Mérida: Alcedo Mora cumple 3 años de desaparecido tras denunciar corrupción en PDVSA

Fiscal General Tareck William Saab aseguró hace 3 meses en Twitter que "reabriría el caso" pero hasta el momento no hay nuevas investigaciones.

Hijos de Alcedo Mora han sido agredidos y amenazados por mantener la denuncia.

Gobierno venezolano criticó la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina pero invisibliza este crimen local.

26 de febrero de 2018.-Este 27 de febrero se cumplen 3 años de la desaparición forzada del activista social merideño Alcedo Mora tras denunciar corrupción en PDVSA relacionada con el contrabando de combustible de la entidad andina a Colombia en gandolas de la estatal petrolera y con anuencia de las autoridades locales.

Mora, activista social y político de reconocida trayectoria regional, recabó información sobre el entramado de corrupción entre funcionarios de la gobernación de Mérida -en aquel entonces bajo la responsabilidad de Alexis Ramírez (PSUV)- y personal de la planta de distribución de Pdvsa, ubicada en el km 15 de El Vigía.

Luego de una reunión con Luis Martínez, secretario general de la Gobernación, para denunciar la situación, Mora desapareció.

"Batería", como era conocido por sus compañeros de militancia, había comentado a sus allegados que por su condición de revolucionario y chavista "no podía quedarse callado ante el hallazgo y confiaba en que la denuncia sería canalizada porque resolvería el problema de desabastecimiento de combustible que se empezaba a presentar", comentó Johana Rojas Mora, sobrina de Alcedo Mora.

Días antes de su desaparición, Mora envió un mensaje de texto a dos de sus compañeros de militancia: "Camaradas, alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el Sebin, la cosa es complicada. Me quieren cobrar por unas denuncias de corrupción a Pdvsa que he venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente'", dijo Simón Mora, hijo del desaparecido.

Amenazas gubernamentales

Por denunciar el caso, Simón Mora y sus hermanos han recibido constantes amenazas, agresiones y allanamientos.

"Cuando fui a reclamarle a Luis Martínez, secretario de Gobierno de Mérida, que después de la reunión que ellos tuvieron nadie volvió a ver a mi papá, que por favor solicite una investigación, me contestó: Eso le pasó a tu papá por estar hablando tanta pistoladas". Después se fue y prohibió mi entrada a la gobernación.

A pesar de que el Fiscal General, tareck William Saab, anunció el 30 de octubre a través de su Twitter que el caso sería reabierto, a la fecha no hay ningún indicio.

Según la legislación internacional, se denomina desaparición forzada al secuestro llevado a cabo por agentes del Estado o grupos organizados de particulares que actúan con su apoyo o tolerancia y donde la víctima"desaparece".

Tal y como sucede con el caso de Alcedo Mora, las autoridades no aceptan ninguna responsabilidad del hecho, ni dan cuentas de la víctima.

En la desaparición forzada se acumulan una serie de violaciones de los derechos fundamentales: a la vida, a la libertad y la seguridad, a ser reconocida en todas partes como una persona ante la Ley, a la defensa y a no ser sometido a la tortura.

Diversos grupos sociales y activistas políticos están organizando una concentración el 27 de febrero frente a la fiscalía regional en Mérida y un twitazo con el hastag: #DóndeEstáAlcedoMora? y #3AñosDeImpunidadYSilencio.

