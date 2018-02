Denuncian tortura y tratos crueles contra director de Embajadores Comunitarios

Gregory Hinds, director de la Fundación Embajadores Comunitarios Credito: EC

24-02-18.-Gregory Hinds, director de la Fundación Embajadores Comunitarios, cumple tres semanas detenido, pese a que se le concedió la libertad bajo presentación de fiadores y con visitas periódicas al tribunal, según informa el portal Efecto Cocuyo.



De acuerdo con la organización que representa, desde el 9 de febrero los abogados presentaron los requisitos necesarios para introducir a los fiadores que el tribunal exige a fin de ejecutar la medida. Sin embargo, no ha habido respuesta a las exigencias de su excarcelación y sigue en una celda de El Helicoide, lugar de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).



El comunicado de Embajadores Comunitarios precisa que el abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) lo tuvieron en un espacio sin ventilación hasta que tuvo una crisis respiratoria y lo ingresaron en una celda de 4 metros cuadrados a la que llaman “El Tigrito“. En el lugar no tuvo luz artificial, ni ventanas y, por tanto, tampoco acceso a luz natural.



Agrega que además de negarle el derecho a sus visitas familiares y a las reuniones con su abogado, se le ha negado el acceso al agua potable y a un espacio adecuado para dormir. Esto obligó a Hinds a beber en múltiples ocasiones agua del retrete y dormir en el suelo.



“Mientras estuvo en ‘El Tigrito‘, también se sintió amenazado por un preso común que le fue asignado como compañero en esa celda”, asegura la organización que forma a jóvenes venezolanos en temas de liderazgo.



Hinds fue privado de su libertad el 31 de enero cuando se trasladó voluntariamente a firmar una declaración, luego de una visita del Sebin a las oficinas de Embajadores Comunitarios. No había y no hay orden de aprehensión en su contra, ni estaba cometiendo delito alguno, aseguran.



El pasado 5 de febrero, la Fiscalía imputó a Hinds por delitos de instigación pública y agavillamiento. “La arbitrariedad de la aprehensión fue reconocida por el fiscal y el tribunal, pero a pesar de la vulneración flagrante de sus derechos, el primero solicitó medidas cautelares y el segundo las acordó cuando correspondía libertad plena”, se recordó en el comunicado, que finaliza:



Desde la Fundación Embajadores Comunitarios, rechazamos categóricamente la detención arbitraria de nuestro director, los tratos inhumanos y la persecución a otros miembros de la organización. Recalcamos que somos una organización no gubernamental de tipo educativo y apolítica, que implementa programas de empoderamiento juvenil basado en la metodología de enseñanza de los Modelos de Naciones Unidas (MUN), donde el respeto y la resolución de conflictos de manera pacífica son pilares fundamentales.



Llamamos a la sociedad civil a que nos acompañen en la difusión de esta clara violación

de Derechos Humanos.