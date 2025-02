Efemérides 9 de Febrero: Fundan Cd. Piar y Pto. Ordaz (1952) – El IVIC (1959) – Día del Dentista y de la Mujer Médico

Algunas efemérides de un día como hoy 9 de febrero : Día Internacional de la Pizza. Es una comida de rápida preparación que acepta muy variados ingredientes, muy apetecida y consumida en gran parte del mundo. En el año 2017 la pizza fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La pizza proviene de Nápoles, Italia, donde antiguos habitantes echaban tomate sobre un pan plano. A éste se le agregó queso y luego se fueron incorporando los ingredientes más diversos, al internacionalizarse el alimento. Día del Periodista en Colombia. El ejercicio del periodismo puede ser muy peligroso en Colombia. El día ha adquirido especial relevancia por el asesinato de periodistas a causa de su labor de información y denuncia sobre temas tan sensibles como el narcotráfico o la ocurrencia de masacres en ese país. Por ejemplo, en el año 2020 hubo un total de 449 ataques a la prensa y 632 víctimas. En 2022, hubo unas 380 violaciones contra los derechos humanos de periodistas, un total de 417 víctimas, tres de ellas mortales. Las amenazas, el hostigamiento y los obstáculos para al acceso de la información son frecuentes los acechos contra estos profesionales en el hermano país. Día Mundial de la Mujer Médica. Resalta el papel de las mujeres en la medicina a partir de un especial tributo a la doctora de origen inglés Elizabeth Blackwell, por ser la primera mujer en recibir el título en Estados Unidos y luego poder ejercer tal profesión al servicio de la humanidad. Día del Dentista o del Odontólogo en varios países latinoamericanos. Coincide con la Festividad de Santa Apolonia de Alejandría, patrona de los odontólogos (en el santuario y patronato católico). Día de la Lengua Griega (el griego): Es una de las lenguas más antiguas de la humanidad, base de otros idiomas y que ha sido portadora de una gran riqueza cultural e histórica de mundo antiguo y occidental. De los filósofos griegos, que hablaban en dicha lengua, proviene gran parte de las ideas que han puesto los fundamentos de nuestra civilización y que han inspirado posteriores descubrimientos y teorías científicas. Se usa con frecuencia para clasificaciones científicas, al igual que el latín, pero a diferencia de éste es una lengua viva y hablada en la Grecia contemporánea. La fecha de celebración del Día Internacional de la Lengua Griega fue escogida en homenaje al aniversario de la muerte del poeta griego del siglo XIX Dionisos Solomós (Διονύσιος Σολωμός), autor del poema Himno a la Libertad (Ὕμνος εἰς τὴν Ελευθερίαν), que posteriormente se convirtió en el himno oficial de Grecia y de Chipre. En el año 2017 se declaró oficialmente este día internacional. El 9 de febrero de 1835, José María Vargas toma posesión como presidente electo y primer presidente civil, en Venezuela. Llegó al poder mediante elecciones indirectas, al ser escogido entre los tres primeros candidatos por el Congreso, por no alcanzar mayoría de dos tercios. Renuncio el 14 de abril de 1836. En el año 1881, muere en San Petersburgo, Rusia, el escritor ruso Fiodor Mijailovich Dostoievsky. Entre sus obras más conocidas: "Crimen y castigo", "El jugador", "El idiota" y "Los Hermanos Karamázov". Sus escritos tienen profundidad psicológíca y contextualización político-socialen la Rusia del siglo XIX. En el año 1887, muere Carmelo Fernández Páez (n. 1809), autor de la imagen de Bolívar que aparece en la moneda metálica venezolana. Fue un ingeniero, militar, dibujante, litógrafo y acuarelista venezolano. Su obra más conocida es el retrato de Bolívar, elaborado en 1873, siendo esta la efigie que aparece en la moneda nacional. En el año 1895, en los Estados Unidos, William Morgan inventa el juego deportivo "Voleibol", deporte de pelota en el que dos equipos de seis jugadores cada uno juegan separados por una red, por encima de la cual deben hacer pasar el balón y que toque el suelo contrario, mientras que los adversarios deben tratar de impedirlo. Gana el que anota más tantos. En el año 1940 en Ciudad del Cabo, Sudafrica, nace John Maxwell Coetzee, escritor que cuestionaba el apartheid y el racismo. Obtendría la nacionalidad australiana y en 2003 sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1943, nace Joseph Stiglitz, economista, profesor y escritor estadounidense, que recibe el premio Nobel de Economía en 2001. Fue premiado por sus análisis de mercados con información asimétrica. Es conocido por su visión crítica de la globalización, de los economistas de libre mercado (a quienes llama "fundamentalistas de libre mercado") y de algunas de las instituciones internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como de la Deuda Externa. En 1944, muere en Ciudad Bolívar el poeta José Manuel Agosto Méndez, autor del himno del estado Bolívar (n. 1871). Fue Diputado y Senador por su estado. En 1946, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU condena a la dictadura franquista y prohíbe a España su ingreso en la organización. En 1951, nace en Maracaibo el actor Henry Galué, director, productor y actor, entre otras, de la novela venezolana "Guerras y Centauros"(2015) trasmitida por TVES. En la telenovela «Pasionaria» transmitida