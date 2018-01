Accesos a la morgue de Bello Monte están cerrados, la GNB se encuentra desplegada con equipo antimotín

Tomadas todas las vías que dan a la morgue de Bello Monte https://t.co/MeojOMiaT3 — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 17 de enero de 2018

Presencia policial afuera de la morgue de Bello Monte. Accesos están tomados por la Guardia Nacional pic.twitter.com/c43VIJeleM — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 17 de enero de 2018

Cerrados accesos a la morgue de Bello Monte. No permiten paso de vehículos, ni personas pic.twitter.com/9oarOeBPZl — Darvinson Rojas (@DarvinsonRojas) 17 de enero de 2018

17-01-18.-Este miércoles los accesos a la morgue de Bello Monte se encuentran cerrados. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encuentran desplegados en los alrededores.Usuarios de la red social Twitter indican que los efectivos no permiten el paso de vehículos ni de transeúntes. En el lugar la GNB se encuentra con equipo antimotín. Cinco alcabalas se encuentran en la zona.El despliegue se debe al traslado del cadáver del ex funcionario del Cicpc Óscar Pérez y del resto de sus compañeros, quienes fueron abatidos el lunes durante un operativo en El Junquito.Familiares de las víctimas llegaron este martes 16 de enero para retirar los cuerpos. Se espera que los allegados Oscar Pérez lleguen y se acerquen a la medicatura forense.Grupos de vecinos protestaron por lo que calificaron "el asesinato de Oscar Pérez" y acusaron a los funcionarios policiales y militares de matarlo "como un perro".Danahis Vivas, esposa del ex policía, pidió al gobierno desde el exterior que le dé acceso a la identificación del cadáver. “La familia exige al gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación”, manifestó a través de su cuenta de Twitter.