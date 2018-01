Familiares denuncian al centro Geriatrix por maltrato y posterior muerte de octogenario

Enero 13 de 2018.- Familiares del octogenario José Antonio López denunciaron al centro geriátrico Geriatrix, casa hogar de ancianos, ubicado en Las Fuentes, El Paraíso, por maltrato, negligencia y abandono, lo que causaría la muerte del octogenario José Antonio López.

López fue dejado en el centro gariátrico por sus familiares quienes salieron de vacaciones durante las fiestas decembrinas y no pudieron encontrar a una persona que lo cuidara, a su regreso el día 6 de enero, lo encontraron atado a la cama y con visibles signos de maltrato.

Luego de rescatarlo, fue llevado al Miguel Pérez Carreño, donde falleció luego de largas horas de espera, relató Jessica Flores, familiar del octogenario.

Relatan sus parientes que el día 26 de diciembre varios de ellos lo fueron a visitar y pudieron compartier con él una cena navideña. Asesuraron que se encontraba en buenas condiciones y que mostraba una buena salud "su lucidez le permitía opinar sobre la situación del país".

Sin embargo, el día 31 de diciembre, los parientes recibieron una llamada del referido centro geriátrico en la que les hicieron saber que José Antonio López se había caído de la cama.

Para el sábado 6 de enero una sobrina decidió ir a visitarlo y lo encontró atado a la cama, con el rostro visiblemente golpeado, las manos tenían cortadas y mostraba indicios de maltrato en la cabeza. "¿Cómo tenía todas esas heridas solo por caerse de la cama?", se preguntó.

Indicaron los familiares que antes de ser trasladado a un CDI en El Paraíso, personal del geriátrico les indicaron: "Digan que se cayó, no en nuestras instalaciones sino en su casa". En ese CDI le suministraron suero y lo remitieron al Pérez Carreño. Allí tuvieron que esperar "Estuvimos nueve horas esperando a que lo atendieran", señaló Flores. Como no recibió asistencia en ese centro, lo llevaron al Hospital Vargas donde les aseguraron que debían hacerle una tomografía debido a que el paciente convulsionaba, pero como en ese centro de salud no tenían como realizarle dichos exámenes, lo remitieron otra vez al Pérez Carreño. Sin embargo, José Antonio López, esperando ser atendido en una silla de ruedas de ese hospital, murió el 8 de enero en la tarde.

En el transcurso de ayer en la tarde se intentó contactar con la directiva de Geriatrix para conocer su versión acerca de este suceso, pero no atendieron las llamadas.

El geriátrico negó otros hechos

En 2015 la directiva del geriátrico recibió denuncias de familiares y ex empleados de ese centro por presuntos maltratos a los ancianos que ahí cuidaban. También recibieron denuncias acerca de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura del lugar, de acuerdo con reportes periodísticos. Ante estas acusaciones, ese mismo año Aurora Reyes, directora general de Geriatrix, aseguró que tales testimonios eran falsos, que su institución está adscrita al Seguro Social y que presta un buen servicio a sus clientes. Se desconoce si el Ministerio Público abrió una averiguación sobre esos hechos.

