Actor Raúl Julia Levy ofrece ayuda para rescatar animales desnutridos en zoológicos venezolanos

Febrero 27 de 2018.- El actor, productor cinematográfico y filántropo Raúl Julia Levy, dio a conocer a través de sus redes sociales su disposición de ayudar con su fundación, a los animales de diferentes zoológicos venezolanos que se encuentran es estado de desnutrición.



El hijo del fallecido actor, Raúl Julia, ofreció correr con todos los gastos para socorrer a estos animales que se muestran a través de las redes, en imágenes desgarradoras, como lo hizo saber Julia Levy, por lo cual hace reiterados llamados al presidente Nicolás Maduro para que acepte esta colaboración y dichos animales puedan ser reubicados en diferentes parques repartidos por diferentes países.



Por distintos medios se ha podido conocer la realidad en que se encuentran varios zoológicos del país, entre estos, el Metropolitano del municipio San Francisco del estado Zulia, donde se pueden ver a unos felinos esqueléticos.



El proteccionista, rescatista y amante de los animales, en espera de una respuesta oficial, manifiesta "Creo que si unimos fuerzas en pro del bienestar de las personas no humanas podemos lograr mucho, mi misión no tiene ningún fin ni afiliación política de ninguna naturaleza con ningún país o gobierno, es por ello que le suplico nos de la oportunidad de reubicarlos temporalmente, mi fundación se haría cargo del transporte y atención medica de todas las personas no humanas de los zoológicos de Venezuela, confío que mi mensaje rinda frutos y sea bien recibido".



Ante esta situación, este miércoles 28 de febrero, la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Asodepa, junto a la Fundación Raúl Juliá, darán una rueda de prensa en un hotel de Maracaibo en la que el filántropo, estará presente vía Skype para hablar sobre su propuesta de ayuda para las especies de los zoológicos venezolanos.



Señor presidente @NicolasMaduro @CNNEE quiero poner mi fundación a sus órdenes para salvar a todos los animales de los Zoológicos de Venezuela deme la oportunidad de rescatarlos tenemos parques nacionales en todo el mundo para darles una vida digna. pic.twitter.com/4xj8GiuNue — RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 23 de febrero de 2018





Señor presidente @NicolasMaduro @camilocnn es verdaderamente injusto y desgarrador ver estas imágenes de los zoológicos de su país le suplicó nos de la oportunidad de ayudarlos la fundación Raul Júlia es de talla mundial y podemos correr con todos gastos de reubicación mundial. pic.twitter.com/5DJDdP0BAb — RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 24 de febrero de 2018





Señor presidente @NicolasMaduro le presentó a mi tigre prince de 2 años el también fue rescatado y quiero extenderle mi apoyo y poder brindarles la misma calidad de vida a los animales de los zoológicos de Venezuela mi fundación correría con todos los gastos logísticos necesarios pic.twitter.com/WUPZilzdun — RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 27 de febrero de 2018