Efemérides 17 de Febrero: Inquisición católica quema a Giordano Bruno (1600) - Muere Juan Liscano (2001)

Algunas efemérides del día de hoy, 17 de febrero: Día del Juego Responsable. Se celebra con la finalidad de concientizar sobre los efectos nocivos de la adicción a los juegos de azar, apuestas y juego online, maquinitas y otros atractivos de los casinos, así como las implicaciones de las formas de juego ilegal. En contraste se promueve la ética y moderación del juego y las formas sanas o divertidas de jugar sin caer en la dependencia obsesiva. Esta efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar (European Gaming and Betting Asocciation-EGBA). Tuvo que ver con una convención de la UNESCO, para fomentar la prevención de las ludopatías desencadenadas o trastornos de conducta ocasionados por los juegos de azar y en línea, que llevan a la ruína y al desajuste social a muchas personas. Otros días que se celebran hoy: Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, el Día de los Actos Aleatorios de Bondad y el Día Mundial del Espíritu Humano. Día del Inventor Mexicano y Día Nacional del Técnico Electrónico en México. Se rinde homenaje al Ingeniero Guillermo González Camarena, en su natalicio, en reconocimiento por el su invento del sistema de televisión a color. Día de la Independencia en Kosovo. En el año 1600, es quemado vivo por la Inquisición de la Iglesia Católica el filósofo, matemático y astrónomo Giordano Bruno, en Roma. Entre otros señalamientos este gran pensador napolitano fue acusado de herejía por su reinterpretación de la Santísima Trinidad y del "milagro eucarístico" o "transusbtanciación" (pues negaba con lógica científica la conversión de la hostia en cuerpo y sangre de Cristo), aunque era sacerdote y estudioso de la teología, crítico con los referentes filosóficos clásicos de la propia Iglesia. Defendía el "pensamiento libre" y compartía la teoría de Copérnico que desplazaba a La Tierra como centro del Universo y Bruno exponía la concepción del espacio infinito, donde las estrellas eran soles con planetas y hasta con posible vida. Por todo ello era un visionario para su tiempo, hacía incómodos cuestionamientos y la jerarquía católica no lo toleró, llevándolo a los calabozos, a juicio inquisitorial y finalmente al fuego mortal. Siempre se negó a retractarse de sus opiniones pese a la amenaza de ser condenado a muerte. Sus textos fueron prohibidos y también quemados en la hoguera. Llegó a decir que las religiones existentes, en alguna medida, eran un instrumento de poder y empujaban al ser humano a guerras fratricidas y luchas sangrientas. Giordano Bruno (1540-1600) hizo un verso profético: "Quemádme, que mañana, donde encendais la hoguera, levantará la historia una estatua para mí"; y así fue: está en el Campo dei Fiori, de Roma, donde su cuerpo fue consumido por las llamas, pero su pensamiento y ejemplo dejó huella indeleble. En 1621, el capitán Pedro Gutiérrez de Lugo y el sacerdote Gabriel de Mendoza fundan el pueblo de Petare, en Venezuela, con el nombre de Dulce Nombre de Jesús de Petare. Con los años pasó a formar parte de la capital Caracas, ya a mediados del siglo XX, al quedar integrado en su área metropolitana. Se convirtió también en la mayor concentración de barrios de Caracas y de Venezuela. En 1673 muere el dramaturgo y actor Moliere, en Francia, en plena escena, mientras representaba su obra "El enfermo imaginario", a causa del padecimiento de tuberculosis. Otras de sus obras son: "Tartufo", "Don Juan", "El Misántropo", "El Médico a Palos", " El Avaro" y "El Burgués Gentil Hombre". En el año 1836, nació en Sevilla, España, Gustavo Adolfo Becquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo. En 1860, en Venezuela, fue la Batalla de Coplé, enfrentamiento entre las fuerzas federales del general Juan Crisóstomo Falcón y los conservadores del general León de Febres Cordero como parte de la Guerra Federal. Estos últimos obtuvieron la victoria en esta ocasión. En el año 1863, se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja. Un grupo de ciudadanos de Ginebra estudia las propuestas que expresara Henry Dunant en Recuerdo de Solferino - la creación de Sociedades Nacionales de Socorro a los Militares Heridos y la adopción de un texto jurídico que amparase a los heridos de guerra y a aquellos que los asistieran. En el año 1864, la Provincia de Maracaibo se convierte en la primera entidad de Venezuela en adoptar su propia Constitución Estadal, pasando a llamarse, en ese entonces, Estado Soberano del Zulia. En 1904, Giacomo Puccini estrena en el Teatro de La Scala de Milán una de sus óperas más sonadas: Madama Butterfly, basada argumentalmente en acontecimientos de la vida real ocurridos en Nagasaki (Japón) a principios de la década de 1890. En 1907, nace Ernesto Silva Tellería (f. 1985), abogado, político y periodista venezolano. Directivo del Partido Republicano Progresista, director general de la Biblioteca de Autores y Temas Falconianos, y conjuez de la Corte Superior del Trabajo del Distrito Federal. Debido a su participación durante la Semana del Estudiante y durante el alzamiento en el cuartel San Carlos en el año de 1928, Silva es llevado a prisión. Esto en la época de Gómez y otros gobiernos que le sucedieron. En 1933 ingresó al Partido Comunista de Venezuela y es cofundador y miembro de la dirección nacional del Partido Republicano Progresista (PRP) brazo legal utilizado por el Partido Comunista de Venezuela. Sufre nuevas detenciones y es