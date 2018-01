Perú: Víctimas de esterilizaciones forzadas exigirán a CIDH se juzgue a Fujimori

Alberto Fujimore Credito: Web

11-01-18.-Las víctimas de esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno de Alberto Fujimori pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado peruano cumpla con juzgar al ex mandatario por esos casos, anunciaron este jueves sus abogados en Lima.



María Isabel Cedano, abogada de la organización Demus, informó que solicitó una audiencia en la próxima sesión de la Comisión Interamericana, para así exigir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con el gobierno peruano sobre el caso de las esterilizaciones forzadas.



“Queremos advertirle a la CIDH para que le diga al Estado peruano que no es posible que la gracia presidencial impida que la investigación prosiga, concluya y denuncie a los responsables”, explicó Cedano.



La abogada recordó que hay 2.166 denunciantes en una investigación preliminar a cargo del fiscal Luis Landa, debido a que el caso tuvo al menos dos archivos previos en el Ministerio Público.



Cedano agregó que buscan que la CIDH “le diga al gobierno que no puede prosperar el indulto y la gracia en este caso y que no pueden incumplir con su obligación de hacer justicia”.



Según la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2001, se realizaron 272.028 ligaduras de trompa y 22.004 vasectomías como parte de un programa estatal de control de la natalidad, aplicado en su mayoría a personas de bajos recursos y zonas rurales.



En 2016 se archivó la denuncia por la presunta autoría de Fujimori y sus ex ministros de Salud, aunque se reconoció que hubo una grave violación a los derechos humanos en siete casos de esterilizaciones, además se procesó a los médicos y personal de salud.



María Elena Carvajal, representante de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Lima Sur, denunció que el ministerio de Justicia ha cancelado el presupuesto destinado a las víctimas para darles atención médica y psicológica desde este año.



“Estamos desamparados, han cerrado la atención psicológica y médica en el Sistema Integral de Salud (SIS). Estamos registradas como víctimas y nos están desamparando”, expresó Carvajal.