Familiares de Óscar Pérez desconocen el paradero de su cuerpo

Aura Pérez, tía del ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez Credito: Web

20-01-18.-Los familiares del excicpc Óscar Pérez desconocen el paradero de su cuerpo , el cual durante los últimos cuatro días estuvo celosamente resguardado por las autoridades en la morgue de Bello Monte -Caracas- y aparentemente este sábado 20 de enero había sido trasladado al Cementerio del Este para ser enterrado por disposición gubernamental, según informan diferentes medios digitales



Aura Pérez, tía del ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), llegó a una de las vías que conducen al camposanto para asistir a las exequias obligadas de su sobrino, fue informada por familiares de Abraham Agostini Agostini y José Díaz Pimentel -dos de los fallecidos junto a Pérez en El Junquito– que el cadáver del policía rebelde no estaba en ese recinto, a diferencia de los dos mencionados.



Luego de que un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le impidiera el paso a ella y a otros dolientes, además de miembros de la prensa y dirigentes políticos, se conoció que los uniformados anunciaron que dejarían pasar a los parientes “de dos en dos”, pero debían esperar más tiempo.



Los cuerpos de Agostini y Díaz Pimentel fueron trasladados sin autorización de sus familiares desde la morgue hasta el Cementerio del Este. Las autoridades ordenaron el sepelio sin que se realizaran actos velatorios. También se desconoce a dónde fueron trasladados los cuerpos de los otros fallecidos en el operativo ejecutado por fuerzas de seguridad del Estado en El Junquito.



No obstante, la señora Aura, al conseguir la confirmación de los familiares de los otros fallecidos presentes en el cementerio, decidió regresar a la morgue de Bello Monte para exigir que le revelen el paradero de los restos mortales de su sobrino y le permitan oficiar las exequias en la privacidad familiar.