expulsado de Venezuela, exiliándose en México hasta 1942. A su regreso reasume en el PCV, dirigiendo sus prensa. Durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez es detenido en dos ocasiones y vuelve al exilio a México. Luego se dedicó al ejercicio profesional, en 1958, y es miembro directivo del Instituto de Derecho Social. En 1960 publica un poemario: Tierra Parda. En el año 1909, nació Rafael Maria Pizani (f. 1997), un jurista, académico, legislador, magistrado, periodista, impulsor de la autonomía universitaria en Venezuela y de la vida cultural del país. Doctor en Ciencias Políticas, especialista en Filosofía del Derecho. Fue Rector de la Universidad Central de Venezuela. Reformador de los estudios universitarios en general y de los estudios de Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Conferencista nacional e internacional. Fundador de sindicatos y periódicos al término de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entre 1951-1958 vivióen el exilio, expulsado por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En 1914 nace Julia de Burgos, poetisa puertorriqueña (f. 1953) de ideas progresistas, partidaria de la independencia de la isla y feminista del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Su feminismo está contenido en su obra poética. Recibió premiación del Instituto de Literatura Puertorriqueña en 1938 y 1939 por dos de sus libros de versos: "Poema en veinte surcos" y "Canción de la verdad sencilla". En 1945 el Instituto de Literatura le otorgó el premio de periodismo. En el año 1925, muere Ignacio Andrade, militar y político venezolano, presidente de la República desde el 20 de febrero de 1898 al 23 de octubre de 1899. En 1936, en Asunción, capital de Paraguay, tiene lugar la llamada "revolución de febrero" que lleva a la dimisión del presidente Eusebio Ayala. Los revolucionarios nombran al general Rafael Franco, exiliado político, que asume el poder junto a trabajadores, estudiantes e intelectuales, formando un gobierno de tendencia socialista que se mantiene solo por un año, hasta el 13 de agosto de 1937. En 1940, nació Vicente Fernández, cantante mexicano de música ranchera, también empresario, productor discográfico y actor, padre del también cantante Alejandro Fernández. Escuchar sus grandes éxitos. En 1948, muere el médico cirujano e investigador argentino, Enrique Finochietto, inventor de técnicas, aparatos e instrumentos de cirugía. En 1952 nace Pierina España (su apellido real: Spagna), actriz venezolana de la pantalla chica muy exitosa en los años de la década de1970 y de los '80. Fue también presentadora de programas y eventos. Tuvo una destacada actuación junto a José Luis Rodríguez (El Puma) y Mayra Alejandra Rodríguez en la telenovela La hija de Juana Crespo, y en «Sangre Azul», novela de Julio César Mármol y José Ignacio Cabrujas. En el '79, Pierina protagoniza la novela Estefanía, que recrea los años finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-58), con la que obtiene además del reconocimiento nacional una importante proyección internacional. Obtuvo en 1982 el Premio ACE, entregado en Nueva York, como Mejor Actriz en su papel protagónico. En 1963 nace Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. En 1965, Gambia es la última de las colonia inglesa en África occidental que obtiene su independencia. En el año 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Reino Unido, en torno a la controversia sobre el territorio Esequibo (todavía hoy en manos de la ex colonia inglesa, Guyana). El mismo fue suscrito por plenipotenciarios de Venezuela y del Reino Unido, en consulta con su colonia de Guayana Británica. Este tratado internacional detalla los pasos a seguir para la resolución de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba (Ver arriba enlace al documento oficial en español). En el año 2000, Microsoft lanza el sistema operativo Windows 2000. En el año 2001, muere Juan Liscano (n. 1914), poeta y escritor venezolano. Fue un intelectual de gran influencia cultural a mediados y finales del siglo XX, folclorista, columnista y promotor cultural. Fue director de un suplemento del periódico El Nacional y de Monte Ávila Editores, editorial del Estado venezolano. Fue fundador de revistas. Entre sus obras más resaltantes se encuentran: Nuevo mundo Orinoco (1959), Cármenes (1966), Antología poética (1990), prólogo de la obra Antología Popular de Andrés Eloy Blanco (1997). En 2013 en elecciones realizadas en Ecuador, el entonces presidente Rafael Correa es reelegido por tercera vez. También consigue la mayoría absoluta de su fuerza política en la Asamblea Legislativa. En 2021 ocurren airadas protestas en Cataluña y en varias ciudades de regiones de España por la detención del rapero Pablo Hasél, encarcelado por el contenido de sus canciones, que fueron consideradas ofensivas contra la monarquía por el Estado Español. Una de las canciones se refería a Juan Carlos de Borbón (padre del Rey Felipe VI, y rey anterior) como "rey emérito ladrón". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n362910.html En 2022, se publica una noticia que da a conocer el ingenio de un inventor venezolano, que experimenta para transformar el líquido venenoso del tubérculo de la yuca en biocombustible, con posibilidad de ser utilizado en reemplazo de la gasolina, según él con costos inferiores en un 70 %. No se sabe a dónde fue a parar esa idea del tecnólogo criollo José Gregorio Jiménez. Ver: www.aporrea.org/tecno/n371581.html