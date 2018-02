(VIDEO) Ortega Díaz: "Diosdado Cabello me presionó para que dijera que Leopoldo mató a manifestantes"

15-02-18.-La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz reveló en BLU Radio que recibió presiones por parte del Gobierno venezolano para en el proceso que condenó a casi 14 años de cárcel al líder opositor Leopoldo López.



“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, dijo.



Añadió que el fiscal del caso, inicialmente, pidió una orden contra López por homicidio y terrorismo, algo que ella objetó y obligó a que cambiaran el tipo de delito.



“Una de las personas que estaba al servicio del Gobierno era quien le daba instrucciones a ese fiscal, lamentablemente”, precisó.



“Ellos en muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí ante esas presiones. Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, añadió.



De otro lado, Ortega manifestó que la Corte Penal Internacional, CPI, ya debió haber iniciado una investigación formal por los crímenes que se cometieron en Venezuela en los últimos años.



“Lo que la corte debió hacer fue iniciar la investigación. Aspiro que la corte inicie la investigación, no solo por lo ocurrido el año pasado, sino que incluya los hechos que estoy denunciando en mi escrito: la ejecución, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las persecuciones contra la disidencias políticas”, dijo.



La exfiscal, que huyó a Colombia el año pasado, reveló que pidió al Gobierno holandés que expulse de ese país a Haifa Aissami Madda, hermana del vicepresidente Tareck el Aissami, quien según dijo, se ha convertido en un elemento perturbador en el proceso ante la corte.



“Terminaron creándole un cargo de embajadora ante La Haya. ¿Para qué Venezuela necesita una embajadora ante La Haya? Maduro tiene toda una estructura montada para evitar cualquier inicio de investigación”, dijo.