por Venevisión en 1990, hizo el papel de Eliseo Monteverde. Solía ser el villano en telenovelas de los 80 y 90, aunque hizo diversos papeles. Protagonizó el personaje malvado llamado Braulio Morales en la telenovela «Como tú ninguna» transmitida por Venevision en 1994, y Ezequiel Orellana, en «Quirpa de tres mujeres» también por ese canal en 1996. Se desempeñó en otras novelas como: «Inmensamente tuya», «El sol sale para todos» con ese tipo de caracterizaciones. En el año 1952, se fundaron en el Estado Bolívar dos ciudades claves para la industria minera y siderúrgica, así como para otras empresas básicas de Venezuela: Ciudad Piar y Puerto Ordaz. Ciudad Piar fue, inicialmente, asentamiento de los trabajadores del hierro, y Puerto Ordaz, sede de empresas metalúrgicas e hidroeléctricas. En el año 1959, se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas - IVIC. Tiene como misión generar conocimiento a través de la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de talento humano de alto nivel en el país. En 1960, nace en Caracas el boxeador venezolano Bernardo Piñango, medalla olímpica de plata en Moscú 1980, medalla olímpica de plata en los XXII Juegos Olímpicos Moscú 1980. En boxeo profesional tuvo récord de 32 peleas, 25 triunfos, 3 empates y solo 5 derrotas. Consiguió títulos Mundiales AMB del peso gallo y supergallo. En el año 1964, Los Beatles debutan en The Ed Sullivan Show en los EE.UU., desatando la llamada "beatlemanía". Con una audiencia de 74 millones de personas (la mitad de la población de Estados Unidos en ese entonces), marcaron todo un récord para la época. El Show del 9 de febrero de 1964 fue el primero de tres consecutivos que realizaron en el en su primera gira por Estados Unidos y que acrecentó el impacto mundial del grupo, tras lograr con el single "I want to hold your hand" la venta de 2,6 millones de copias musicales. En el año 1978, Carmen Conde se convierte en la primera mujer en la historia en ingresar a la Real Academia Española (RAE). En el año 1978, muere Julio Jaramillo (n. 1935), prolífico cantante y músico ecuatoriano, conocido como "El ruiseñor de América". Durante sus 23 años de vida artística grabó más de 7000 canciones. El 9 de febrero de 1986 y por varias semanas, el cometa Halley se expone a la vista de la Tierra por vez última en el siglo XX. En el año 2004, la sonda Cassini-Huygens enviada a Saturno por la NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA), realiza fotografías del planeta a 69,4 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. En el año 2009, muere Eluana Englaro (n. 1970), mujer italiana que estuvo en estado vegetativo 17 años seguidos, debido a un accidente de tráfico en 1992 hasta la fecha de su muerte en 2009. Su caso puso sobre el tapete el tema ético de la eutanasia. En el año 2014, la película venezolana "Azul y no tan rosa" del director Miguel Ferrari, gana el Goya a la mejor película iberoamericana. El filme aborda temas polémicos como la homosexualidad, transexualidad y violencia de género. Se tiene información en Venezuela de que en 2018, según datos mostrados por el Fondo Monetario Internacional, el país retiró 184,05 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a unos $265,03 millones de su cuenta en está entidad durante el mes de enero ( reseña del portal Banca y Negocios). Ver: https://www.aporrea.org/economia/n320838.html En 2019, la medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas impone su hegemonía mundial al registrar la marca de 14,92 metros en salto triple en pista cubierta durante el Meeting Internacional de Villa de Madrid . Con este salto, la subcampeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro en 2016, apuntó la mejor marca mundial del año y su mejor marca personal, además obtuvo el récord de Venezuela y de Sudamérica. Su récord bajo techo era de 14,79 metros. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n338223.html En 2020, la transnacional Odebrecht interpuso una demanda en contra del Estado peruano, exigiendo el pago de US$ 1,200 millones, argumentando que el gobierno peruano incumplió con sus obligaciones respecto al proyecto del Gasoducto del Sur , el presidente de la República en ese momento, Martín Vizcarra, aseguró sobre esta demanda: "no tiene ningún sustento". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n351991.html En 2020, la periodista opositoa a Maduro, Nitu Pérez Osuna, acusa al adeco Ramos Allup de mandarla a sacar de la radio, a través de Conatel . Según ella, Ramos Allup habría dicho: "Ella le echa mucha vaina al régimen y a nosotros". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n351985.html Noticia en Aporrea (2021), informa que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) de los EEUU, había reconocido que la economía venezolana se contrajo "constantemente" durante casi una década, pero cayó "abruptamente" desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, y en especial a partir de 2019. Ver: https://www.aporrea.org/energia/n362716.html En 2023, el régimen autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua deporta a EEUU a 222 presos políticos bajo la acusación de "traición a la patria ". Entre ellos había gente que había lucha en el proceso guerrillero sandinista contra la dictadura de Somoza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380404.html