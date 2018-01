TSJ declara procedente extradición de ciudadano venezolano desde EEUU

02-01-18.-La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente la solicitud de extradición desde los Estados Unidos de América del ciudadano venezolano José Gustavo Cirigliano Elías.



La medida permitirá que Cirigliano Elías sea juzgado en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de tráfico agravado, asociación para delinquir y simulación de hecho punible.



Verificó la Sala en el dictamen, con ponencia de su vicepresidenta, magistrada Elsa Gómez Moreno, el cumplimiento de los requisitos que rigen los procedimientos de extradición, y al respecto determinó la existencia de los principios de territorialidad, doble incriminación, limitación de las penas, no prescripción, la no entrega por delitos políticos, mínima gravedad del hecho, especialidad del delito, no entrega del nacional y reciprocidad internacional.



Con la decisión N° 417/2017, a la vez que aprobó la procedencia de la petición, la Sala de Casación Penal asumió el firme compromiso ante el país al cual se le solicita la extradición que el ciudadano José Cirigliano Elías será procesado por los delitos que se le imputan con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.