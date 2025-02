Efemérides 15 de Febrero: Día del Cáncer Infantil - Nace Galileo (1564) – Congreso de Angostura (1819)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 15 de febrero: Día Internacional del Cáncer Infantil. Se establece en el año 2001, en Luxemburgo con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre los niños afectados por cáncer. Busca promover la ayuda a las familias para que sus hijos accedan a un diagnóstico oportuno y debido tratamiento, y que puedan disfrutar de su derecho a la vida. El cáncer infantil puede aparecer en los niños desde edades muy tempranas. El cáncer es un crecimiento de células malignas en el interior del cuerpo. Es una de las primeras causas de muerte en la infancia y adolescencia. Se requiere de los servicios, instalaciones y equipamiento, adecuados y accesibles, así como la disponibilidad de médicos con la mejor pereparación posible, para garantizar la devolución de la salud a los niños y niñas que padecen esta dura enfermedad desde su tierna edad de crecimiento y desarrollo. En Venezuela, aunque los casos de estos niños sean atendidos por la salud pública, la realidad termina siendo que las familias a menudo sólo cuentan con la planta física y algunos equipos de los hospitales, además de los médicos que en ellos laboran, porque muchos de los gastos tienen que hacerlos por cuenta propia esas familias, lo que puede incluir desinfectantes, algunos medicamentos, pruebas de laboratorio, inyectadoras... hasta gasas! Eso hace que la "gratuidad" de la salud pública se haya convertido en algo ficticio desde que se produjo el declive de la revolución bolivariana. Día Internacional del Síndrome de Angelman. Fecha creada con la finalidad de dar a conocer esta extraña enfermedad de origen genético y sensibilizar a la sociedad al respecto. Aafecta a un porcentaje reducido de la población mundial. El síndrome causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual y puede ir acompañado de convulsiones. Los niños tienen escaso desarrollo del lenguaje, especialmente del comprensivo que del expresivo oral o ni siquiera llegan a poseerlo. Pueden mostrar rasgos faciales dismórficos y ciertas características conductuales típicas. La alteración proviene del déficit o inactivación del gen UB3A, por ausencia de una parte del cromosoma 15 que proviene directamente de la madre y carece de la correspondiente del padre. Se les describe frecuentemente como alegres y sonrientes, lo que revela su resonancia afectiva. Día Mundial del Hipopótamo. Su principal objetivo es contribuir a la conservación de esta especie, partiendo de brindar mayor conocimiento sobre este animal, que sólo vive en África, vinculado a medios acuáticos (ríos y lagunas). Se le considera el tercer mamífero más grande de la Tierra, después del elefante africano y la ballena azul. Los hipopótamos son mamíferos con un cuerpo bastante grueso, patas cortas, grandes bocas y colmillos, pero ágiles en el agua y muy poderosos. Como muchos otros animales salvajes está expuesto a riesgos generados por la actividad humana. Día del Nirvana o Paranirvana (en el Budismo), dedicado a la contemplación y la espiritualidad . Esta celebración coincide con el día en el que Buda alcanzó el Nirvana Final, consiguiendo la felicidad más allá del cuerpo físico. En algunos lugares, el Día del Nirvana se celebra el 8 de febrero, aunque en la mayoría se produce el 15 de febrero. Nirvana, palabra derivada del lenguaje sánscrito, significa "apagado". Es un concepto fundamental en las religiones del hinduismo, el jainismo y el budismo, referido al estado supremo de felicidad alcanzado por el alma, liberada del sufrimiento (dukkha), de la conciencia individual y del dolor mediante diversas técnicas y prácticas espirituales. En el año 1564, nació el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado "padre de la moderna astronomía". Entre sus logros se contarán la mejora del telescopio como tal, numerosas observaciones astronómicas, la ley del movimiento uniformemente acelerado y la defensa de las ideas de copernicanas. Estuvo a punto de ser liquidado por la Inquisición a causa de la divulgación de sus descubrimientos y conocimientos. En el año 1818, en Venezuela, tuvo lugar la Batalla de Uriosa, que ocurre después de la Batalla de Calabozo, donde Simón Bolívar obtuvo una gran victoria sobre Pablo Morillo. Páez como comandante de la vanguardia, persiguió a los españoles y los derrotó en La Uriosa. En el año 1819, se instaló en la ciudad de Angostura, el segundo congreso constituyente de los diputados de las provincias libres de Venezuela y Nueva Granada, ante el que Bolívar presenta su Discurso de Angostura. Fueron 32 los diputados que representaron a las provincias de Guayana, Margarita, Cumaná, Caracas, Barcelona, Barinas y Casanare. En este congreso constituyente es donde Simón Bolívar pronuncia su célebre discurso de