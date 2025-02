Efemérides del 11 de Febrero: Día del Antropólogo y del Sociólogo, del Inventor, de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Algunas efemérides de a un día como hoy, 11 de febrero: Día del Antropólogo y Día del Sociólogo. Se celebra en honor a todos los hombres y mujeres dedicados al estudio e investigación sobre el contexto y la conducta social, así como de sus manifestaciones culturales, teniendo más allá, como propósito la mejora de la convivencia en espacios de justicia y equidad. En nuestro país, la celebración de esta fecha se corresponde con el aniversario de la fundación del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela. Igualmente, se conmemora el inicio de actividades de esas especialidades en la Universidad Central de Venezuela. Los sociólogos analizan las formas en que las estructuras sociales (familia, comunidad, clase, grupos...) y los problemas sociales influyen en la sociedad. La antropología se centra en los aspectos étnicos y culturales de la sociedad a lo largo del tiempo. Día del Inventor. Se celebra en homenaje a Thomas Alba Edison en la fecha de su nacimiento, quien fue un inventor, científico y empresario estadounidense, que esarrolló numerosos dispositivos útiles y que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una versión durable de la bombilla incandescente. Sin embargo; es un día para homenajear a todos los inventiores e inventoras. Algunos de ellos, tan geniales como Nikola Tesla, fueron ensombrecidos por el empresario estadounidense, con el que tuvo fuertes polémicas en torno al uso de la corriente alterna (donde Tesla tuvo la razón) y Edison aprovechó su talento con fama y riqueza, mientras que Tesla murió en el olvido y en la pobreza. Por detrás de los inventos está la pugna y competencia de grandes empresas por el control de las patentes. Es común que para muchos de estos días internacionales se destaque a inventores nacidos en las grandes potencias y tiendan a ser relegados los de países menos desarrollados. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Proclamado por la ONU en el año 2015, el objetivo principal de este día es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología, contribuyendo a la superación de la desigualdad de género. Todavía en la actualidad existen países del mundo en los que a la mujer se le niega la participación en la tecnología, en las ciencias o en las matemáticas, y peor aún, están casos como el de Afganistán bajo el Talibán, que les niega el derecho a la educación y en gran medida al trabajo. De ahí que este día fuese decretado, para darle paso al protagonismo de las mujeres y las niñas en la ciencia, y para aprovechar su contribución en favor de la humanidad, destacando el papel de las mujeres en las diversas disciplinas científicas y la tecnología. Se recuerdan en este día nombres de muchas mujeres que son referentes históricos en las ciencias, como Hipatia de Alejandría (370-416), Sophie Germain (1776-1831), Augusta Ada Byron, condesa de Lovelace (1815-1852), Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy Noether (1882-1935), Barbara McClintock (1902-1992), Rosalind Franklin (1920-1958)... También Laura Bassi, Margarita de Salas, Flora de Pablo, Vera Rubin... Existen asociaciones de mujeres investigadoras, inventoras y tecnólogas que contribuyen a romper el silencio histórico sobre el desempeño y los aportes de las mujeres científicas. Este año 2024 el lema propuesto por la ONU es: "liderazgo de mujeres y niñas en la ciencia: una nueva era para la sostenibilidad". Ver: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/mujeres-referentes-en-ciencia página que frece una lista y reseña de mujeres referentes en ciencia y tecnología en la actualidad. Jornada Mundial del Enfermo. En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decide que cada 11 de febrero se celebre la Jornada Mundial del Enfermo, tomando en cuenta su correspondencia con la festividad católica de la Virgen de Lourdes, a quién se le atribuyen milagros en la cura de personas desauciadas. Con este día se procura la solidaridad con los enfermos de cada comunidad, llevándoles medicinas, acompañamiento y consuelo. En el año 1650, muere en Estocolmo, Suecia, René Descartes. Fue un filósofo, matemático, físico y naturalista francés, considerado como padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. En el año 1814, tuvo lugar la Batalla de Ocumare del Tuy. Fue un enfrentamiento militar producido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas de la Segunda República de Venezuela y las realistas leales al Imperio español. El combate terminó en la victoria de estas últimas que capturaron al pueblo y masacraron a sus habitantes. En 1848, en Venezuela, es creada la Provincia de Guárico (hoy estado Guárico), por el presidente José Tadeo