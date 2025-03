Efemérides del 2 de Marzo: Por el bienestar mental del adolescente, y sin abuso del celular – Se funda la 3ra Internacional (1919)

Algunas efemérides de un día como hoy, 2 de marzo: Día Mundial sin Móvil (Teléfono Celular o Smart Phone) - #NoPhoneDay. Es una fecha acordada para favorecer la reflexión sobre la dependencia psicológica, emocional y funcional de los teléfonos móviles, #NoPhoneDay. Estudios revelan, por ejemplo, que el 5 % de la población española se considera «adicta al móvil» y más del 15 % se encuentra en riesgo de serlo (Universidad Complutense de Madrid, Hospital Universitario 12 de Octubre, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga / España y Universidad San Ignacio de Loyola / Perú). Por eso han promovido la campaña de "Disfrutar sin Abusar", invitando al uso racional y la desconexión del teléfono móvil, buscando bajar el nivel de dependencia hacía este artefacto. Numerosas actividades diarias y nocturnas se realizan a menudo o de manera prolongada con el teléfono móvil, sea con fines personales, de ocio, laborales o de estudio, así como para el relacionamiento social no presencial. Pero está determinado que el uso abusivo de móviles y videojuegos aisla, restringe otras alternativas de sana recreación y socialización (agravadas ahora para los que siguen teniendo medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19), además de afectar a la salud visual y llegar incluso a generar estados de ansiedad, frustración y una especie de "síndrome de abstinencia" (como en las drogodependencias). Se conoce de casos en los que incluso ha precipitado al suicidio de algunos adolescentes castigados sin poder usar el móvil o la señal Wi-Fi. De ahí que se insista en promover un uso digital equilibrado y saludable. Algunos de los términos usados para referirse a los trastornos asociados al uso del móvil son: "Fomo" (Fear of missing out, miedo a perderse algo), "Nomofobia" (No mobile phobia, miedo irracional a estar sin el móvil) o "Vamping" (referido al uso nocturno). Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. Su finalidad es sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes y jóvenes, así como conocer el tipo de trastornos que puede afectarlos en este período de sus vidas, para ofrecerles apoyo. En la actualidad, hay datos de que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años (en el mundo) padece algún trastorno mental (UNICEF) y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los 15 a 29 años, en unos países más y en otros menos. Alteraciones psicológicas como la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento, pueden aparecer con los cambios bio-psicológicos y socio-adaptativos a los que se enfrentan los adolescentes en esta edad de tránsito entre la infancia y la edad adulta. Los conflictos en la búsqueda de la independencia respecto a los padres, la definición y afirmación de los rasgos de personalidad e inclinaciones vocacionales, frustraciones amorosas, la presión de los grupos juveniles y pandillas, el aislamiento parcial impuesto durante un triempo por la pandemia de Covid 19, el manejo de la exigencia y el acoso escolar o bullying, don algunos de los disparadores de los posibles problemas de salud mental en la población más joven. Por ello es importante que haya campañas educativas y sociales, así como servicios de orientación a los que puedan recurrir las y los adolescentes y sus familias, para favorecer la gestión de las situaciones problemáticas y asegurar la salud mental a los adolescentes o su ajuste socio-emocional. Se conmemora por ley en Puerto Rico el Día de la Ciudadania Americana, mientras protestan los independentistas frente a la colonización por los EE.UU. Día decretado mediante orden ejecutiva en 2017 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Pero, entretanto, movimientos independentistas protestan en estos días y exigen que "Colonizadores estadounidenses, regresen a su casa" ... "Puerto Rico es nuestro" … "No a la estadidad", como lo indicaron en pancartas desplegadas el 1ro de marzo, en las cercanías