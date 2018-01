(VIDEO) La verdad sobre la demora en la entrega a familiares del cuerpo de Oscar Pérez

La única persona autorizada para retirar el cuerpo de Oscar Pérez, es su tía Aura Pérez! Ya que su mamá Aminta Pérez, no está en Venezuela. Credito: Agencias

21 Ene. 2018 - La demora en la entrega del cuerpo y sepelio del terrorista y exagente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez se produjo presuntamente debido a un conflicto entre el padre y la tía del exfuncionario.



Así lo revelan las publicaciones de su esposa, Dana Vivas, a través de la red social Twitter, donde agregó: "La única persona autorizada para retirar el cuerpo de Oscar Pérez es su tía Aura Pérez! Ya que su mamá, Aminta Pérez, no está en Venezuela. Oscar Pérez no fue reconocido por su padre! Por eso, la autorizamos a ella".



Dichas declaraciones evidencian la existencia de un conflicto donde el padre del exinspector pudo estar reclamando su cuerpo. "La voluntad de su madre es que el cuerpo de su hijo Oscar Pérez sea entregado a su tía Aura Pérez. No existe más nadie autorizado", insistió Vivas a través de la plataforma digital.



Recordemos que la madrugada de este sábado los cuerpos de Pérez y miembros de su banda fueron trasladados al Cementerio del Este, en Caracas. Al respecto, algunos periodistas indicaron que esto se hizo "en contra de la voluntad de los familiares". Sin embargo, en las redes sociales publicaron algunos videos donde se aprecia a la familia velando el cuerpo.



