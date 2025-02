Efemérides 14 de Febrero: Día de los Enamorados... de la Energía, las cardiopatías congénitas, los sonidos curativos

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 14 de febrero: Día de los Enamorados (San Valentín) o Día del Amor y la Amistad. Coincide con la celebración católica, o de origen cristiano, de San Valentín (desde el año 494). Se relaciona con el concepto universal del amor y la afectividad, y en los últimos años, más allá del amor romántico entre parejas, se centra en el amor en sentido general y en la amistad entre los seres humanos. También tiene su tinte consumista y sus beneficios para el comercio, ya que entre las parejas y entre las personas amigas puede haber la costumbre de intercambiar regalos, puede ser un día de cenas o invitaciones especiales. Todos y todas sabemos que el amor no es cuestión de un día, pero bien vale un día para recordarlo. Cuenta la leyenda del origen de este día, que San Valentín de Roma realizaba matrimonios cristianos cuando estaba prohibido ese culto y que al ser descubierto se ordenó darle muerte. Posteriormente se expandiría la celebración con la oficialización del cristianismo en el imperio romano, aunque siempre estos días se mezclan con otras costumbres llamadas "paganas" y en la actualidad es la publicidad mercantil y las ventas el motor principal de la fecha (¡el Dios dinero!), aunque hay quienes la asumen como una oportunidad de demostrar sus sentimientos y reafirmar compromisos. Todo depende de que no sea sólo el espejismo de un día. Día Mundial de los Sonidos Curativos. También conocido como el Día de Curación para la Tierra. Una fecha en la que reflexionar sobre las propiedades curativas de las resonancias sonoras; el sonido utilizado con fines terapéuticos. La organización que aboga por la investigación y el uso del sonido como modalidad terapéutica es la Sound Healers Association (Asociación de Sanadores del Sonido), que se fundó en este día. Así como hay sonidos que enferman (la contaminación sónica), los hay que sanan o al menos ayudan a relajarse, meditar y despejar el estress. Escuchar ejemplos de música con sonidos "curativos". Día Mundial de la Cardiopatía Congénita. La fecha fue establecida con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de esta enfermedad y que los pacientes puedan recibir tratamiento oportuno. La causa de la cardiopatía congénita ocurre antes del nacimiento y por ella pueden morir los bebés si no son sometidos a una cirugía y a un tratamiento a muy temprana edad. Hay quienes consiguen sobrevivir y llegar a la edad adulta, pero pueden presentar problemas cardíacos en algún momento de su vida. Se han detectado algunos factores que pueden determinar la aparición de esta patología, como infecciones contraídas por la madre durante el parto, la diabetes, la ingesta de drogas, alcohol o algún tipo de sustancias nocivas durante el embarazo, factores hereditarios o síndromes de origen genético (como el Síndrome de Down). El Día de la Cardiopatía Congénita pretende ayudar a difundir información que contribuya a la acción preventiva y dar a conocer avances tecnológicos pueden servir para el control a tiempo de esta patología. Día Mundial de la Energía. Se celebra para concientizar sobre la importancia de garantizar el acceso energético a nivel global de manera sostenible y no dañina para el ambiente. Se promueve que haya un modelo energético eficiente, armónico con la naturaleza y con el sostenimiento de un buen nivel de vida, preservando la vida en el planeta. Esto tiene que ver con la enorme influencia que puede tener el uso de la energía en el cambio climático del que estamos experimentando y a la vez con el papel que juega la energía en la mejora del nivel de vida, en el empleo, la seguridad, la producción de alimentos y muchos otros aspectos de la vida social. Por estas razones, conseguir acceso universal a la energía y que se haga de forma sostenible es muy importante para el presente y futuro de la sociedad homana y para el planeta en su conjunto. En el año 1621, se funda en Venezuela la ciudad Guarenas (estado Miranda), como Nuestra Señora de