Monagas, mediante un decreto y fija la ciudad de Calabozo como su Capital. En el año 1870, muere Carlos Soublette (n. 1789). Fue un militar, político, estadista y diplomático venezolano, prócer de la independencia de Venezuela. Participó en muchas batallas demostrando tener grandes aptitudes militares. En 1915, nace en Guanare, Venezuela, el periodista y escritor José Agustín Catalá (f. 2011). Se dió a conocer por su trabajo sobre la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1948- 1958), en la que estuvo tres años preso. Catalá tenía el oficio de editor y a través de la Editorial Ávila Gráfica imprimia materiales clandestinos. Fue arrestado después de la publicación en 1952 de "Venezuela bajo el signo del terror , 1948-1952". En el año 1996 recibió en Chile la Orden de Bernardo O'Higgins por su trabajo sobre la dictadura de Pinochet. En 1938, nace la voleibolista María de Lourdes Peche, exaltada al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1997. El 11 de febrero de 1948, muere el cineasta soviético Sergei Eisenstein, a los 50 años. Introdujo innovaciones revolucionarias en el cine de suépoca. La huelga, El acorazado Potemkin y Octubre fueron algunas de sus obras cumbre en los años 20. Viajó a México para su proyecto ¡Qué viva México!, un film inconcluso que pretendía mostrar la historia del país desde la era precolombina hasta la Revolución. De regreso en la URSS, el cineasta dirigió Alexander Nevski e Iván el Terrible. En el año 1956 en Bolivia se aprueba la ley que da el derecho al voto a los indígenas, las mujeres y los militares. El 11 de febrero de 1979 es considerado Día de la Victoria de la Revolución Islámica en Irán. Se produjo un conjunto de movilizaciones que en confluencia con otros factores llevaron en el derrocamiento de la Dinastía Pahlaví, bajo el Sha Mohammad Reza Pahleví, régimen monárquico que contaba con el apoyo de las principales potencias occidentales. El líder de la revolución, fue el ayatolá Ruhollah Jomeini, clérigo del Islam. Si bien la república islámica que sigue vigente en Irán, significó logros importantes en materia de soberanía y control de los recursos petroleros, así como en otros aspectos del desarrollo del país, al ser un sistema confesional con predominio del liderazgo religioso tradicionalista islámico (principalmente Shií), representa una amenaza constante hacia los derechos de las mujeres, a las que limita y reprime, castigando, por ejemplo, que se atrevan a retirarse el velo de la cabeza o en el caso de la gente sexo diversa a la que le puede ser aplicada la pena capital. La disidencia política se juega la muerte en la horca por el solo hecho de participar en una protesta pública. Se trata de un régimen intolerante en extremo. En1985 nace en Caracas la cantante y autora venezolana Mariana Vega, galardonada en los Grammy Latinos 2014 como Mejor Nueva Artista. Se trasladó a Canadá en la adolescencia, cuando empezó a desarrollar su carrera musical. Recibió el premio Artista Pop del Año 2008 otorgado por la organización Record Report, por ser la artista con más sencillos en el top 10 y tener el disco más sonado del año en su país. En el año 1990, Nelson Mandela, el preso político más conocido del mundo sale en libertad, después de 27 años en prisión. El sudafricano Nelson Mandela fue encarcelado por lucha contra el régimen de apartheid, al frente de su partido el Congreso Nacional Africano. Recibiría el Nobel de la Paz en 1993 y en 1994 ganaría las primeras elecciones libres que le convertirán en presidente de su país. En el año 1998 la atleta venezolana Iginia Boccalandro, se convierte en la primera venezolana en la historia en participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En el año 2000, muere en París, Francia, Jacqueline Auriol, que obtuvo en 1948 el título de piloto de aviación convirtiéndose poco más tarde en la primera mujer con el título de piloto de pruebas. Se ganó el calificativo de mujer más rápida al batir en cuatro ocasiones el récord del mundo de velocidad en avión a reacción. En el año 2005, muere Winston Jackson (n. 1921). Fue una matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense, que trabajó para la NASA, empezando como calculista en la división de Cálculo del Área Oeste, y más tarde llegaría a ser la primera ingeniera de color de la NASA. Después de 34 años en la NASA, Jackson fue directora de dos programas al mismo tiempo: Federal Women’s Program en la oficina de Igualdad de Oportunidades, y del Affirmative Action Program. En estos cargos trabajó para influir tanto en la contratación como en la promoción de mujeres en la NASA, en el ámbito de la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. En el año 2006, muere en Nueva York, Estados Unidos, el escritor de 65 años Peter Benchley, autor de obras sobre el océano y tiburones y del éxito de ventas de la novela "Tiburón (Jaws)", cuya versión cinematográfica