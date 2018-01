Rector Rondón: Renovación de partidos ordenada por ANC "representa un claro retroceso en materia de Derechos Políticos"

Rondón:renovación de nóminas de partidos ordenada por la ANC es inconstitucional



10-01-17.- El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Emilio Rondón, aseguró este viernes en un comunicado a través de su cuenta en la red social twitter que la renovación de partidos políticos ordenada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es inconstitucional. “Representa un claro retroceso en materia de Derechos Políticos que pretende de forma inconstitucional e ilegal modificar reglas vigentes en el estamento legal venezolano”.Rondón dijo que la Ley de Partidos Políticos es muy clara en cuanto al proceso de renovación de nóminas y hasta el momento no ha sido derogada.“Una decisión política no puede alterar el ordenamiento jurídico venezolano para además perjudicar la participación y la libre asociación política. Además el artículo 298 constitucional prohíbe modificar leyes electorales seis meses antes de llevarse a cabo una elección”, agregó.Asimismo el rector manifestó su rechazo a que se utilicen recursos públicos no previstos en el presupuesto del CNE para el año 2018 a los efectos de realizar un nuevo proceso de renovación.