la Copacabana de los Guarenas. En el año 1766, nació en Reino Unido, Thomas Malthus, economista inglés y padre de la demografía. Se hizo conocer por su teoría de que el crecimiento de la población se da en progresión geométrica, por lo que tendería siempre, según él, a agotar el suministro de alimentos, trayendo como consecuencia que se deba controlar la multiplicación de la población y la reproducción humana. Sin embargo otras teoría le han rebatido. El 14 de febrero de 1789, Bolivia pierde la soberanía sobre Antofagasta y su acceso al mar, con el inicio de la Guerra del Pacífico y con la ocupación de las tropas chilenas a esa ciudad. En el año 1801 nació Daniel Florencio O'Leary, militar y político de origen irlandés, venezolano por su condición de luchador independentista, amigo, edecán y apoyo personal del Libertador Simón Bolívar. Llevaba registros de diario que utilizó para su trabajo histórico biográfico sobre Bolívar. En el año 1815 tuvo lugar la Batalla de Soro, enfrentamiento militar de la guerra de independencia de Venezuela. En el año 1867, nació Sakichi Toyoda, fundador de la Toyota. Fue un inventor e industrial japonés, conocido como el rey de los inventores japoneses y el padre de la Revolución Industrial japonesa, fundador de la compañía de vehículos Toyota Industries Corporation. Guzmán Blanco y su ejército desembarcan en Curamichate, cerca de la Vela de Coro (Venezuela), el 14 de febrero de 1870. Procedentes de Curazao y traían material para armar rápidamente un ejército rebeldee iniciar luego la llamada Revolución de Abril o Revolución Amarilla, que ue una campaña iniciada por Antonio Guzmán Blanco junto con caudillos de la Guerra Federal de Venezuela, incluyendo sus más adeptos seguidores, Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En el año 1876, la Oficina de Patentes de Estados Unidos recibe dos peticiones para solicitar la patente del teléfono, una la realizó Alexander Graham Bell y otra Elisha Gray. En 1895, en Alemania, nace Max Horkheimer, filósofo y sociólogo que fundará junto con Theodor Adorno, y Jürger Habermas la denominada Escuela de Frankfut, corriente de pensamiento neomarxista, crítica frente a la teoría tradicional marxista. En 1926 nace en Caracas la actriz María Ernestina Escalona (f.2017). Actriz del teatro, cine, televisión y radio. También era profesora de actuación. Trabajó por mas de 60 años en el mundo artístico. Ayudó al "Fondo De Asistencia Económica del Artista", y presidió el "Sindicato de Radio y Televisión". Tuvo participación en varias obras fílmicas y series de TV: 1976, Compañero Augusto; 1976, Sabrina; 1975, Valentina; 1984 La Dueña; 1992-1994, Por estas calles. En el año 1929 en Chicago, Estados Unidos, tiene lugar "La matanza del día de San Valentín", cuando miembros de la banda de Al Capone, masacran a siete miembros de otra banda rival, dirigida por George Moran, durante los años de la Ley Seca. En 1929 el Gobierno soviético establece en Rusia el calendario gregoriano en sustitución del juliano. En 1936, sectores de la población venezolana, lideradod por la llamada generación del 28, protagonizan intensas protestas de calle contra de los restos del régimen gomecista y a favor de una mayor apertura y libertades políticas por parte de su sucesor, el gobierno de Eleazar López Contreras. La manifestación contra el gomecismo y la censura, fue reprimida violentamente. Este hecho también es conocido como la Masacre de Febrero y motivó la destitución inmediata y el arresto temporal del gobernador del Distrito Federal Félix Galavis. Ante las fuertes protestas, el presidente López Contreras accedió parcialmente a las peticiones. En 1941 en en el marco de la II Guerra Mundial, tropas alemanas del Afrika Korps (dirigidas por Erwin Rommel) llegan y ocupan a Trípoli, capital de Libia, en el norte árabe mediterráneo de África. La fuerza militar alemana actúa en respaldo a las tropas italianas que estaban siendo derrotadas allí por los británicos. