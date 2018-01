Ortega Díaz advierte que "es un delito" negarse a entregar el cuerpo de Óscar Pérez

La violación de DDHH por parte del desgobierno venezolano es sistemática. Es un delito negarse a entregar los cuerpos de las víctimas de la masacre de El Junquito. No les bastó con ejecutar a Óscar Pérez y sus compañeros, ahora se burlan de sus familiares @IntlCrimCourt #18Ene — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 18 de enero de 2018

19-01-18.-La ex-Fiscal General dela República, Luisa Ortega Díaz, criticó a través de su cuenta en la red social twitter a la operación Gedeón a la que calificó de masacre, y afirmó que "es un delito" negarse a entregar el cuerpo del exfuncionario abatido, Óscar Pérez, a sus familiares."Es un delito negarse a entregar los cuerpos de las víctimas de la masacre de El Junquito". "No les bastó con ejecutar a Óscar Pérez y sus compañeros, ahora se burlan de sus familiares", escribió.Los cuerpos de Pérez y de las personas que lo acompañaban en El Junquito no han sido entregados a sus familiares. Denuncian que las autoridades de la morgue de Bello Monte les exigen firmar un documento en el cual certifiquen que vieron los cadáveres aunque no sea cierto.