Angostura. Bolívar planteó lo que consideraba debía ser el proyecto constitucional a implementar. Caracterizó a la Venezuela de 1818 a 1819. Enfatizó la importancia de la educación, con su dicho de que "un pueblo ignorante es el instrumento ciego de su propia destrucción". Señaló criterios para las leyes venezolanas. Se manifestó por abolir la esclavitud y promover la libertad. Propuso un gobierno republicano donde primase la libertad civil, se reconociese la soberanía del pueblo y se estableciesen los poderes ejecutivo, judicial y, también el moral. Fue allí donde planteó la concepción de un sistema que proporcione la "mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política" para el pueblo. Es considerado uno de sus más importantes discursospara guiar el destino de la patria independiente. Formuló la idea y el propósito de de unir a Venezuela y a la Nueva Granada en una única nación, para garantizar la paz, la grandeza y el poderío de la América liberada del colonialismo español. El congreso culminó con la creación de la Gran Colombia. Bolívar vió al congreso constituyente como fuente de la autoridad legítima, depositaria de la voluntad soberana del pueblo y árbitro del destino de la nación. Discurso de Angostura. En el año 1820, nació Susan B. Anthony (f. 1906). Fue una feminista, sufragista, defensora de los derechos humanos y escritora estadounidense que jugó un importante papel en la lucha por los derechos de la mujer y el derecho de voto femenino en el siglo XIX en Estados Unidos. El 15 de febrero es considerado oficialmente como la fecha de fundación de la ciudad de Valera en el año 1820. Ese día, el obispo de Mérida y Maracaibo, Rafael Lasso de la Vega, decretó la Parroquia Eclesiástica San Juan Bautista de Valera (en el estado Trujillo, Venezuela). En 1832 nace en Barinas el caudillo militar y político venezolano de la Guerra Federal, José Ignacio Pulido Briceño (f. 1916). Estuvo encargado de la presidencia de la República de 1870 a 1871 y en 1873. Participó en la batalla de Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859. Mantuvo una guerrilla en la región de Barinas y dirigió una expedición a invadir la cordillera merideña, ocupando Mérida y Tovar, pero terminó derrotado, capturado y encarcelado, tras lo que luego fue desterrado a Colombia. Regresó a Venezuela en 1862 e intervino a órdenes del general Pedro Manuel Rojas en la toma de Guanare y en la pacificación de los llanos de occidente. Fue diputado por Mérida, y uno de los firmantes de la Constitución de 1864. En el año 1883 en el Estado Táchira (Venezuela) se funda el pueblo de San José de Bolívar. En el año 1905, muere el abogado y escritor estadounidense de novelas históricas, Lewis Wallace, autor de "Ben-Hur", novela publicada por vez primera en 1880 y llevada al cine en varias ocasiones. En 1910 en Polonia, nace Irena Sendler, enfermera que durante la ocupación alemana de ese país, salvará a 2.500 judíos niños del Gueto de Varsovia, de morir en los campos de exterminio nazis, durante la II Guerra Mundial. En 1929 se publica la primera edición de la famosa novela Doña Bárbara, del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Ha sido reeditada decenas de veces y traducida a varios idiomas. Se ambienta y recrea la vida en los llanos de Apure, en Venezuela, en predios del río Arauca. De cierta manera expresaba la rebeldía ante el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez y las condiciones de atraso del país, particularmente en el ámbito rural (los llanos venezolanos). En 1932, nace en el estado Falcón, Jacinto Pérez Arcay (f. 2021), un militar, historiador, escritor y docente venezolano, Jefe Honorario del estado mayor de la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, asesor del expresidente Hugo Chávez, especialmente en temas históricos militares y geopolíticos. Fue hasta su muerte el militar activo de mayor edad en Venezuela. El 15 de febrero de 1942, la Alemania nazi inicia la «Operación Westindien» con el objeto de interrumpir el suministro de petróleo venezolano a los Estados Unidos. En el año 1945 en Venezuela, el presidente Isaías Medina Angarita le declara la guerra al Eje y se dispone a participar en la conferencia fundacional de las Naciones Unidas. Venezuela deja de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial y participa exportando petróleo en favor del bando aliado. Se toma el 15 de febrero de 1945 como la fecha de muerte de Annelies Marie Frank, conocida como Ana Frank (fecha simbolica, por falta de precisión en su ocurrencia). Fue una niña Alemana con ascendencia judía mundialmente reconocida por escribir el Diario de Ana Frank, su diario íntimo en el que registró y comentó los casi dos años y medio que pasó oculta con su familia y otras cuatro personas de los nazis en Ámsterdam, Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial. Su escondite fue descubierto, y Ana y su familia, al ser capturados terminaron conducidos a campos de