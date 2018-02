Ortega Díaz dice que es “capaz de todo” por Venezuela: “Si tengo que pedir perdón yo lo hago”

La ex-Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz Credito: Archivo

27-02-18.-Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, señaló este lunes que en el caso de ser necesario le pediría perdón a los venezolanos por sus acciones cuando era funcionaria del Gobierno chavista, según publica el portal Sumarium.



“Si yo alguna vez tengo que ofrecer disculpas, pedir perdón, yo lo hago. Por Venezuela yo soy capaz de hacer todo. En este momento no puedo decir sobre que acto en específico, pero si en una eventualidad tengo que hacerlo lo hago”, dijo.



Asimismo, destacó que apoya la decisión de la oposición de no participar en las elecciones presidenciales porque “son un fraude”.



“Quienes sean convocados como testigos de mesas, deberían rechazar en rebeldía contra ese fraude y no participar a ese evento.Es el llamado y la propuesta que yo hago, por que el CNE está subordinado a Nicolás Maduro“, agregó.



En ese orden de ideas, también indicó que en Venezuela está circulando una noticia sobre que cambiarían la fecha de las elecciones presidenciales para el 20 de mayo con la intención de incorporar las legislativas como solicitó el jefe de Estado.



“En el país se maneja la situación a capricho de Nicolás Maduro y de su entorno y no responde a una política de Estado”, manifestó durante una entrevista a La FM de Colombia.



Además, apuntó que en Venezuela el gobierno está utilizando el Ministerio Público como “un brazo para presionar la disidencia política y quien cuestiones las acciones del gobierno”.



Por último, Ortega Díaz comentó que si los gobiernos internacionales desconocen la Asamblea Nacional Constituyente “todas las acciones que emanan de ella no tienen valor”.