Efemérides 2 de febrero: EEUU se agarra medio México – Día de los Humedales - Semana de la Armonía Interconfesional

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 2 de febrero: Segundo día de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia ( especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Mundial de los Humedales. Se celebra en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán. Este convenio de 1971 es el primer tratado referente a la conservación y el uso racional de los humedales. Son áreas terrestres que suelen permanecer inundadas. Por lo tanto son reservorios hídricos y de gran importancia para la biodiversidad (vegetal y animal), para el medio ambiente y el planeta. Vulnerables a muchas amenazas, equieren ser preservados ante la presión urbanística o del turismo no bien planificado, el extractivismo y otras formas de intervención humana, así como ante el cambio climático. Estos ecosistemas pueden ser de agua dulce o salada, y en esta categoría se encuentran los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos, ríos, los esteros de los llanos, entre otros tipos. También se incluyen los humedales artificiales, como los embalses, las salinas o los estanques. En Venezuela existen numerosos humedales, de los cuales el más grande es el Delta del Orinoco. Día de los Tamales en México(alimento a base de maíz). Día de la Marmota en los Estados Unidos y Canadá. En 1709, el marino escocés Alexander Selkirk es rescatadado por un buque mercante luego de pasar cuatro años como náufrago en una isla desierta del océano Pacífico. Su historia inspiró al personaje de Robinson Crusoe en la novela del escritor inglés Daniel Defoe. En 1806 se da la Primera Expedición de Francisco de Miranda para la liberación de Venezuela y para buscar la independencia en la América hispana. En el año 1814 ocurrió la Batalla de Ospino. Enfrentamiento militar en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, durante la campaña de Barinas. Chocaron las fuerzas patriotas al mando del general Rafael Urdaneta y las realistas al mando José Antonio Yáñez. El combate terminó en victoria patrióta y con la muerte del comandante realista. En 1841, El Salvador se convierte en República independiente de las demás repúblicas centroamericanas. La Provincia de San Salvador, había conseguido su independencia del Imperio español, en 1824, para formar parte de las Provincias Unidas de Centro de América, primero, y luego de la República Federal de Centro América. Aquella unión centroamericana se encontraba prácticamente disuelta. En el año 1848, Estados Unidos se queda con la mitad de México, que estaba bajo ocupación de tropas estadounidenses. Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que forzó a México a ceder más de la mitad de su territorio, a a cambio del pago de 15 millones de dólares en compensación. Casi la mitad de México queda en posesión de los Estados Unidos ser entregadas Texas, Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y parte de Colorado. En el año 1849, nació José Maceo (f. 1896), militar patriota cubano del siglo XIX. A los diecinueve años comienza su carrera militar en la Guerra de los Diez Años, y es ascendido desde soldado a Coronel, tras la Protesta de Baracuá. Participó en tres guerras por la independencia cubana y ganó el grado de General en 1895. Destacó en otras campañas militares y combates. En 1882, nace en Dublín (Irlanda) el reconocido escritor James Joyce cuya más célebre obra fue "Ulises". En 1907, fallece el padre de la tabla periódica de los elementos químicos, Dmitri Mendeleyev, a los 73 años en San Petersburgo. En 1869 presentó la tabla que reúne a los elementos químicos por su número de protones, configuración de electrones y propiedades químicas. Llegó a ser miembro de la Academia Sueca que otorga el Premio Nobel, pero murió sin recibirlo pese a la enorme importancia de sus descubrimientos y la confección de la tabla. En 1925, nació Julio César León, ciclista venezolano que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. En 1939, el régimen franquista impuesto con la guerra civil española decreta la prohibición de todas la religiones, a excepción de la católica. El general fascista, Francisco Franco, acaba así con la libertad de cultos que se disfrutaba en la derrotada España republicana. En 1937 se inaugura el Hospital Municipal de Niños de Caracas, hoy Hospital de Niños J. M. de los Ríos. En 1939, el régimen franquista (España) prohibe todas las religiones distintas de la católica. Eliminó el laicismo instaurado por la Segunda República. Terminado el franquismo volvería la libertad de cultos décadas más tarde. 