Amnistía Internacional: Operativo contra Óscar Pérez fue ilegal y hubo violaciones graves de los DDHH

Credito: Archivo

18-01-18.-Amnistía Internacional (AI) indicó que el operativo de las fuerzas de seguridad del Estado en contra del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, quien fuera abatido en dicha acción, junto a su grupo armado, “parece ser ilegal y levanta múltiples alarmas de violaciones graves a los Derechos Humanos”, e incluso de crímenes que están en contra del derecho internacional.



Cabe destacar que en dicha operación castrense, cayeron nueve personas y otras cinco fueron heridas, debido al uso desproporcionado de la fuerza. “En el operativo, los funcionarios utilizaron un arma militar que no solo está diseñada para matar, sino que es un arma que brinda pocas probabilidades de supervivencia”, reseña una nota de prensa de la organización.



Respecto a esto, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló que no se puede alargar la investigación por parte de las autoridades civiles respecto a este hecho, donde insistió en el “uso intencionalmente letal de la fuerza”, con la intención de que el Gobierno nacional demuestre “que este no fue un caso de ejecución extrajudicial”.



Por su parte, AI aseguró que han recibido denuncias por parte de los familiares de los insurrectos abatidos, ya que argumentan que sus cuerpos “serán cremados sin autorización y sin las diligencias de la investigación” pertinentes al caso.



“El Estado venezolano debe apegarse a sus obligaciones internacionales incluyendo que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad se enmarque en los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”, aseveró finalmente AI.