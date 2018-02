Foro Penal denuncia que el Sebin detuvo a tres miembros de ONG’s en Caracas

En Estado de Alerfa con el paradero del director del @GROEC Sr. Everth Celis cualquier información usar etiqueta #desaparecidoeverthcelis Sab 03 Feb 2018 pic.twitter.com/CSfDz5jRqq — Franco_YV Maremeu (@francoyv5) 3 de febrero de 2018

03-02-18.-Entre el 29 de enero y este sábado 3 de febrero, el Foro Penal Venezolano ha reportado 14 detenciones con motivos políticos. Tres de los detenidos son miembros de organizaciones civiles sin fines de lucro a los que se les trasladó bajo engaño, según reporta el portal Efecto Cocuyo.Tal es el caso de Vanessa Carolina Barroso Navas, quien fue visitada el viernes 2 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en su residencia ubicada en la avenida San Martín, Distrito Capital.Una fuente extraoficial indicó que sus parientes solo permitieron que las mujeres de la comisión ingresaran al inmueble. Éstas le señalaron que la llevarían a un interrogatorio hacia su sede. Pero desde las 10:00 am de ese viernes sus familiares no saben dónde se encuentra, debido a que las autoridades no dan información.Vanessa es presidente de la fundación GV33 Moral y Luces creada por Óscar Pérez, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se rebeló al Gobierno y fueron abatidos el 15 de junio en El Junquito, junto cinco hombres y una mujer que lo apoyaban en su lucha.La fuente señaló que Vanessa trabajaba en una empresa ubicada en Altamira como corredora de seguros, donde es encargada de los expedientes de las clínicas odontólogos y oftalmólogos. El lunes 29 de enero había renunciado para continuar con sus planes de irse del país en las próximas semanas.Algo similar ocurrió con Gregory Hinds y Geraldine Chacón a quienes se les allanó su vivienda de forma ilegal por parte de los hombres del Sebin y luego fueron detenidos. A ellos también les indicaron que solo sería una entrevista.Así lo señaló la Fundación Embajadores Comunitarios (FEC), a la cual ambos pertenecen y fungen como directivos, y especificaron que este procedimiento irregular ocurrió el 31 de enero de este año. Luego fueron trasladados en horas de la tarde del 2 de febrero a la sede del Palacio de Justicia en Caracas y fueron presentados al Tribunal 22° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC). Tras solicitud del Fiscal del Ministerio Público, declinó su competencia al Tribunal 31° de Control del AMC.“En estos momentos están detenidos arbitrariamente en clara violación de sus derechos humanos. Se espera que sean presentados el día lunes 05 de febrero de 2018 ante el tribunal antes mencionado”, se lee en el comunicado.Según la FEC los efectivos del Sebin también se presentaron en las casas de Fernando Dos Reis, director de Sostenibilidad; Doris Ortiz, directora de Finanzas; y Alexandra Winkler, miembro fundadora de la organización.Denunciaron que los nombres de Andreína de Rufino; directora de Recursos Humanos, Ignacio Sánchez, director de Metodología, Impacto y Académico; y Luisana Morales, Directora de Embajadas, aparecen en el expediente del caso.Embajadores Comunitarios es una organización no gubernamental de tipo educativo, que implementa programas de empoderamiento juvenil dirigidos a adolescentes que viven en las comunidades de La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Petare, Filas de Mariche, Chacao y Catia.“La Fundación hace pública su situación actual, llama al respeto de los derechos de la juventud Venezolana, exige el cese de la ilegal persecución a los miembros de la Fundación y la liberación inmediata de nuestros directores arbitrariamente detenidos”, exigió la organización.DesaparecidoAllegados a Everth Celis Oropeza iniciaron una campaña en redes sociales este sábado 3 de febrero para denunciar la desaparición del director del Grupo de Rescate y Operaciones Especiales de Caricuao (Groec).Según un allegado, el hombre fue detenido junto a otra persona en El Rosal, municipio Chacao de Miranda el viernes 2 de febrero en horas de la mañana. Hasta el mediodía del sábado, se desconoce su paradero.