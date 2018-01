Amenazadas de muerte familias Yukpa en la Sierra de Perijá por el ganadero Osmel López

Viernes, 05 de enero de 2018.- En llamada recibida desde la Sierra de Perijá, fuimos informados de la movilización de aproximadamente un grupo de trece hombres armados, quienes fueron enviados por el ganadero Osmel López para rescatar unas reses que le fueron, supuestamente robadas, y que pensaban se encontraban en la finca Las Flores, perteneciente a la cacica yukpa, Carmen "Anita"Fernández.



Osmel López es el propietario de la finca Las Delicias, de donde desaparecieron las reses y envió a este grupo de hombres armados a rescatarlas, Anita nos indicó que no hubo heridos durante la visita de estos hombres fuertemente armados, que dialogó con ellos y los invitó a chequear los hierros de las reses que estaban en su finca , donde pudieron corroborar que las reses que buscaban no estaban allí, en Las Flores.



De vuelta a El Tukuko, los hombre comentaron que iban a acabar con la gente de Las Flores, que las iban a liquidar y a picar, amenaza que fue hecha públicamente y que tiene muy nerviosa a la gente de esa comunidad, recordemos que un hijo de Anita, Cristobal Rafael Fernández Fernández fue asesinado en la finca Las Delicias, asesinato que todavía no ha sido resuelto, y que sería oportuno de investigar en estos momentos.



Ante la amenaza reportada por Anita y visto los eventos que han sucedido en la Sierra de Perijá durante los últimos años, llamamos la atención de la Guardia Nacional Bolivariana, y nos preguntamos ¿Cómo es que un ganadero puede mandar a gente armada a otras fincas y prácticamente querer hacer justicia con sus propias manos? ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Cuál es la labor de la GNB y de las demás autoridades, tanto estatales como nacionales?

Advertimos que si algo le sucede a Anita, (esperamos que nada les ocurra) a su familia o a sus relacionados, sería responsabilidad del ganadero Osmel López, por sus actuaciones de asedio y de amenazas hacia la familia Fernández.



No esperen que la sangre llegue al río para tomar acción.