Efemérides del 13 de Febrero: Creado Parque Henri Pittier - Nace Torrijos (Panamá) - Día de la Radio

Algunas efemérides de un día como hoy, 13 de febrero: Día Nacional del Guardaparques en Venezuela. En 1992, un grupo de guardaparques reunidos en el Parque Nacional Henri Pittier creó el Día Nacional del Guardaparques, fecha de homenaje a estos servidores públicos. Los guardaparques trabajan para salvaguardar las zonas protegidas por el Estado Venezolano por su belleza natural, o por la flora y fauna de importancia nacional que albergan, declaradas Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Día Mundial de la Radio. Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, esta fecha conmemora la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. La primera transmisión se realizó desde las oficinas de la ONU en Nueva York y el primer mensaje fue: "Esta es la ONU llamando a todas las personas del mundo". La radio fue y sigue siendo uno de los medios de comunicación más utilizados en el mundo, que actualmente incorpora funciones de la comunicación digital. Día de los Solteros (y solteras). Se celebra por ser un día antes del día de los enamorados, aunque muchos y muchas se enamoran pero mantienen su "soltería". Hay personas solteras que se buscan para enamorarse y luego convivir o casarse. Otras prefieren no vivir en pareja, aunque estén enamoradas. Ya no vale aquello que se decía hace algunas décadas (quizás todavía) con cierto tono descalificativo, de "solterón" o "solterona" para quien no se hubiese casado rondando los 40 y más allá. Día de los amigos de Internet. Somos las personas que compartimos información con otros usuarios de cualquier parte del mundo. A través de las redes sociales, correos y diversos medios de comunicción en Internet florece y se mantiene la amistad, brindando compañía "virtual", sin que por ello deje de ser real, a través de imágenes en pantalla, audios y escritos u otras formas de intercambio; en este caso sin otro interés que la propia amistad que en estos tiempos se ha vuelto una "amistad global". Los tiempos, los patrones culturales y los conceptos cambian. Día Mundial del Preservativo, instituido en 2012 por la Fundación para el Cuidado del Sida (AIDS Healthcare Foundation) de Estados Unidos para promover el uso de esta protección, con el fin de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y no sólo del embarazo. El preservativo o condón, como revestimiento aislante del pene (aunque también los hay femeninos) protege a las personas y les brinda relaciones sexuales más seguras. Por eso este producto debe ser accesible y económico (incluída la distribición gratuita), para que esté al alcance de todas las personas activas sexualmente, lo que debe ir acompañado de campañas para divulgar la importancia de su utilización. En el año 1867, se estrena el conocido vals El Danubio Azul, en Viena. Es una obra del compositor austriaco Johann Strauss. En 1867, en España, se promulga un Real Decreto que prohíbe las recomendaciones en la tramitación de asuntos propios de la Administración del Estado. O sea; se prohibe lo que en Venezuela llamamos la "palanca" o el "enchufe". En el año 1903, se firman los Protocolos de Washington, donde se reduce la deuda externa venezolana de principios de siglo. Esta acción pone fin al bloqueo naval contra Venezuela, iniciado el 22 de diciembre de 1902 por las marinas de guerra del Imperio Británico, el Imperio alemán y el Reino de Italia que reclamaban el pago inmediato de las deudas contraídas por el Gobierno venezolano. Para el gobierno venezolano de esa época tales deudas no era justas ni legítimas. En 1917, el servicio de espionaje detenía a la legendaria espía Mata Hari en un hotel de París. Margaretha Geertruida Zelle (Mata-Hari) fue una bailarina holandesa y espía de la Primera Guerra Mundial, acusada por Francia de espionaje a favor de Alemania. Causaba una fascinación que le permitía obtener información delicada y estratégica. En 1929, nació Omar Torrijos, quien fue un militar y político que gobernó Panamá con una orientación nacionalista y abocada al rescate del canal ocupado por los EEUU. Se levantó como líder panameño tras el golpe