Efemérides 18 de Febrero: Día del Síndrome Asperger, del Control Biológico, Mujer de las Américas

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 18 de febrero: Día Internacional del Control Biológico. Cada 18 de febrero se celebra este día con el fin de concientizar sobre la necesidad de disminuir el uso continuo de pesticidas y fertilizantes químicos en la producción agrícola y aumentar el control biológico como medida eficaz y segura en la producción y cosecha, que cause menos impactos negativos en el ambiente y menos daños a la salud humana. La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) lo define como "la utilización de organismos vivos, o de sus productos, para evitar o reducir las pérdidas o daños causados por los organismos nocivos". Día de la Mujer de las Américas. Lo decretó la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de "reconocer la valentía y la lucha de las mujeres en nuestra región" (las Américas). Se rinde homenaje a todas las mujeres del continente americano que han luchado por sus derechos políticos y civiles, además de aquellas que han participado en todas las áreas nacionales e internacionales. Su celebración busca estimular y crear nuevas alternativas para el establecimiento de programas de acción orientados a involucrar a las mujeres como agentes del cambio social. La fecha coincide con la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), como foro para la promoción de los derechos humanos de las mujeres de las Américas. Sin embargo, la OEA no apoya precisamente las luchas de las mujeres cuando son puestos en riesgo los intereses imperialistas y de los gobiernos aliados de Washington. Día Internacional del Síndrome de Asperger, se celebra con el cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austríaco, Hans Asperger. El día internacional tiene por objetivo de concienciar sobre las capacidades de las personas con Asperger, que pueden aprender y trabajar. Los niños y adolescentes, y en general, las personas con Síndrome de Asperger tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación y además, muestran conductas e intereses inusuales. Algunos rasgos que podrían observarse son: Problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos. Dificultades para entender el lenguaje corporal. Evitan el contacto visual. Desean estar solos o quieren interactuar pero no saben cómo hacerlo. Otros rasgos similares a los que se presentan en el llamado espectro autista, pero más leves. Hay personas muy famosas y destacadas que tienes este síndrome. Provincialización de las Islas Galápagos (Ecuador), en el año 1973. El archipiélago del Océano Pacífico ubicado a 972 Km de la costa de Ecuador, se convirtió en provincia cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno, Isla de San Cristóbal, hecho muy importante para la territorialisdad y conservación de este monumento natural. Constituye una región geográfica de alto valor humano, ecológico, turístico, cultural y científico. Tiene como una de sus características la gran población de tortugas que la habita y se le conoce mucho también por sus iguanas marinas. Fue allí donde Darwin realizó muchos de sus significativos estudios, que dieron fundamento a su teoría de la evolución de las especies. El gobierno neoliberal de Noboa fue muy criticado por autorizar en 2024 que allí se instalase una base militar de los EE.UU. En el año 1546, muere Martín Lutero. Fue un monje agustino y reformador religioso alemán. Impulsó la llamada Reforma (Protestante) con la que promovía que la Iglesia volviera a las enseñanzas de la Biblia, eso provocó una gran transformación y cisma en el cristianismo y generó la Contrarreforma. En el año 1564 muere Miguel Ángel, gran arquitecto, escultor y pintor italiano. En el año 1745, en Italia, nació Alessandro Volta, físico y químico italiano, desarrollador de la pila eléctrica. La unidad del Sistema Internacional de Potencial Eléctrico (o voltaje), se llamará voltio en su honor. En el año 1834 el Congreso de Venezuela declara la libertad de culto en todo el país. En el año 1841, en San Salvador, capital de El Salvador, una Asamblea Constituyente aprueba la primera Constitución del país como Estado Soberano e independiente de la República Federal de Centroamerica. En 1880, se dispone la abolición de la esclavitud en Cuba, aunque de manera aún imperfecta, cuando todavía la isla estaba bajo dominio colonial de España. Sin embargo, la ley no convertía en personas libres a los esclavos, sino que les sometía a otras condiciones durante unos plazos arbitrarios. Esta ley transformaba en libertos a los esclavos, lo que implicaba que la libertad tenía un precio económico que éstos debían pagar a sus patronos. Este sistema duró seis años, hasta que el decreto del Ministerio de Ultramar del 7 de octubre de 1886 acabó definitivamente con él. Por lo tanto, aunque la esclavitud se abolió de forma imperfecta en 1880, no fue hasta 1886 cuando se abolió de forma plena y definitiva. En el año 1881, el médico cubano Carlos Juan Finlay (1833 - 1915) hace público su descubrimiento del modo de la transmisión de la Fiebre Amarilla por el mosquito Aedes Aegypti. En el año 1906, nació el psiquiatra Hans Asperger (f. 1980). Fue un pediatra, investigador, psiquiatra y profesor de medicina austríaco. Realizó importantes estudios sobre los desórdenes mentales, especialmente en niños; entre ellos investigaciones y descripciones de los denominados trastornos del espectro autista, especialmente de una de sus manifestaciones, algo más leve, a la que se llamó síndrome de Asperger. En el año 1924, nació Humberto Fernández Morán. Destacado médico y científico venezolano. En 1928, nace en Barinas el escritor, médico y político José León Tapia (f. 2007). Ver la efeméride desarrollada con motivo de su fallecimiento en: https://www.aporrea.org/tecno/n379088.html También recomendamos: https://www.aporrea.org/ideologia/a53778.html En 1930, se descubre el "planeta" Plutón, noveno en el sistema solar (hoy catalogado como un planeta enano). En 1931, nació Toni Morrison. Escritora estadounidense afroamericana. Fue ganadora del Premio Pulitzer en 1988 y del Premio Nobel de Literatura en 1993. Fue la primera autora afroamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. 