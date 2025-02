Efemérides 7 de Febrero: Revuelta derroca al dictador Duvalier (Haití, 1986) - Ecuador con 3 presidentes (1997)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 7 de febrero: Séptimo y último día de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia ( especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Internacional de Internet Seguro (Safe Internet Day). El objetivo principal, es crear conciencia de la importancia de que Internet a más segura, promover y debatir su uso correcto, sobre todo en función de los más vulnerables (niños y adolescentes). La idea es que las personas aprendan estrategias que les permitan estar más seguras al navegar en Internet. En las redes sociales se recomienda evitar o tener mucho cuidado de entrar en contacto con extraños, no aceptar invitaciones de personas que no forman parte del propio círculo familiar o social, pues las redes pueden ser aprovechadas por individuos o grupos delictivos con fines de abuso sexual, pornografía, prostitución u otras formas de explotación y fuentes de potenciales daños psicológicos. Por otra parte no son pocas las estafas, engaños y extorsiones, así como la captura de datos privados con fines deshonestos o delictivos. Es necesario utilizar una conexión segura, desde casa, mejor que en lugares públicos, ya que cualquier persona podría averiguar datos particulares con mayor facilidad. Se debe evitar dar información confidencial, como dirección, teléfonos, fotografías, claves, etc. Se deben eliminar de inmediato correos sospechosos o vínculos extraños. Lo mejor es que los niños y adolescentes pidan orientación de personas mayores confiables que puedan proporcionarlas. También se deben evitar las aplicaciones adictivas. Día de Mandar una Carta a un Amigo. Busca celebrar los amigos por correspondencia manuscrita (se supone que por correo postal). En el año 1812, nació Charles Dickens (f. 1870), escritor y novelista inglés. Es uno de los más reconocidos de la literatura universal. En el año 1816, Simón Bolívar es nombrado Jefe Supremo de la Expedición de Los Cayos, nombre con el que son conocidas las dos expediciones armadas que organizó desde Haití el Libertador Simón Bolívar a fines de 1815 y ejecutadas en el año 1816, con la finalidad de liberar a Venezuela de las fuerzas españolas En 1859 muere Agustín Codazzi (n. 1793, italiano de nacimiento, quien fue geógrafo, cartógrafo, ingeniero y coronel de Colombia y Venezuela durante y después de la lucha independentista. Fue de la provincia de Barinas (1846-1847). Este ingeniero militar italiano se desempeñó como artillero, brigadier, furriel, secretario del Estado Mayor, jefe de alojamiento, ayudante suboficial y llegó a mariscal de campo, entre otros nombramientos, durante las Guerras Napoleónicas. En el año 1870, nació Samuel Darío Maldonado (f. 1925), médico cirujano, antropólogo, escritor, periodista y político tachirense (venezolano). Colaboró en las páginas de El Cojo Ilustrado. Allí aparecen sus obras: "Odas Vírgenes", sus artículos políticos influenciados por la doctrina positivista: "El porvenir de la raza latina", "Arte y Alma Criollos", " Los Parias", entre otros. En 1887, se inaugura el Ferrocarril Bolívar entre el Puerto de Tucacas y las minas de Aroa. Fue el primer ferrocarril en Venezuela. Construido por ingleses, inauguró el transporte ferroviario en Venezuela. El tramo se hizo en cuatro años. Desgraciadamente el desarrollo ferrocarrilero, con sus respectivas ventajas, se truncó en Venezuela, y hoy mandan las carreteras. En el año 1906, nació Puyi, el último Emperador de China, derrocado en 1912. En 1909, nace Helder Pessoa Cámara, obispo católico brasileño, defensor de los derechos humanos. (m. 1999) quien fue teólogo y filósofo, exponente de la llamada teología de la liberación, que inspiró a los cristianos de izquierda. En el año 1946, Josefina Carrillo de Ponte fue la primera mujer venezolana en llegar al Pico Bolívar. En 1962 entra en vigor el embargo estadounidense contra Cuba, a partir de leyes y regulaciones que prohíben las relaciones económicas con este país, pero con efectos más allá de los Estados Unidos. Con ello el gobierno norteamericano pretendía dar respuesta a las expropiaciones de las compañías y demás propiedades de los ciudadanos estadounidenses en la isla por parte del nuevo gobierno de los guerrilleros dirigidos por Fidel Castro que había derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista y buscaba asfixiar y aislar a la revolución cubana. Inicialmente no incluía alimentos y medicinas, pero luego las medidas se endurecieron. En el año 1964, la legendaria banda musical The Beatles visita por primera vez los Estados Unidos; la gira y las actuaciones fueron un éxito y marcaron su despegue a la fama mundial. En 1965, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó por primera vez el abrasador "napalm" sobre combatientes y pobladores de Vietnam del Norte. Se trata de una sustancia gelatinosa produce una combustión prolongada. Las víctimas, además de guerrilleros vietnamitas, fueron en muchos casos campesinos e incluso niños y niñas. Hubo fotos desgarradoras y emblemáticas que conmovieron la sensibilidad mundial e indignaron a los movimientos pacifistas, como los que se oponían a esa guerra en los Estados Unidos. En el año 1970, son ingresados al Panteón Nacional venezolano, los restos mortales de Carlos Soublette. En 1971, un referéndum celebrado en Suiza aprueba la concesión del derecho al voto a la mujer. Uno de los últimos países de Europa en hacerlo, lo cual resulta extraño, siendo Suiza un país con fama de avanzado en cuanto a los derechos civiles y humanos. En 1976, nace en Maracaibo, estado Zulia (Venezuela), Felipe Peláez, un productor, arreglista y cantautor colombo-venezolano de vallenato y otros géneros musicales. En el año 1979, el planeta enano Plutón se mueve dentro de la órbita del planeta Neptuno. En 1984, el