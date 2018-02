Cinco funcionarios policiales y tres civiles participaron en el secuestro de la madre del pelotero zuliano Elio Díaz

12-02-18.-Este lunes el jefe de la Redi Occidente del Cicpc, el comisario general Jesús Teresen, en compañía del secretario de Seguridad del Zulia, comisario Danilo Vilchez, el director del Cpbez y Mancomunidad policial, el general Rubén Ramírez Cáceres, y el comisario Giovany González, jefe del Cicpc en la región, informó sobre el rescate de Ana Isabel Soto, de 72 años, secuestrada el pasado jueves frente a su residencia en el sector El Bajo.

Teresen informó que cinco funcionarios del Cpbez, adscritos a la brigada K-Nina Antidrogas, y otros tres civiles, participaron en este hecho que conmocionó al Zulia, pues la víctima es la madre del pelotero zuliano Elías Díaz, ficha de los Piratas de Pittsburgh en las grandeligas.

Uno de los funcionarios detenidos fue identificado como Jhonny Segundo Villasmil Negretti, de 31 años, quien fue privado de libertad la madrugada de este lunes por el delito de secuestro agravado, tras ser presentado ante los tribunales.

Asimismo se conoció que los otros cuatro funcionarios serán presentados este lunes, y que están tras la pista de José Luis García Rivas, de 34 años, también funcionario, y de quien se sabe está evadido. De igual manera se supo que están tras la pista de alias "El Rafito", alias "El Loco" y Erick Alberto Parra

"Debemos destacar que sus familiares no pagaron ni un bolívar. El ministro Reverol nos ordenó abocarnos a la investigación y lo hicimos. Mano de hierro contra todos los funcionarios que cometan delitos y así lo vamos a hacer. No permitiremos ni apoyaremos vagabundería. Es por eso que cinco funcionarios están detenidos y seguiremos investigando. Caerán todos, tengan la jerarquía que tengan. Le pedimos al pueblo zuliano que cuenten con nuestras instituciones. No estamos tapando ningún delito", detalló.

Teresen explicó que las labores de inteligencia científicas y el rastreo de llamadas, se logró ubicar al dueño de la camioneta Cherokee, quien se encuentra detenido, y posteriormente se corroboró la participación de los funcionarios policiales.

El rescate

El jefe de la Redi Occidental de la Policía Científica detalló que el rescate se realizó en una granja en estado de abandono, ubicada en el sector Ancón Bajo, vía a los Tres Locos, en la parroquia Antonio Borjas Romero, cerca de las 6.00 de la tarde de este domingo.

"A nuestra madre la encontramos en una casa en total abandono. No había nadie. Estaba en un cuarto donde solo había un colchón y un ventilador. Por los que nos contó, eran tres personas, de sexo masculino los que la cuidaron durante estos tres días", comentó.

Tras el rescate la dama fue trasladada hasta el Hospital Dr. Régulo Pachano Añez, donde fue evaluada y cerca de las 7.30 de la noche ya estaba de regreso en su casa, en el sector El Bajo, donde fue recibida por familiares, amigos y vecinos.

Tanto el secretario de Seguridad y orden Público en la entidad, el comisario Danilo Vílchez, y el director del Cpbez y la Mancomunidad, el general Rubén Ramírez Cáceres, destacan el trabajo ejercido por la Policía Científica, y señalan que están prestos a participar en las investigaciones pertinentes para esclarecer completamente el caso y dar con el paradero de las otras personas implicadas.

