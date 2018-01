Por segunda vez en enero: Sujetos armados asaltaron a 18 excursionistas en el Waraira Repano

22-01-18.- Por segunda vez en lo que va del mes de enero, un grupo de excursionistas fue víctimas de la delincuencia en el parque nacional Waraira Repano . Esta vez, 18 personas fueron despojadas de sus pertenencias durante la tarde del domingo en el sector Piedra del Indio, según reseña El Universal.



Entre las víctimas se encontraba un integrante y ocho aspirantes del Grupo de Rescate Caracas. Ellos cuentan que subieron a la montaña para hacer una evaluación sobre los daños causados por el incendio registrado durante el fin de semana pasado.



Eran dos delincuentes armados, con una pistola y un escopetín, los que iban interceptando a todos los que transitaban por la ruta. Luego los subían hasta la piedra y allí los acostaban para que el resto de los deportistas que subían no se dieran cuenta de lo que pasaba, según cuentan los excursionistas.



Luego de someterlos fueron requisados y despojados de todos los objetos de valor que poseían. Los asaltantes largaron con teléfonos celulares, ropa, bolsos, equipos electrónicos y dinero en efectivo. Además, a los integrantes de Rescate Caracas les quitaron un radio que utilizaban para comunicarse con los guardaparques.



Algunas de las víctimas vieron que los antisociales huyeron con las pertenencias por el sector Cachimbo y con ayuda de algunos senderistas, que se escondieron para que no los robaran, llamaron al puesto de guardaparques de la zona. Sin embargo, no habían efectivos de seguridad para que les prestaran apoyo.