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, es bombardeada "por error" la ciudad de Praga (actual capital de la República Checa), a causa de lo que la aviación aliada (británica) atribuyó a un error en la orientación de los pilotos que se dirigían a bombardear Dresde (100 km al norte) en Alemania. Hubo numerosos muertos y destrozos. En el año 1946, los restos mortales de Juan Antonio Pérez Bonalde son ingresados al Panteón Nacional de Venezuela. En 1946, es presentada la primera computadora electrónica digital multipropósito de alta velocidad. El aparato ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, pesa 30 toneladas, consume gran cantidad de energía y genera mucho calor. Su costo es de alrededor de 600.000 dólares de la época. Con sus 18.000 válvulas de vacío, puede realizar varios cientos de operaciones por minuto. La presentación fue hecha por los profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) J. Presper Eckert Jr. y John W. Mauchly, ante el público la ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computation). En 1946, es nacionalizado el Banco de Inglaterra en el Reino Unido, producto de una política de nacionalizaciones del gobierno. La nacionalización aplicada por un gobierno laborista fue consecuencia de la setuación generada por la Segunda Guerra Mundial. Después de la nacionalización, el Banco de Inglaterra dejó de ser una sociedad propiedad de accionistas privados y se convirtió en una corporación de derecho público. El 14 de febrero de 1948 Argentina y Venezuela firman un tratado de intercambio de carne por petróleo. En 1971 nace en Caracas la actriz humorística Gabriela Fleritt. Participó en exitosas telenovelas como Amor de papel, El amor las vuelve locas, Los querendones y Amor urbano. En 1983, Ariel Sharon dimite como ministro de Defensa de Israel, acusado de instigar la matanza ocurrida en los campos de palestinos de Sabra y Chatila (Líbano). En 2005, un grupo de investigadores españoles extraen y secuencian por primera vez ADN mitocondrial de restos neandertales procedentes de la cueva asturiana de El Sidrón. Muere la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta en 2003, a los seis años de edad. Fue sacrificada después de que un examen veterinario determinara que la oveja padecía una enfermedad pulmonar progresiva. Fue un animal de una raza cuyos individuos tienen una expectativa de vida de 11 a 12 años. En 2003 los restos del expresidente de Venezuela, Cipriano Castro (n. 1858 – f. 1924), son trasladados al Panteón Nacional. Un día como hoy en 2014 se producían escaramuzas con intención golpista protagonizadas por sectores de la derecha opositora en Venezuela. En 2019 se inserta una "Nota de Aporrea" en nuestras noticias que dice: "Aporrea se encuentra afectada por bloqueos efectuados por la telefónica nacional CANTV que impiden el acceso normal de nuestros usuarios y usuarias, desde hace varios días...". Estos bloqueos no han sido permanentes, pero han continuado intermitentemente, con mayor o menor intensidad a lo largo de varios años (bajo indicaciones gubernamentales). Son arbitrarios, sin procedimiento judicial o administrativo y totalmente fuera de la ley, a capricho de funcionarios del alto gobierno, con irrespeto del derecho a la libre información, expresión y opinión. Es algo que viene ocurriendo dentro de Venezuela con Aporrea y con otros medios, y a menudo hay usuarias y usuarios de Aporrea que se quejan de que se les priva de tener acceso a la página de su preferencia o de que los autores y autoras no pueden difundir sus publicaciones. Por eso siempre insistimos en la exigencia del restablecimiento pleno del acceso a Aporrea y el respeto de las libertades democráticas violentadas. Por este motivo hemos pedido y hemos recibido solidaridad a nivel nacional e internacional por parte de nuestros usuarios y usuarias, autores y autoras de artículos, así como de personas y organizaciones que apoyan la libertad de expresión. El 14 de febrero de 2021, murió a los 90 años el expresidente de Argentina, Carlos Menem en su país. Menem fue un abogado y político argentino de militancia peronista. Fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999, y gobernador de la provincia de La Rioja (1973-76 y 1983-89). Desde 2005 era senador nacional, representando a La Rioja. También fue presidente del Partido Justicialista entre 1990 y 2003. Durante su gobierno se caracterizó por aplicar duras políticas neoliberales.