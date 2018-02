Tres abuelos mueren en las últimas 72 horas en intento por cobrar su pensión

24-02-18.- Cobrar la pensión del Seguro Social se convirtió en un riesgo para las personas de la tercera edad. Pasar frío y hambre, dormir en el suelo o sufrir desmayos es lo menos que padecen los ancianos, pues ya algunos perdieron la vida en el intento por recibir en efectivo los 347.914 bolívares, según reseña el portal El Pitazo.



Tres abuelos fallecieron en febrero en el intento por cobrar su mensualidad. Los sucesos se registraron en los últimos tres días. Dos de ellos ocurrió en Zulia y otro en Barinas.



Arnoldo Segundo Medina, de 66 años, murió la tarde del martes 20 de febrero, minutos después de entrar a la sede del Banco de Venezuela, en el municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago.



El pensionado se desplomó repentinamente una vez que logró entrar entre empujones y gritos a la sede de la entidad financiera y tras esperar horas en cola para intentar cobrar su pensión, contó a El Pitazo Ramón Cárdenas, uno de los jubilados que presenció el deceso.



“Lo que vivimos las personas de la tercera edad es inhumano para obtener su pago en efectivo, es inhumano, ya que aunque lleguen con días de anticipación, no les asegura que cobrarán”, comentó Cárdenas, un profesor de matemáticas jubilado.



A Rosendo Villalobos Rodríguez, de 80 años, madrugaba cada mes para cobrar su pensión. Lo hacía con la intención de poder conseguir el pago completo en efectivo. Este mes no lo logró. Un carro se lo llevó por delante a las 5:00 de la mañana del miércoles 21 de febrero cuando intentaba cruzar la avenida Bella Vista en Maracaibo.



El cuerpo quedó tirado a menos de media cuadra del banco Provincial, donde Rodríguez cobraba su pensión. El chofer se dio a la fuga.



Jesús García es la última víctima registrada en un intento por conseguir el efectivo, de su pago del Seguro Social. Murió ayer jueves tras permanecer dos días en cola para poder cobrar los 347.914 bolívares.



Murió frente a las instalaciones del Banco Bicentenario de Santa Bárbara de Barinas.



La información la confirmaron Freddy Superlano y César Cadenas, ambos diputados de la Asamblea Nacional. Aseguraron que el hombre, vecino de Santa Bárbara, capital del municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, se sintió mal y cayó en la acera, donde luego se confirmó su deceso, presuntamente por un infarto.



Cada mes los abuelos padecen penurias para poder cobrar su pensión en efectivo. Días antes de la fecha de cobro anunciado por el Instituto Venezolano de Seguridad Social se ven algunos ancianos apostados a las afueras de las entidades financieras para ser de los primeros en ser atendidos, un sacrifico que no da garantía porque hay casos, como en Maracaibo, donde el cupo para ser privilegiado se vende en 40.000 bolívares.