fue llevada a cabo por el director Steven Spielberg en el año 1975. El 11 de febrero de 2007 Portugal realiza su segundo referéndum sobre el aborto, aprobado con el 59,25% de los votos. Con ello Portugal aprueba la despenalización del aborto, por lo que pasó a estar permitida la interrupción voluntaria del embarazo hasta la décima semana de gestación. En 2011, en Egipto, dimite el presidente Hosni Mubarak, tras semanas de manifestaciones y revueltas de protesta. Llevaba 30 años en el gobierno. En el año 2012, muere Whitney Houston (n. 1963). Fue una cantante actriz, compositora, productora estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, conocida como The Voice (La Voz), es la artista femenina más galardonada de todos los tiempos según el Libro Guinness de los récords, con dos premios Emmy, seis premios Grammy, treinta premios Billboard Music Awards y veintidós American Music Awards, con un total de 411 premios conseguidos hasta 2016. También es una de las artistas musicales que más discos ha vendido en el mundo: más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos. Tenía 48 años de edad. Fue encontrada en la bañera de la habitación del hotel donde se alojaba. Houston parece haber sufrido un fallo cardiaco y se encontraron restos de una sustancia en su organismo. En el año 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por razones de salud. El último Papa en dimitir había sido Gregorio XII, en 1415, por lo que se Benedicto XVI resultó ser el primer Papa renunciante en 598 años. El 11 de febrero de 2021, treinta y ocho partidos de orientación comunista del mundo emiten una "Declaración de Solidaridad con el Pueblo, el Movimiento Obrero-Popular y el PCV" (Partido Comunista de Venezuela). La página http://solidnet.org/home/ difundió la Declaración Pública, frente a lo que fue calificado como calumnias y amenazas del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela contra ese partido. Ver la noticia en Aporrea: https://www.aporrea.org/actualidad/n362795.html El 11 de febrero de 2021, científicos resuelven enigma sobre las fuerzas que aceleran las partículas en torno a la Tierra, ráfagas de electrones que a su vez se relacionan con las tormentas solares. Algunas de estas tormentas solares demostraron la capacidad de acelerar partículas en la magnetosfera de la Tierra hasta casi la velocidad de la luz. La misión Van Allen Probes de la NASA efectuó la detectección del fenómeno, con dos aeronaves robóticas usadas para estudiar los cinturones de radiación de Van Allen que rodean Tierra. En 2022, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuestiona públicamente la postura de una supuesta "izquierda regional cobarde" que según él favorecía la agresión de EEUU contra Venezuela. Dio a entender que se pretendía "validar la agresión imperialista contra Venezuela con un coro de voces cobardes de una izquierda derrotada, fragmentada y alejada de la realidad de sus propios pueblos". Se refirió también a factores de esa supuesta "izquierda cobarde" en Venezuela, a los que no identificó, pero dijo sobre la misma que "desapareció y muchos se fueron del país" y remató advirtiendo que "todo el que se mete con Venezuela su destino es desaparecer" No hizo alusión a las críticas que esa izquierda le hace a su gobierno, al que ya no considderan de izquierda ni socialista. Boric, presidente de Chile, Petro antes de ser presidente de Colombia, Pepe Mujica el expresidente de Uruguay, entre otros representantes de los llamados "gobiernos progresistas" de América Latina, han hecho fuertes señalamientos a Maduro en torno al tema democrático, de Derechos Humanos, y a sus políticas, aunque no por eso han manifestado nunca que avalen la agresión imperialista, la cual todos han condenado. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n371415.html En 2022, nuevas imágenes recogidas por la sonda solar Parker de la NASA muestran el brillo de la superficie de Venus, que se irradia a través de su manto de nubes tóxicas. Se evaluó que el hallazgo podría ayudar a los científicos a comprender mejor los minerales que componen este planeta, según informó la agencia espacial. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n371423.html En 2023 fallece uno de los grandes del cine español, Carlos Saura.

Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380431.html En 2023, rescatan en Brasil a 24 venezolanos en condiciones similares a la esclavitud. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n380440.html En 2024, la directora venezolana Claudia Pinto gana el premio Goya a Mejor Película Documental. Ver: www.aporrea.org/cultura/n390330.html En 2024, se confirma la detención de la abogada opositora Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano en Venezuela, tras desconocerse su paradero durante el día anterior. En 2025 cotinúa en prisión. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n390328.html