del Capitolio federal estadounidense. Para algunos, tener la "ciudadanía americana" representa ciertas ventajas, pero al costo de perder la soberanía de su país y que se le impongan las instituciones del país norteamericano. En 1807 se prohibió el comercio internacional de esclavos en Estados Unidos (el comercio, pero aún no su explotación, la esclavitud como tal). En el año 1811 el primer Congreso Nacional de Venezuela se instala por estas fechas, un año después del movimiento revolucionario independentista de 1810, siendo el Congreso más antiguo de América Latina y el segundo de toda América Latina. Sustituyó en el poder a la Junta Suprema de Caracas. Fue convocado para decidir la clase de gobierno para Venezuela mientras durara el cautiverio del Rey Fernando XII en manos de Napoleón Bonaparte. En 1811 nació el destacado escritor ruso León Tolstói. En el año 1824 se creó de manera oficial, el Estado de México, según el artículo 43 de la Constitución del país. Este día se celebró una gran ceremonia en el salón de juntas del Ayuntamiento de la ciudad de México. En1829 muere Josefa Ortiz de Domínguez, precursora de la Independencia de México. Siendo pareja del Corregidor (equivalente a un Gobernador), se interesó en los problemas de la población criolla e indígena. Jugó un papel en la "conspiración de Querétaro" en procura de la liberación mexicana de España. En 1867, el Congreso de los Estados de la Unión (Estados Unidos) aprueba la "Ley de Reconstrucción" que impone gobiernos militares a los diez Estados exconfederados no readmitidos en la Unión, que tendrían que garantizar la participación de los negros en las elecciones. En1898, sucede en Venezuela la Revolución de Queipa o Grito de Queipa. Fue un levantamiento militar en 1897 cuando Joaquín Crespo organiza un fraude electoral para asegurar la victoria de su partidario, Ignacio Andrade, y el candidato vencido y caudillo José Manuel Hernández, más conocido como el Mocho Hernández, se alza contra Crespo. También se le llamó la Revolución Nacionalista, y a varios días del alzamiento y lucha, muere Joaquín Crespo. Se funda el conocido equipo de fútbol "Real Club Deportivo de La Coruña", en la ciudad del mismo nombre en Galicia (España), en1906. En 1919, se inaugura en Moscú el Congreso de fundación de la Internacional Comunista (Komintern). El 2 de marzo comienzan los trabajos de la Conferencia Internacional, que se extenderían hasta el 6, dando fundación a la III Internacional. Fue un partido mundial de los revolucionarios comunistas (partido de partidos de distintas partes del mundo). Su propósito era la revolución mundial por ser el capitalismo un sistema mundial que no permitiría el socialismo en un sólo país. Una de sus tareas centrales sería la defensa de la revolución rusa. Ampliar información Ver: https://www.marxists.org/espanol/tematica/internacionales/comintern/index.htm En el año 1930, muere en la población de Vence, Francia, David Herbert Lawrence, escritor británico, uno de los más influyentes en lengua inglesa del siglo XX y autor entre otras obras de "El amante de Lady Chatterley" publicada en 1928. En 1931, en la Unión Soviética (URSS), nace Mijail Gorbachov, promotor de la "glásnost" o "apertura" y "transparencia" en el régimen burocrático-autoritario que se impuso en la ex URSS durante años de dominación satalinista, tras la degeneración de lo que fue en sus primeros años la revolución socialista rusa. Gorbachov cumplió un rol de líder reformista tras ser nombrado en 1985 secretario general del Partido Comunista de la Unión Sovietica y luego en 1988 presidente del Sóviet Supremo y jefe del Estado. Comenzará entonces la "glasnost" y la "perestroika", pero en lugar de reformar el pseudo-socialismo burocrático o producirse una revolución política democrática, en los años siguientes se produjo la desintegración de la URSS, como consecuencia del capitalismo soterrado de la casta gobernante y la opresión de años sobre el pueblo ruso (1989). En 1939, muere en Londres (Reino Unido) el arqueólogo británico Howard Carter, célebre por el descubrimiento en 1922 de la tumba del faraón Tutankhamon. En 1943, nace Lou Reed, cantante, compositor