1943: En la Unión Soviética concluye la batalla de Stalingrado, con la derrota de la Alemania Nazi. En 1964 la sonda espacial estadounidense Ranger VI llega a la Luna, pero no puede retransmitir imágenes por avería de su cámara. En el año 1972, nació Melvin Mora, exbeisbolista venezolano que fue jugador en las Grandes Ligas de Béisbol hasta 2011 (con los Colorado Rockies y con los Arizona Diamondbacks). En Venezuela, jugó de manera destacada para el Magallanes. En 1971, Ecuador solicita el retiro de las fuerzas estadounidenses estacionadas en su territorio (bases militares), en el gobierno del general José María Velasco Ibarra. En 1974, un campesino descubre en Shaanxi (China) la estatuilla de arcilla que sirvió de pista para el hallazgo del impresionante yacimiento de Los Guerreros de Terracota. En 1976, nace en Caracas Carlos Coste, buzo apneista venezolano que conquistó varios records mundiales. En 1980, se corona campeón mundial de la división supermosca (CMB), el boxeador venezolano Rafael Oronó. En el año 1981, la casa colonial conocida como el Palacio de los Iturriza en Valencia, es declarada Monumento Histórico Nacional. En el año 1983, nació Ronny Cedeño, beisbolista profesional venezolano (campocorto). En Grandes Ligas jugó con los equipos Chicago Cubs, Seattle Mariners, Pittsburgh Pirates, New York Mets, Houston Astros, San Diego Padres y Philadelphia Phillies. En 1989, se retiran las últimas tropas soviéticas (de la ex URSS) que quedaban en Kabul desde la ocupación de Afganistán. En 1990 cesa en Sudáfrica la prohibición que por 30 años afectaba al partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, dándo paso a su salida inmediata de la cárcel e inicio del fin de la política de "apartheid" (régimen de dominio de los blancos con segregación racial de los negros). En 1994 en Venezuela, se termina el mandato provisional de Ramón J. Velásquez y asume la presidencia Rafael Caldera, tras ganar las elecciones. El interinato de RJV se produjo a raíz de la destitución por el Congreso del presidente Carlos Andrés Pérez, en 1993. Chávez, electo presidente, asume su primer gobierno. En el año 1999 en el entonces Congreso Nacional (Venezuela), se da la toma de posesión del presidente electo, Hugo Chávez Frías. Se inicia lo que se conoció como Revolución Bolivariana y que duró, como tal, hasta su fallecimiento, tras el cual dicha revolución entraría en una etapa de marcado reflujo hasta su reversión por burocratización, asimilación al capital y derechización de las políticas gubernamentales, aunque manteniendo los fuertes roces geopolíticos con el imperialismo estadounidense. En el año 2002 la película "Los otros" de Alejandro Amenábar, gana los Premios Goya con ocho estatuillas. En 2005, Alemania rebasa la cifra de 5 millones de parados, récord de desempleo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello en el marco de las crisis económicas del capitalismo global que cada cierto tiempo afectan al mundo. En 2009, muere el corredor de automovilismo Ali Rachid, nacido en el Zulia en 1925. Era radiodifusor, hípico, parlamentario, cantante y piloto de autos de carreras, Impuso en su tiempo (en los años cincuenta del s. XX) un récord-promedio de 150 kilómetros por hora en carretera, reconocido por el libro Récord Guiness. Obtuvo victorias en destacadas competencias mundiales. En 2019, muere Violeta Zúñiga (n. 1933), una activista de derechos humanos chilena. Formó parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos desde la Dictadura Militar de Chile (1973-1990) hasta su fallecimiento. En 2021, en Ecuador, como parte de la oleada migratoria de venezolanos hacia otros países de América Latina, cientos de ellos se mantenían varados y represados, deambulando y ocupando plazas, parques y otros espacios públicos de la ciudad fronteriza de Huaquillas (frontera entre Ecuador y Perú), debido a que el ejército ecuatoriano y peruano les impedían seguir el viaje hacia el sur del continente, mientras seguían llegando más ciudadanos de la misma procedencia. Ver: Ecuador: Cientos de venezolanos varados en frontera con Perú - www.aporrea.org/venezuelaexterior/n362555.html En 2023 arrancó en Venezuela la Serie del Caribe 2023, con participación de equipos de beisbol del país anfitrión, Venezuela, de Panamá, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Curazao, México y de Cuba. La competencia se realizaría en dos estadios de notable infraestructura en la Gran Caracas y en La Guaira: El nuevo Estadio El Monumental Simón Bolívar, ubicado en La Rinconada, y el Estadio Jorge Luis García Carneiro en el litoral guaireño. Ver: (VIDEO) Venezuela es anfitriona desde este jueves 2-Feb de la gran fiesta caribeña del béisbol (aporrea.org) en 2023. En 2023, funcionarios de defensa de los Estados Unidos observan un artefacto aéreo con la sospecha de que se trata de un globo de observación sobre el estado de Montana, cuya propiedad le atribuyen a China y la acusan de violar su soberanía. (VIDEO) China admite que el dirigible que sobrevuela EEUU le pertenece (aporrea.org): Pero los EEUU no hablan de "soberanía" cuando sobrevuelan otros países con drones, aviones espías y bombarderos, e incluso ejecutan ataques mortales.