militar que en 1968 derrocó al presidente Arnulfo Arias y luego de celebrarse las elecciones de 1972, recibió poderes extraordinarios de la Asamblea Nacional por seis años. Torrijos hizo negociaciones con los EEUU para la devolución y soberanía de Panamá sobre la zona del Canal, que sería objeto de un proceso progresivo de transferirencia a la nación centroamericana, el cual culminó el 31 de diciembre de 1999, aunque él fue jefe de Estado de la República de Panamá desde 1968 hasta 1981. Su gobierno tuvo un carácter popular, en el que hubo redistribución de tierras agrícolas y obras sociales. Murió en un accidente aéreo el 31 de julio de 1981. En 1937, se crea el Parque Nacional Henri Pittier; el más antiguo de Venezuela, creado el 13 de Febrero de 1937 con el nombre de Rancho Grande por decreto del Presidente Eleazar López Contreras. En 1960, la primera bomba atómica francesa estalló en el cielo del Sahara. Francia se colocó así como la cuarta potencia nuclear con la posesión y prueba de la bomba atómica. Los ensayos nucleares a cielo abierto y subterráneos se sabe que tienen consecuencias perjudiciales. De paso, la explotó en tierras ajenas, en sus dominios coloniales, como lo hizo posteriormente en el Pacífico, porque su ejército no las tira en sus propios campos, por supuesto, sino en el patio de los vecinos. En 1967 en la Biblioteca Nacional de España (Madrid) se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. En 1971, muere Pedro Antonio Ríos Reyna, violinista, compositor y director de orquesta venezolano, uno de los más importantes músicos de Venezuela en el siglo XX. Fundador, junto a Vicente Emilio Sojo, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV). Además impulsó la creación del Ateneo de Caracas, la Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela y varias otras. Dirigió óperas. La sala de conciertos del Teatro Teresa Carreño lleva su nombre. En 1974, se crea el Parque Nacional Laguna de Tacarigua, situada en el estado Miranda de Venezuela. Cumpleaños del artista Robbie Williams,nacido en Inglaterra en 1974, un cantante de pop rock, guitarrista, compositor y actor británico. Escuchar a Robbie Williams En 1979, nació Libertad Morán. Es una escritora española, especializada en narrativa de temática LGBT. Fue finalista del Premio Odisea con su novela Llévame a casa en 2003. En 2003, en Madrid, España, un equipo médico logra reemplazar la aorta torácica de un paciente por una prótesis. En 2005, muere Lucía dos Santos, vidente de Fátima (n. 1907), monja católica portuguesa perteneciente a la Orden de las Carmelitas Descalzas, conocida como Sor María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado y llamada Hermana Lucía por los feligreses de Portugal. Ella, junto con sus primos Jacinta y Francisco Marto, dijo haber visto a la Virgen María en la llamada Cova da Iria entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, y allí fue levantado el santuario de Fátima, uno de los destinos más visitados del país. En 2012, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanza por primera vez el cohete Vega desde el centro espacial de la Guayana Francesa. En 2019 IPYS Venezuela (Instituto Prensa y Sociedad) informa que en el país se produjeron 59 casos de violaciones a la libertad de expresión en enero de ese año, a las que se sumaba el bloqueo de CANTV a Aporrea.org (se entiende que por molestias con la publicación de denuncias, la crítica de izquierda al gobierno o la difusión de información solidaria con las luchas obreras y populares). populares)Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n338352.html En 2021 en Rusia, una nevada calificada como "apocalíptica" cubre a Moscú bajo una capa de nieve de más de medio metro de espesor. Ver: (VIDEO) https://www.aporrea.org/internacionales/n362845.html En 2022, en España, un joven de 15 años mata a sus padres y a su hermano porque le habían prohibido jugar con PlayStation. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n371482.html En 2023, en Brasil, un rayo impactó en la cabeza del Cristo Redentor y una foto captó el momento justo. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/internacionales/n380466.html