Fiscal Saab: Información de la CPI pudiera parecer "sesgada"

El Fiscal General designado por la ANC, Tarek William Saab Credito: Archivo

08-02-18.-El fiscal general de la República designado por la ANC, Tareck William Saab, se pronunció sobre las medidas anunciadas por la Corte Penal Internacional (CPI).



"La CPI actúa de manera complementaria cuando en un Estado los casos que pudieran ser evaluados no han sido investigados, judicializados o no han tenido una documentación. Debo decir que su información pudiera parecer sesgada y no ha tenido la oportunidad de comunicarse con este Ministerio Público en relación con los casos", expresó el Fiscal durante una rueda de prensa.



Saab , indicó que su gestión “tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la República”.



“En el caso de Venezuela, no somos como otros países que han practicado el exterminio, el terrorismo de Estado”, destacó al tiempo que resaltó que “el Estado venezolano castigará a quienes violen los derechos humanos y no permitirá la impunidad”, aseguró.



Este jueves la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar sobre Venezuela por el uso de "fuerza excesiva" por los funcionarios del Estado para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos durante las protestas ocurridas desde abril del 2017, informó la institución en un comunicado.