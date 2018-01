Provea sobre Oscar Pérez: El Estado no agotó la vía de la resolución pacífica

Credito: Web

15-01-18.-La organización no gubernamental PROVEA se pronunció este lunes 15 de enero sobre el procedimiento que las autoridades policiales ejecutaron contra el ex funcionario del CICPC, Oscar Pérez, registrado este lunes en El Junquito. Señala que ciertas omisiones del del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo condujeron a la muerte de siete venezolanos.



Desde su cuenta en la red social Twitter, Provea señaló que el “Estado no agotó la vía de la resolución pacífica y propició desenlace con muertes y heridos en operativo de captura de Oscar Pérez. Presencia de Ministerio Público y Defensoría del Pueblo hubiera generado garantías para la solución pacífica y el respeto a la vida de todos”.



Además aseguró que “omisiones del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo en garantizar la vida e integridad de involucrados en operativo, condujo a la muerte a 7 venezolanos. Ese mismo silencio es el constante aval que ambos órganos dan a las violaciones de DDHH ocurridas en operativos como OLP”.



Para la ong defensora de los DDHH, el Gobierno es responsable de la vida e integridad de piloto Oscar Pérez, quien manifestó intención de entregarse a las autoridades.



Además atribuyó el “silencio del “fiscal” de la dictadura Tarek William Saab en caso Oscar Pérez” como un “aval” para la comisión de abusos contra los #DDHH en procedimiento policial.



“Cada minuto de silencio oficial, aumenta el riesgo para la integridad y la vida de personas detenidas durante operativo de búsqueda de piloto Oscar Pérez y acompañante. Los riesgos de torturas y/o desaparición forzada aumentan en tanto la opacidad y la incomunicación se impongan”, señaló.



De igual manera afirma que debe haber “urgentemente información detallada sobre fallecidos, heridos y detenidos durante operativo de búsqueda de piloto Oscar Pérez” y calfició como “escueto” el comunicado del Ministerio Público.



Para Provea Alfredo Ruíz, quien hoy hace las veces de Defensor del Pueblo, “debe explicar al país qué esfuerzos hizo para evitar la muerte de 7 venezolanos en operativo de búsqueda Óscar Pérez. Velar por el derecho a la vida es su obligación constitucional”.

