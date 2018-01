Esposa de Óscar Pérez no autoriza cremación y exige poder identificar el cuerpo

La familia exige al gobierno de Venezuela, que permita identificar el cuerpo de Oscar Pérez. No autorizamos su cremación.#OscarPerezHeroeDelPueblo — Dana Vivas (@danavivasVzla) 16 de enero de 2018

17-01-18.-La esposa del ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez, Danahis Vivas manifestó este miércoles 17 de enero a través de su cuenta en la red social Twitter que se le permita identificar el cuerpo de su esposo."La familia exige al gobierno de Venezuela, que permita identificar el cuerpo de Oscar Pérez. No autorizamos su cremación. #OscarPerezHeroeDelPueblo", dijo Vivas.Asimismo, varios cuerpos de seguridad del estado custodian desde la mañana de hoy los alrededores de la morgue de Bello Monte, después de que familiares de Óscar Pérez, el ex agente alzado contra el Gobierno exigieran identificar su cuerpo.Óscar Pérez fue abatido junto a seis personas tildados como "terroristas" por el Gobierno.