Escasez de “efectivo” se acentúa en los bancos

03-01-18.-La escasez del efectivo “pica y se extiende” en las entidades bancarias públicas y privadas. Los clientes de las instituciones denunciaron ayer que, en los últimos 15 días, los montos para el retiro de dinero disminuyeron en un 50%, siendo cada vez más difícil obtener los billetes en físico.



“Hace dos semanas podía retirar 50.000 bolívares por día en el banco y hoy me dicen que el monto bajó a Bs. 20.000. Igualmente, todos los días podía sacar dinero porque llegaba la remesa y ahora una o dos veces a la semana”, aseguró Rosario Medina, de 56 años, ayer en un entidad pública ubicada en la avenida Bella Vista.



Largas colas se evidenciaron ayer, en horas de la mañana, en los distintos establecimientos bancarios.



Las molestias era evidente en la mayoría de los clientes, pues madrugan a diario para ser los primeros en las kilométricas

colas.



“No hay efectivo”. Esa también fue la respuesta que dos trabajadores de una empresa de vigilancia escucharon, en menos de hora y media, en cuatro bancos.



“No pude madrugar para ir a hacer la cola; al salir de la guardia, en la tarde, fui y en cuatro me dijeron que ya no había efectivo, que viniera mañana (ayer)”, dijo uno de los celadores que vive en Panamericano.



“Yo llegué a las 5:00 de la mañana para sacar 25.000 bolívares. A las 8:30 abrieron el banco y nos informaron que el monto bajó a 10.000 por día, esto es una locura, eso no me alcanza para lo pasajes”, argumentó Roberto Ochoa, de 67 años.



Indicaron los marabinos que actualmente son muy pocos los bancos que permiten retiros de hasta 100.000 bolívares.



Casi todos redujeron los montos a Bs. 50.000, 25.000, 10.000 y hasta 5.000, dependiendo de la cantidad de dinero disponible en bóveda.



Denunciaron que algunos establecimientos sólo permiten un retiro de 20.000 bolívares en la semana.



“La Sudeban debería evaluar la situación porque ese monto es muy bajo”, señaló José González, a las afueras de una sede ubicada en el CC Costa Verde.



María Alejandra Echeverría, enfermera de 35 años, contó que todos los días de la semana visita las distintas entidades bancarias.



“En un día puedo visitar hasta 5 bancos entre públicos y privados y en ninguno consigo dinero.



Te puedo decir con propiedad que el problema se ha agravado mucho en los últimos días, no hay dinero (...)”.



Trabajadores de algunas instituciones financieras aseguraron —a PANORAMA— que los bancos se han visto en la necesidad de restringir la entrega de efectivo a sus clientes porque el Banco Central de Venezuela (BCV) no les provee de billetes suficientes.



Algunos ejecutivos bancarios, que pidieron no ser identificados, aseguraron que reciben menos remesas de papel moneda en cantidad y en periodicidad (a lo largo de la semana).



“Entendemos la molestia de las personas, pero estamos de manos atadas. Si solicitamos 100 millones de bolívares en billetes, sólo nos envían 40 millones. Si antes se recibían 5 remesas a la semana, ahora solo llega el blindado una vez cada 7 días.



Se están restringiendo los montos a los clientes para que todos puedan recibir”, señaló un gerente a este diario.



Otro problema que agrava la situación es el mínimo retorno de efectivo a las taquillas. “Los depósitos de dinero en efectivo son nulos en los bancos, prácticamente desaparecieron.



Solo hay salida de dinero, más nada. Una banco debe entregar y recibir billetes, esa es una de sus funciones principales, pero en Venezuela ya no se da ese proceso en las entidades”, agregó el informante.



Luego enfatizó: “El pago de los bonos gubernamentales (como el de Reyes Magos) también incide en la escasez de efectivos en los bancos zulianos.



Ese dinero se está depositando en las cuentas y todos los beneficiaros quieren convertir ese dinero en efectivo y no contamos con suficiente existencia de billetes para entregarlo a los clientes”.



Esta semana, la Gobernación del Zulia anunció la instalación de una oficina de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en la región con la finalidad de combatir la comercialización ilegal de efectivo, garantizar el pago de los pensionados y jubilados en el estado Zulia, y supervisar el buen funcionamiento de las distintas sedes bancarias.



El gobernador Omar Prieto anunció, en esa oportunidad, que Simón Rangel será el jefe de la Unidad de inteligencia Financiera de Sudeban y tendrá dentro de sus objetivos “atender las denuncias y anomalías con el flujo del efectivo y el incremento adicional del pago de productos, a través de puntos de venta”.



Rangel, a su vez, dijo que en los próximos días se activará un plan en las entidades bancarias para supervisar el proceso distributivo del efectivo.



“Nos desplegaremos de acuerdo a un plan previamente elaborado, para garantizar la circulación del cono monetario que se implementó en el año 2017”.



“Durante el plan inspeccionaremos los espacios comerciales para verificar la cantidad de efectivo, por ejemplo en estacionamientos, estaciones de gasolina que recopilan o captan una mayor cantidad de efectivo, para que hagan los depósitos a la entidad financiera y vuelva su curso normal”, puntualizó Rangel.



