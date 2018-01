Asesinatos de la venezolana Génesis Gibson y de la argentina Karen Grodzinski apuntan a una red de trata de mujeres en Argentina

Enero 05 de 2018.- A partir de los asesinatos en la Ciudad de México de la ciudadanas, venezolana Génesis Uliannys Gibson y de la argentina, Karen Ailen Grodzinski, quienes trabajaban como modelos y escorts, autoridades federales y de la capital de ese país revelaron que desde 2006 investigan páginas de internet que "enganchan" a mujeres en Sudamérica con la promesa de hacerlas triunfar en la televisión mexicana

Karen y Genesis, de 23 y 24 años, fueron asesinadas en hoteles de la capital de México. La primera el 17 de noviembre y la segunda el pasado 27 de diciembre.

Las dos llegaron a México a través de una familia identificada como Santoyo Cervantes, que las colocó como escorts en el portal divas.com.mx. Allí trabajaron durante dos años para pagar la deuda que habían contraído por viajar a este país. Esta familia se encargaría de colocar a las candidatas ideales para el mercado mexicano.

Las dos vivieron juntas en un departamento de la colonia Narvarte y se hicieron amigas. Karen fue la primera que denunció en redes sociales la desaparición de Génesis en Puebla, el 16 de noviembre, y quien identificó su cuerpo luego de aparecer asesinada en la habitación 107 del hotel Platino, ubicado en la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

A mediados de noviembre pasado, la Policía azteca encontró muerta en la Ciudad de México a Génesis Gibson Jaimes, de 24 años, oriunda de Venezuela. Su cuerpo fue hallado en la habitación 107 del hotel Platino, en la zona de Venustiano Carranza. Aparentemente, se había citado allí con un cliente. Karen quien conocía a Génesis, era su amiga. Le había perdido el rastro desde febrero, cuando la venezolana había desaparecido. "La acuchillaron y le hicieron de todo y la dejaron asfixiada y muerta con un moño (lazo) en el cuello", le escribió Karen a su madrastra. La explicación que sigue es escalofriante: "Ella era novia de un político y ni eso la salvó".

La joven argentina, le había confiado a su madrastra, que también era una escort VIP en el circuito de la capital mexicana: publicitaba sus servicios bajo el seudónimo de Danna Broke en Twitter, en donde tenía más de 40 mil seguidores.

Karen estaba casada con un joven mexicano apodado Charly a quien su familia chaqueña conoció apenas por fotos, le contó a su madrastra que "ya había dejado todo" porque había tenido "problemas". "Yo tenía un amigo muy poderoso en la cárcel que siempre me cuidó", aseguraba Karen desde su teléfono, "porque esos contactos de lejos sirven, pero cuando me casé con Charly dejé todo eso". "Y hasta mi amigo que era de un cartel poderoso y era muy fuerte en México. Hasta él salió de la cárcel que él manejaba como un rey y lo mataron. Aquí no se salva nadie", dijo la joven.

Dos días después, la argentina apareció muerta: su cadáver, baleado, fue encontrado en una habitación de un hotel en la avenida Revolución.