y músico estadounidense de rock; líder de la banda "The Velvet Underground", muy escuchada en la década de 1960. El famoso artista plástico Andy Warhol, fue su mánager. Escuchar canciones (VIDEO). En 1954 se inaugura oficialmente la Biblioteca Central, la Plaza Cubierta y el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. El Aula Magna ha sido considerada como una de las salas con mejor acústica del mundo, gracias a una combinación de tecnología y arte, los famosos "platillos voladores o nubes flotantes" del ingeniero y artista norteamericano, Alexander Calder. También se inauguraron ese día, la Biblioteca Central y la Plaza Cubierta de la UCV. La inauguración se hizo en pleno gobierno del General Marcos Pérez Jiménez, cuya dictadura fue derrocada en 1958. En 1956, Marruecos, liderado por Mohamed V, recupera el territorio establecido como Protectorado francés desde 1912 en el norte de África. En 1962, nace Bon Jovi, cantante estadounidense e integrante del Salón de la Fama de los Compositores y del Rock and Roll. Es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi. Entre sus principales influencias se encuentran The Beatles, AC/DC, Deep Purple y Bruce Springsteen. Es dueño de un equipo de football (americano) y fundador de una Foundation, creada en favor de las familias e individuos sin hogar o en situación de desamparo económico. Escuchar éxitos de colección. En 1977, Muamar el Gadafi renombra el estado libio como Yamahiriya (Estado de las masas) Árabe Libia Popular Socialista. Décadas después sería destruido por la guerra civil y el intervencionismo imperialista. En el año 1969, sobre la ciudad de Toulouse (Francia), el avión supersónico Concorde realiza su primera prueba de vuelo. Es un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003. En 1970, Rhodesia del Sur, antigua colonia británica em África, se proclama República independiente. Pero tenía un régimen de "Apartheid" con predominio de blancos. Más adelante sería Zimbabue (1980). En 1972, lanzamiento de la sonda Pioneer 10, famosa por llevar una placa destinada a posibles receptores extraterrestres, sobre la humanidad y su procedencia. Es la primera sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y alcanzar al planeta Júpiter (en 1973) del que proporcionó valiosas imágenes. Abandonaría el Sistema Solar en 1983. En 1974 se inauguró el Poliedro de Caracas, en Venezuela, diseñado y construido para grandes eventos y espectáculos. En 1977, nace el cantante, guitarrista y pianista británico Chris Martin, líder de Coldplay, banda que alcanzó fama mundial con el lanzamiento del sencillo Yellow (2000). Martín promocionó actividades altruistas contra el hambre en el mundo. En 1990, Nelson Mandela es elegido vicepresidente del CNA (Congreso Nacional Africano, su partido) y al año siguiente es nombrado presidente en sustitución a Oliver Tambo. Luchador por el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial, Nelson Rolihlahla Mandela, fue un líder sudafricano que luego de estar encarcelado muchos años por su activismo antiapharteid, fue electo para presidir el gobierno de su país de 1994 a 1999, desde donde se dedicó a consolidar una nueva estructura social y política sustitutiva del racismo institucionalizado que dejaran los herederos de la dominación colonial. Nacionalista africano y de formación marxista, presidió el Congreso Nacional Africano (CNA) entre 1991 y 1997, y a nivel internacional fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados entre 1998 y 2002. En 1995, se fundó Yahoo!, servidor global de Internet. En 1998 la sonda espacial Galileo envía información acerca de que Europa (luna de Júpiter) tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo. En el año 2000, el dictador chileno Augusto Pinochet es liberado en Londres tras 503 días de detención acusado de crímenes de lesa humanidad por el juez español Baltazar Garzón, quien aplicó el concepto de jurisdicción universal de la Justicia para investigar delitos cometidos en Argentina y Chile. El Ministerio del Interior británico autoriza el regreso del exdictador chileno Augusto Pinochet a Chile por "motivos de salud" tras 503 días de arresto