A un año del incidente del helicóptero MI17V5 los familiares de fallecidos siguen sin respuestas

Credito: Archivo

04-01-17.-A un año de haberse cumplido el incidente del helicóptero MI17V5, los familiares de las personas que resultaron fallecidas aún no han recibido ningún tipo de respuesta, por lo que decidieron emitir un comunicado. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter de la periodista Pableysa Ostos, quien aseguró que “se cumplió un año del incidente del helicóptero MI17V5 y los familiares de la tripulación siguen sin respuestas, por ello realizaron un comunicado”.



El 3 de enero del año 2017 se reportó la desaparición de un helicóptero que volaba con 13 personas por el estado Amazonas. Dicha aeronave se trasladaba desde el Aeropuerto de Puerto Ayacucho hasta La Esmeralda en Amazonas.



Este hecho ocurrió, según lo habría confirmado el periodista Javier Mayorca, el 30 de diciembre del 2016, sin embargo, la información se dio a conocer los primeros días del mes de enero.



A continuación el comunicado emitido por los familiares de los tripulantes:



UNA NUEVA BATALLA:



A un año del incidente del helicóptero MI17V5, siglas EBV0796 ocurrido el 30 de diciembre del 2016 en el estado Amazonas, los familiares de los tripulantes que se encontraban a bordo del mencionado helicóptero informamos a la opinión pública, que desde el día 29 de abril del 2017 (fecha en la cual encontraron la aeronave), hasta la actualidad, las instituciones como el Ministerio Público y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, no han dado oportuna respuesta a las siguientes solicitudes realizadas.



1 Entrega de la copia del informe de las resultas del accidente aéreo a los familiares, donde se determinan las causas que generó dicho suceso.



2 Entrega de las copias de actas e informes relacionados con la ubicación; extracción; levantamiento; fijación fotográfica e inspección de cadáver, autopsias; estudios antropológicos; estudios radiológicos y odontológico forense que permitió la identificación del cuerpo. Así mismo, se le ha solicitado a través de nuestros Abogados Dr. Juan Pérez Aparicio y Dra. Maritza Alvarado Mendoza a la Dirección de Actuación Procesal de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela la realización de la prueba de ADN del mayor Otto Joaquín Alvarado Hernández copiloto de la aeronave y del capitán Guillermo Marcano Nieves las cuales fueron negadas de acuerdo a la comunicación recibida de la Fiscalía General de la República y emitida por la Directora General de Actuación Procesal de dicha Fiscalía Dra. Beyse Pilar Loreto Duben. En este escrito dicha Fiscalía informa que el Código Orgánico Procesal Penal en su Art, 264 dice y regula las actuaciones de los representantes del Ministerio Público (Entendiendo en buen criollo esta fiscal nos dice que teníamos que denunciar primero al Fiscal 63 con competencia nacional Jimmy Goite que llevó de muy mala forma el procedimiento del levantamiento del siniestro y de los cadáveres). Es de resaltar que, en cuanto a la solicitud de la prueba de ADN del Mayor Alvarado, en la actualidad estamos en la espera que el Fiscal General de la República decida el correspondiente Recurso Jerárquico ejercido por y que a buen entendedor pocas palabras ya podemos deducir que también será negada.



3 También quiero hacer notar que nuestros abogados cumplieron paso a paso todos los requerimientos hechos por la Fiscalía en cuanto a la introducción y solicitud de documentos así como el cumplimiento de los lapsos estipulados por la ley y ahora nos responden con lo anteriormente expuesto.



4 Hasta la fecha los familiares no hemos sido llamados para escuchar en su totalidad el audio de la caja negra del accidente. En tal sentido exhortamos a FANB que a la mayor brevedad posible nos permita el acceso a todo lo antes mencionado y que nos diga que esto ahora es un secreto de estado a fin de proteger intereses sensibles.



5 Finalmente, se exhorta al titular castrense de sus buenos oficios para que la FANB y Seguros Horizonte realicen los pagos correspondientes de póliza de vida (estas pólizas aún no se han podido renovar hasta tanto no se cancelen las anteriores), del reaseguro internacional en que se debe cancelar en divisas, prestaciones sociales de los fallecidos, indemnizaciones y pensiones de sobrevivientes que hasta la fecha no han sido pagados a todos los familiares. Así como también el hecho de que a la Sra. Ana Inojosa, esposa del Sargento Inojosa el único que no ha aparecido y la FANB ya declaró desierta dicha búsqueda se encuentra en un limbo legal ya que quedó totalmente desamparada al cortarle lo que percibía su esposo como Sueldo y Cestaticket y nadie le ha dado respuesta de su situación.