astronauta de la NASA, Bruce McCandles, se convierte en la primera persona en flotar sin cuerda de atadura en el espacio al separarse a cierta distancia del transbordador Challenger y regresar mediante una mochila que lo propulsaba. En 1986, una revuelta popular derroca al dictador de Haití, Jean Claude Duvalier, que escapa del país. En 1991, la estación espacial soviética Salyut 7, sin tripulantes e inactiva por fallas irreparables, se desintegra al caer a tierra. Sus restos cayeron en Argentina pero sin causar daños. En el año 1992, se firma el Tratado de Maastricht, por el que se establecen las intenciones de unión política de la Unión Europea. En 1997, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en España, admite una querella por la desaparición y asesinato de españoles en Chile, tras el golpe del general Augusto Pinochet, que derrocó al socialista Salvador Allende. Posteriormente dicho juez se inhibió a favor del juez Baltasar Garzón. En 1997 Ecuador se disputan el gobierno tres presuntos presidentes, en medio de una grave crisis política del país. Hubo tres presidentes en una misma noche, entre el 6 de febrero y la madrugada del 7 de febrero de 1997, cuando Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón reclamaban cada uno para sí la presidencia de la república. En 2005 el sumergible japonés Kaiko, encuentra muestras de vida en la Fosa de las Marianas, la zona abisal más profunda del planeta Tierra en el océano Pacífico. En 2005, la británica Ellen MacArthur establece el récord de la vuelta al mundo en solitario a bordo de un velero, con una duración de 71 días y 14 horas, sin escalas, ni asistencia alguna. En 2006, un equipo de científicos alemanes taladra el hielo más antíguo de la Antártida, hasta alcanzar los 2774 m de profundidad, para tener un registro continuo de la atmósfera y el clima de la Tierra que pretendía abarcar 1,5 millones de años terrestres. Los científicos esperaban contribuir con esto a encontrar una explicación sobre los cambios de las edades de hielo de la Tierra y su frecuencia. La investigación también se relaciona con el cálculo del calentamiento del mundo en los próximos siglos. En el año 2008, el transbordador estadounidense Atlantis despega hacia la Estación Espacial Internacional con el laboratorio europeo Colombus. En 2009, es promulgada por el presidente boliviano, el indígena Evo Morales Ayma, la nueva Constitución del país. Se reivindica a los pueblos indígenas y se establece el Estado Plurinacional. Estableció una cuota de parlamentarios indígenas y un sistema judicial indígena-campesino, al mismo nivel que la justicia ordinaria, junto con un nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional. También concedió el derecho a la autonomía y el autogobierno indígena, el reconocimiento de sus entidades territoriales e instituciones; la propiedad exclusiva de los indígenas sobre los recursos forestales de su comunidad... Con esto se reivindica a las etnias y clases pobres mayoritarias que había permanecido oprimidas en una sociedad que arrastraba los rezagos de la dominación colonial. Esa nueva constitución reconoció en numerosos artículos los derechos de los grupos sociales del país, así como el lenguaje de género en su texto. La oposición de derecha, que gobernaba anteriormente, y que llegó a darle un golpe de Estado a Morales, calificaba estos contenidos de la Constitución como discriminación entre ciudadanos, cuando resulta que fueron los pueblos indígenas los discriminados históricamente, durante siglos, en esa nación, por los precedentes gobiernos. En 2014 investigadores chilenos descubren restos óseos de un tipo de plesiosaurio, reptil marino que habitó en el Biobío hace 65 millones de años. En 2017, el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN) abrieron en Quito (Ecuador) una mesa de negociaciones que buscaba poner fin al conflicto armado de más de 52 años en ese momento. Tal objetivo no se logró y continuó después de haberse producido el acuerdo con la principal guerrilla colombiana que era la de las FARC y que sí abandono las armas para convertirse en un partido político legalizado. Al llegar Gustavo Petro a la presidencia se retomaron conversaciones, pero después de haber un preanuncio de acuerdo las situación se volvió a estancar. Ocasionalmente se producen preesuntas operaciones y enfrentamientos del ELN en Venezuela con tropas e incluso con movimientos venezolanos, como sucedió en los últimos años en una "ciudad comunal del estado" Apure. En 2022 el Telescopio James Webb ve con éxito su primer destello de luz: una estrella situada a casi 260 años luz de distancia. Ver: (VIDEO) www.aporrea.org/tecno/n371295.html En 2023, el exministro Andrés Izarra alerta sobre una nueva ola represiva en contra de la disidencia chavista. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n380354.html En 2024, un ataque sorpresa estadounidense en Bagdad mata a comandante de la milicia respaldada por Irán, Hezbollah. Es una práctica terrorista común de los Estados unidos realizar operaciones militares y asesinar a personas en territorios de otros países. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390233.html En 2024, integrantes del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo (una agrupación de partidos de oposición de izquierda en Venezuela) se manifestaron en solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra el Genocidio en Gaza. La movilización se produjo ante Delegación de la Unión Europea en Caracas. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n390226.html En 2024, el PCV alerta sobre maniobras para legalizar eliminación de las prestaciones sociales en Venezuela. Calificó el denominado «Foro Diálogo Social», auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como «un mecanismo de distracción« que ha permitido al Gobierno de Nicolás Maduro «ganar tiempo», mientras «avanza en su política de destrucción del salario».Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n390223.html