concentración alemanes. Sólo sobrevivió Otto Frank, su padre. Ella fue enviada al campo de de Auschwitz y más tarde trasladada al de Bergen-Belsen, donde murió de tifus, entre febrero y marzo de1945, pocos meses antes de que los recluídos en el campo fuesen liberados a finales de la guerra. En 1947 a dos años de la terminación de la guerra, su padre publicó el valioso testimonio del diario bajo el título "La casa de atrás". En el año 1948, en Venezuela, Rómulo Gallegos asume la presidencia de la República y se destacó por elevar la participación fiscal del estado en la renta petrolera de 43℅ al 50℅, un esquema tributario conocido como "fifty/fifty" que fue replicado posteriormente en varios países productores (entre ellos Arabia Saudita). Fue electo en las primeras elecciones libres de Venezuela en 1947. Luego le dieron un golpe de Estado. En 1950, Walt Disney estrena en el cine a Cenicienta, basada en el conocido cuento infantil de Charles Perrault. En 1992, el boxeador venezolano (nacido en Los Teques), David Grimán se titula campeón mundial peso mosca de la AMB. En el año 2003 se producen a nivel mundial manifestaciones contra la invasión de Estados Unidos a Irak, siendo la mayor movilización ciudadana de la historia para ese entonces. En el año 2009 en Venezuela fue aprobada mediante referéndum popular la enmienda de 5 artículos de la Constitución de Venezuela de 1999 permitiendo la reelección continua de todos los cargos de elección popular. En 2009: muere Joe Cuba, cantante y percusionista de origen puertorriqueño (n. 1931). Gilberto Miguel Calderón Cardona, conocido artísticamente como Joe Cuba (Nueva York, 22 de abril de 1931 - Nueva York, 15 de febrero de 2009) se destacó sobre todo en el jazz latino estadounidense. Le llamaban el "Padre del Boogaloo". Escuchar a Joe Cuba En 2013 cae un meteorito en los Montes Urales de Rusia que pesaba 10.000 toneladas y medía 17 metros. Una lluvia de meteoritos que le acompañaba dejo más de mil heridos. No ocurría algo semejante desde hacía alrededor de un siglo. En 2017, CONATEL (Compañía Nacional de Telecomunicaciones, de Venezuela) odena a las operadoras de televisión por cable y satelitales retirar el canal de CNN en Español. El gobierno venezolano fundamentó la decisión en el papel que jugaba como apoyo mediático internacional a sectores de la oposición golpista y a los factores pro intervención extrranjera. En 2018, el director de Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia, alerta que 18,5 millones de venezolanos, tenían dificultades para acceder a servicios de salud y tratamientos médicos en el país, según el último informe de la emergencia humanitaria para ese momento. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n338441.html En 2020, el presidente Maduro afirmaba que el petro formaba "parte de la solución para que no existan desigualdades en el país". Pero en pocos años el Petro se fundiría y sería eliminado. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n352238.html El 15 de Febrero de 2021, falleció Johhny Pacheco, pionero de la música popular caribeña conocida como Salsa y cofundador del sello discográfico Fania Records, que reunía a los integrantes de las estrellas de Fania o Fania All Stars. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n362879.html En 2022, en Nicaragua, muere en la cárcel el ex-guerrillero sandinista Hugo Torres, quien había sido encarcelado un año antes por el gobierno de Ortega. En los tiempos de la lucha guerrillera nicaragüense el entonces guerrillero Hugo Torres había arriesgado su vida para liberar a quien después, siendo presidente, lo encarceló por diferencias políticas. "Vilipendiado y tratado como un criminal, Hugo murió de tristeza y de saber que toda su vida heroica la pisoteaban aquellos por los que arriesgó su vida tantas veces", dijo en Twitter la poetisa Gioconda Belli, desde el exilio. Torres, de 73 años, era vicepresidente de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, centroizquierda), que surgió en 1995 con militantes que estaban en desacuerdo con la conducción política de Ortega. Según la también exguerrillera y exiliada disidente sandinista Mónica Baltodano, Torres murió a causa de la "brutal detención" y "falta de respuesta oportuna". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n371533.html En 2024, se da a conocer que un niño palestino en Rafah ha sido apodado el "Newton de Gaza" tras fabricar un generador de electricidad a partir de chatarra. Con su invento, trajo luz a las noches oscuras que vive su familia en el campamento de refugiados. Hussam es uno de los 1,4 millones de palestinos hacinados en la frontera con Egipto debido a la ofensiva militar de Israel. Ver: (VIDEO) Un niño es reconocido como el Newton de Gaza tras fabricar un generador de luz para su campamento Fuerzas Especiales de Israel cometen un acto criminal de guerra al atacar el Hospital Nasser en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390467.html