en Londres. Straw pone en libertad a Pinochet por considerar que el general no estaba en condiciones de afrontar un juicio. No lo dudaron mucho en el caso del asesino dictador Pinochet, mientras en contraste, en la actualidad mantienen a un activista de la comunicación y los derechos humanos como Julian Assange preso y en riesgo de ser extraditado a los EE.UU. Es el doble rasero judicial imperialista británico. En 2002, en Saqqara (Egipto) un equipo de arqueólogos australianos descubre una momia del año 600 a. C., en sorprendente estado de conservación. En Saqqara, al sur de El Cairo, encuentran una de las momias mejor preservadas. La momia tiene 2.600 años y pertenece a la 26ª dinastía (664-525 antes de Cristo), que reinó en Egipto antes de la ocupación persa. En 2002, con un telescopio solar, de los mayores de Europa, se inaugura en el complejo astrofísico del parque de los Muchachos, ubicado en la Palma, Islas Canarias (España). En 2006, un estudio de la "Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera" (NOAA) revela que la Antártida pierde, anualmente, un volumen aproximado de 152 km³ de hielo desde el año 2002 . En 2008, Ecuador expulsa al embajador colombiano en Quito tras una incursión militar contra la guerrilla del FARC en territorio ecuatoriano. En el año 2016, los cosmonauta ruso Mijaíl Koenienko y el estadounidense Scott Kelly regresan a la Tierra tras permanecer 340 días en la Estación Espacial Internacional (EEI). En 2016 regresan a la Tierra dos astronautas que pasaron 340 días en la Estación Espacial Internacional. En 2017, se agregan a la tabla periódica los elementos 113, 115, 117 y 118. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) aprueba que se denominen, respectivamente, nihonio, moscovio, teneso y oganesón. En 2018, muere en Caracas el actor dramático, poeta, psicólogo y karateca profesional Francisco Argenis Chirivella (n.1937). Nacido 1937. Trabajó junto al muy conocido actor Raúl Amundaray. Actuó envarias telenovelas, principalmente entre los años `70 y ``80 (s. XX). En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares a favor indígenas de la etnia Pemón (Venezuela), a un defensor de esta comunidad y a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, al considerar que están en situación de "riesgo de daño irreparable a sus derechos". Tras sucesos relacionados con la introducción de ayuda humanitaria a Venezuela procedente de Brasil, se habían producido detenciones y "uso excesivo de la fuerza". Ver: CIDH otorgó medidas cautelares a indígenas de la etnia Pemón en Venezuela (aporrea.org) En 2019, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat increpa al también cantautor español Alejandro Sanz por el concierto "Live Aid Venezuela" en la frontera de Colombia con Venezuela, al que calificó como "un acto político". El concierto fue financiado por el multimillonario británico Richard Branson, y reunió el 22 de febrero de 2019 a una camada de figuras del espectáculo, cercanas al llamado de la oposición venezolana a derrocar a Nicolás Maduro. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n338987.html En 2020, identifican la primera proteína extraterrestre en un viejo asteroide. Ver: www.aporrea.org/tecno/n352837.html En 2021, la atleta venezolana Yulimar Rojas, recibe el Trofeo Comunidad Iberoamericana. Ver: www.aporrea.org/deportes/n363206.html En 2022, la ONU aprueba en una resolución histórica con el primer tratado global contra la contaminación plástica. Los residuos plásticos y microplásticos se han expandido por todo el mundo, afectando a los ríos, lagos, mares y océanos, a las plantas y animales, llegando hasta el intestino de los peces e incluso contaminando a los humanos. En 2023, sicarios asesinan en el estado Guárico, Venezuela, al líder campesino Carlos Bolívar, de la lucha del rescate del Hato Los Tramojos, dirigente nacional de la Plataforma de Lucha Campesina y del Movimiento Nacional Campesino. También era vocero de la Comuna Ezequiel Zamora del sector El Jabillal 1 en Arismendi. Ver: Terrible: Sicarios asesinan al dirigente campesino Carlos Bolívar, líder histórico del rescate Hato los Tramojos, en Guárico (aporrea.org)