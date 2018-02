Encargado de negocios de EEUU en Venezuela: “Todo está encima de la mesa en cuanto a estrategias para Venezuela”

Todd Robinson Credito: Web

23-02-8.-El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson afirmó que “EEUU seguirá trabajando hasta que haya un cambio en la política pública" en el Gobierno de Venezuela, reseña el portal Globovisión



En una entrevista publicada a un medio digital, Robinson ahondó en detalles sobre su percepción de la realidad venezolana, del diálogo y las elecciones. También de los ataques que en lo personal, a su equipo y a su país, ha recibido de parte de funcionarios venezolanos como el canciller Jorge Arreaza.



Robinson estima que hay actuaciones del Gobierno venezolano que no evidencian buena fe.



“Después de lo que hemos visto en República Dominicana, no estoy seguro de que el régimen esté negociando con buena fe”.

El diplomático no cree que la vía electoral como mecanismo para lograr el cambio político en el país esté cerrada, aunque la reconoce complicada.



“Parece que ellos quieren controlar todo el sistema para asegurar su victoria en cualquier competencia electoral. Entonces, ha sido difícil negociar con un régimen que aparentemente sabe de sus debilidades. No voy a decir que la vía electoral está cerrada, pero las condiciones hoy en día no existen para una competencia abierta, transparente y justa entre las dos partes”.



Robinson no descalifica a ningún sector como parte de la negociación. “Es evidente que los militares tienen mucha influencia en el futuro del país y si ellos pueden ayudar, no vamos a decir que no”.

Como diplomático asegura que nunca apoyaría un golpe de Estado. Respaldan las instituciones democráticas, pero sobre todo a la Constitución Nacional.



Todd Robinson asegura que en materia de estrategias para Venezuela todas las acciones están sobre la mesa. Cree que las sanciones de Estados Unidos al país han sido efectivas. Se identificó a los miembros del régimen que son corruptos, grupo en el que no todos los nombres están puestos. Aseguró que sobre Diosdado Cabello hay investigaciones.



Tod Robinson ha recorrido Caracas. Ha llegado a la esquina caliente, cerca de la Plaza Bolívar de Caracas. No tiene miedo a que lo declaren persona no grata ni a seguir haciendo su trabajo en Venezuela.