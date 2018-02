GN amenazó con detener a dirigente sindical que lidera marcha de los trabajadores de la salud

ATENCION! acabo de ser amenazado por el mayor sanchez que me van a detener eso no detendra la lucha por la dignidad de los trabajadores — Mauro Zambrano (@maurozam10) 7 de febrero de 2018

08-02-18.-El dirigente sindical de hospitales y clínicas, Mauro Zambrano, denunció este martes amenaza de detención por parte de un funcionario de la GNB en medio de una movilización de trabajadores del sector salud desde el centro Latino en la avenida Urdaneta, hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, Caracas.“Acabo de ser amenazado por el mayor Sánchez que me van a detener, eso no detendrá la lucha por la dignidad de los trabajadores”, escribió el dirigente sindical en Twitter.Indicó además que tanto la Guardia Nacional Bolivariana como la Policía Nacional Bolivariana cerró los accesos a la Plaza de la Moneda y según agregó, no dejaron pasar a los trabajadores que pretendían llegar la Defensoría del Pueblo.Asimismo exhortó a todos los sindicatos a seguir con las manifestaciones de calle, hasta lograr una “salud digna” para los venezolanos. Instó a superar los obstáculos para denunciar las diferentes irregularidades.