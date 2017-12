Pese a decisión de Trump: La resistencia palestina está viva, dicen Chomsky y Shapiro

Diciembre 26 de 2017.- La abrumadora mayoría en Naciones Unidas de 128 naciones que este jueves entregaron su respaldo a la moción de rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, contrastó con los apenas 6 estados que la respaldaron. No obstante el amplio consenso que existe en reconocer el derecho de los palestinos a una nación parece estrellarse una y otra vez con Washington.

Quizás la mejor forma de graficar el respaldo estadounidense a Tel Aviv sean las palabras de su embajadora en ONU, Nikki Haley, señalando a los estados miembros, previo a la votación, que "Este día será recordado".

Pese a la decisión de Washington, que parece ser visto como un golpe definitivo a la idea de Palestina como un país independiente, dos reconocidos defensores de los derechos del pueblo palestino estiman que contrario a lo que podría parecer, el reconocimiento a su independencia está vivo.

Sobre el papel crucial de Estados Unidos en el destino de Palestina, planteamos vía correo electrónico consultas al reconocido intelectual Noam Chomsky (Boston) y al documentalista Adam Shapiro (Nueva York), ambos ciudadanos estadounidenses y quienes coinciden en el papel de iniciativas como el Movimiento por el Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para provocar un cambio en la actual situación.

Respecto de Chomsky, es necesario indicar que junto a su prolífica carrera como lingüista y su dimensión como activista por los derechos humanos, ha manifestado siempre una preocupación especial por el destino de Palestina.

Sobre Shapiro indicar que ha retratado la tragedia y esperanza del mundo árabe en documentales sobre Kabul, Darfour y Cisjordania y que junto a esto posee un destacado trabajo gestionando refugio para miles de desplazados y es una de las caras visibles de la agrupación de derechos humanos Front Line Defenders. De hecho fue uno de los gestores en la llegada a Chile de ciudadanos palestinos, cuyas vías corrían peligro en Bagdad en 2006.

¿La decisión de Trump de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén cuenta con el apoyo del pueblo estadounidense?, porque incluso fue respaldada por Nancy Pelossi, líder demócrata en el Congreso, parece al menos un consenso entre los políticos de Washington.

Noam Chomsky: Tiene el apoyo de la clase política. Esta definitivamente no representa al pueblo estadounidense.

Adam Shapiro: La decisión de Trump es la confirmación que los políticos en los Estados Unidos han sido efectivamente controlados por el lobby pro-israelí. Es algo que hemos sabido por mucho tiempo, Trump ha hecho más explícita esta situación. No es de extrañar que incluso aquellos más opuestos a él apoyen esta medida, aun cuando puedan cuestionar la oportunidad. Me refiero a los demócratas.

Entre los estadounidenses, por el momento, creo que están más preocupados sobre el modo en que Trump y su administración están afectando al pueblo estadounidense, como para preocuparse demasiado por un lugar que perciben lejano. Es probable que consideren que es algo menor en comparación a lo que ocurre dentro de las propias fronteras. Aun cuando no lo es.

2. Qué implica esta decisión. Puede considerarse a los Estados Unidos como un mediador serio en este conflicto, si la palabra mediación tiene sentido en este caso.

NC: Estados Unidos no ha estado mediando en el pasado, y ahora no lo hará. Por el contrario ha estado proporcionando apoyo esencial para la expansión y la represión israelíes.

AS: Estados Unidos ha abandonado su rol de mediador entre israelíes y palestinos, lo que está muy en coherencia con el planteamiento de Trump, quien repetidamente habla que Estados Unidos se aleje de los compromisos o lo que a su juicio pueda ser enredado. Estados Unidos ha creado más problemas de los que ha resuelto en este conflicto, ya es hora que abandone la escena.

3. La resistencia palestina ha reaccionado casi impotente a pesar del apoyo o el consenso global de apoyo a Palestina, hay una situación de inmovilidad ¿cómo se podría activar?

NC: La resistencia está en una posición compleja y lo ha estado durante tanto tiempo como ha tardado el proyecto del Gran Israel en implementarse sistemáticamente. Sin embargo su mejor estrategia es buscar formar alianzas, con segmentos de la sociedad israelí que existen, a pesar del giro hacia la derecha, esto es válido también internacionalmente. Eso está sucediendo en Europa, e incluso en los Estados Unidos, donde ha habido un cambio de opinión muy significativo hacia el reconocimiento de los derechos palestinos y la condena de los crímenes israelíes. Israel solía ser el favorito de los liberales. Ahora el principal apoyo popular es la extrema derecha y los evangélicos.

AS: La resistencia palestina a nivel de base está viva y bien, y está logrando grandes logros, por ejemplo el BDS, a pesar que el liderazgo de la Autoridad Palestina, es básicamente corrupto, en una trama de poder, control y dinero, lo cual está íntimamente ligado a su posición servil tanto para Estados Unidos, como para los intereses israelíes en Estados Unidos.

4. Iniciativas como BDS parecen tener algún efecto, ¿deberían profundizarse en su opinión?

NC: Es una táctica efectiva cuando se realiza adecuadamente, como es la iniciativa de la Iglesia Presbiteriana, enfocada en la ocupación y la participación corporativa de los Estados Unidos. Por lo general, han sido de resultados mixtos, a veces eso si provocando una reacción violenta que puede resultar contraproducente con la iniciativa, cuando toma la forma de boicot académico y cosas por el estilo. Eso inmediatamente cambia el enfoque a otras cuestiones, libertad académica, etc. y plantea preguntas obvias sobre la hipocresía, ¿por qué no boicotear las universidades de la Ivy League (Liga Deportiva Universitaria), ya que los crímenes de Estados Unidos superan ampliamente a los de Israel?

AS: BDS está avanzando todos los días, y debe ser apoyado aún más. Ahora es la principal amenaza para Israel y creo que este resiente que existe un movimiento con potencial para cuestionar sus políticas. Dicho esto, estimo que finalmente está alcanzando proporciones importantes, y espero que durante los años de Trump avance muchísimo más.

5. En el caso del BDS el ejemplo de Sudáfrica parece enseñar el camino

AS: Sí, pienso en ese ejemplo.

NC: Es una analogía algo débil en mi opinión. Las tácticas significativas de BDS en los Estados Unidos con respecto a Sudáfrica comenzaron en los años ochenta. Eso fue más de 20 años después de que el gobierno Nacionalista informara a Washington que la oposición al apartheid crecía tan intensamente que tuvo que depender de los Estados Unidos. Casi como su último apoyo.

En los años 70, la ONU había declarado un embargo de armas. Las principales corporaciones se estaban retirando de Sudáfrica. Para entonces, había algunas actividades de BDS en otros países, en su mayoría específicamente dirigidas a clubes deportivos.

En el caso de Israel, ni siquiera hemos llegado a la situación de Sudáfrica décadas antes de considerar las tácticas de BDS aquí. Eso no significa que debemos esperar. Como he señalado y escrito, he apoyado y estado involucrado en estas tácticas desde 1997, cuando fueron iniciadas por el movimiento Gush Shalom de Uri Avnery, mucho antes de que se formara el movimiento BDS. Lo importante es que las tácticas estén bien diseñadas, eso puede dar resultados.

Por Roberto Manríquez, periodista chileno.