1933: nace Yōko Ono, cantautora y artista japonesa, esposa del Beatle John Lennon. En 1934 nació Paco Rabanne Diseñador de moda español. En 1954: nace John Travolta, actor estadounidense. Se hizo muy conocido por la película "Fiebre del Sábado por la Noche". En 1960, se firma el tratado de Montevideo, en Uruguay, por el que se crea la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Los países Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay crearon la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) mediante el Tratado de Montevideo, y bajo el paraguas jurídico del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. En 1967, en Estados Unidos, fallece Julius Robert Oppenheimer, físico teórico estadounidense de origen judío, considerado como «padre de la bomba atómica» (Proyecto Manhattan, durante la Segunda Guerra Mundial). 1974: en Reino Unido, la banda de rock Kiss lanza su primer álbum. Escuchar éxitos de Kiss En 1977, con la fallida "Operación Gaviota", militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina, casi se "raspan" al dictador militar Videla, y a varios de sus colaboradores. Colocaron explosivos en la pista del Aeroparque metropolitano. Cuando el Fokker F-28 que llevaba a Videla iba a despegar, no funcionó el detonador de la carga principal y una segunda carga explotó justo cuando el avión ya levantaba vuelo. En 1983 se da lo que fue llamado como el "Viernes Negro" en Venezuela, cuando el gobierno del presidente Luis Herrera Campíns anunció al país el fin de la libre convertibilidad del bolívar y se produjo una macro-devaluación, acompañando a un conjunto de las políticas económicas, que marcaron la entrada del país en una crísis. Nada comparable a lo que sucedería con el bolívar en etapas históricas posteriores en las que fue perdiendo casi todo su valor. En 1990, el fenómeno del fútbol, el argentino Diego Armando Maradona, produce su gol número 100 con la camiseta del Napoli, equipo italiano. En 2005, en Reino Unido, una ley prohíbe la caza del zorro, liebre y otros mamíferos salvajes. En 2006, en la playa de Copacabana de Río de Janeiro (Brasil), el grupo de rock Rolling Stones celebra un concierto gratuito; espectáculo en el que congrega de uno a dos millones de personas. VIDEO del Concierto Uno de los conciertos más multitudinarios de la historia. En 2010, en Níger, se produce un golpe de Estado militar, después de que el presidente Mamadou Tandja decidiera ampliar su mandato en el tiempo y en poderes. Una junta militar toma el poder, autodenominada Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia, implanta el toque de queda en todo el territorio y el cierre de fronteras, suspende la Constitución y disuelve de todas las instituciones del poderestatal. En 2014, Leopoldo López, convocante de grandes protestas antigubernamentales contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, se entrega a las autoridades. Pasó varios años encarcelado y luego bajo arresto domiciliario, hasta que se evadió y consiguió asilo político en España. En el año 2002 había sido parte de un golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez. En 2018: fallece en Caracas el actor cómico Manolo Malpica, conocido como "Semillita" (n.1932). En 2018, la deportista venezolana Yulimar Reyes se cuelga una vez más el oro y establece nuevo récord nacional en Salto Largo bajo techo, en competencias realizadas en Francia. Ver noticia con video en: www.aporrea.org/venezuelaexterior/n371611.html En 2021, la sonda espacial robótica Perseverance aterriza en Marte en el cráter Jezaro del hemisferio norte con el objetivo principal de buscar rastros de vida. En 2022, el gobierno de Biden fija una nueva regla para quienes solicitan residencia permanente en los EEUU. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n371617.html En 2022, fallece François Gross, biólogo francés, codescubridor del ARN mensajero. Dió un aporte clave en la revolución molecular de la biología. Sus descubrimientos sirvieron para la decodificación del funcionamiento del gen. Su trabajo permitió el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Tenía 95 años de edad al morir. En 2023, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, acusa a Rusia de haber llevado a cabo "crímenes contra la humanidad" en su invasión de Ucrania, tras haberse catalogado varias de cenas de miles de presuntos crímenes de guerra; pero en 2024, cuando Israel ha asesinado ya a cerca de 30 mil palestinos civiles, la mitad de ellos niños, Estados Unidos evade usar esa misma categoría y disculpa al Estado judío y a Netanyahu, argumentando su derecho a la defensa. En 2024, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusa a Israel de cometer un "genocidio" contra civiles palestinos en la Franja de Gaza y compara sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos. "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró Lula a la prensa en Adís Abeba, en Etiopía, donde participaba como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana". Ver: Lula acusa a Israel de "genocidio" y compara su campaña con la de Hitler