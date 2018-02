Denuncia: Banco Exterior no aumenta el límite de las tarjetas de crédito

15 de Febrero.- A esta redacción llegó una denuncia suscrita por el ciudadano Edward Rodríguez, la cual expresa lo siguiente:



"Hace unos dias SUDEBAN ordenó a las instituciones bancarias aumentar los limites en las tarjetas de crédito, pero al parecer los bancos hicieron caso omiso de esa orden. La verdad estamos en un país de sordos, de ser mas que los demás.



No me explico con la devaluación y la inflación que existen en el pais, que un banco como el Exterior aún limite las tarjetas de crédito a Bs. 250.000.oo que ni para comprar un carton huevos alcanza, de paso al llamar aun operador por retraso de la emision de las tarjetas de crédito, sus repuestas son un guión de una pelicula; este banco esta en la era de la cavernas porque hoy en día ese aumento tiene que ser automático y no debe ser llenado un formulario con una carpeta con una serie de recaudos para que un departamento X evalúe si es viable dicha solicitud. En fin el cliente tiene que gastar alrededor de Bs. 30 mil en copias y estados de cuentas para calificar, esto me parece una falla porque a traves de internet y el mundo cibernético, los bancos monitorean a cada cliente por lo cual la información la tienen casi al dia. Invito al banco Exterior a que evalue mi récord crediticio y que se actualice, porque deben cumplir la orden de SUDEBAN y por favor en lo tiempos actuales ya por correo se puede mandar todo los que el banco requiere, de lo contrario ¿para que me sirve una tarjeta de crédito, si el banco ni aumenta su limite. SUDEBAN ser mas enérgico con los bancos que no cumplan las ordenes emitidas por ellos mismos, porque SUDEBAN debería ser eliminado".