Ceballos sobre lo ocurrido en El Junquito: "La fuerza se usó de forma progresiva"

21 Ene. 2018 - El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofanb), A/J Remigio Ceballos, informó este sábado que durante la Operación Gedeón, adelantada en El Junquito contra la banda de Oscar Pérez, “se empleó el uso de la necesidad planteado en la Constitución, el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza ante individuos que tenían dos carros bombas y C4”.Indicó que el grupo del ex funcionario policial “estaba al margen de la ley. No son héroes de nada, son héroes de la delincuencia y el fraude”.“Nosotros estamos bien preparados y concientizados y respetamos profundamente los derechos humanos, pero eso no quiere decir que como Estado vamos a ser débiles ante amenazas de grupos terroristas que ponen en vilo al pueblo, que salen encapuchados amenazando a la Fanb, a las autoridades del Estado. Ningún país permite eso”, añadió.Lamentó que la acción dejó dos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB fallecidos y ocho heridos de gravedad.Afirmó que cumpliendo órdenes del presidente Nicolás Maduro, el Ceofanb “mantendrá el esfuerzo para garantizar la paz y el profundo respeto a los derechos humanos”.Adelantó que pedirá a la Constituyente fortalecer el marco jurídico vigente.Por su parte, el ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, reveló que la operación se logró luego de “un trabajo intenso de inteligencia, muy intenso”.Lamentó la citación de la Asamblea Nacional para que explique “el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.“El mundo al revés, la defensa del terrorismo y la puesta en duda del profesionalismo y valentía con la que ha actuado la Fanb y todos los cuerpos policiales”, afirmó.