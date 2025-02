Efemérides del 1 de febrero: Nace Zamora – Fusilado Farabundo Martí

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 1 de febrero : Destacadas: Nacimiento de Ezequiel Zamora, "General del Pueblo Soberano" (1817).

En 1932, muere fusilado, Farabundo Martí revolucionario salvadoreño.

En 2020, muere el músico larense Adelis Freitez, fundador del grupo "Caraota, Ñema y Tajá" de folklore venezolano (canciones).

Fallece Rummie Quintero, activista LGBTI de nacionalidad venezolana (2023) Desarrollo de las efemérides: Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia ( especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Mundial del Galgo: fecha impulsada por asociaciones de amigos de los perros galgos, que busca entre otros fines llamar la atención sobre los maltratos a los que son sometidos, en procura de que puedan ser rescatados y se les pueda ofrecer en adopción como animales de compañía. Los galgos son una raza de perros que se encuentran entre los animales más veloces y son utilizados en carreras de apuestas, siendo a menudo "superexplotados". Día Internacional del Cambio de Contraseña: se celebra el 1ro de febrero, mientras que el Día Mundial de la Contraseña es el primer jueves de mayo de cada año. El objetivo es la seguridad informática, con el cambio periódico y adecuado de las contraseñas en Internet, para protección de datos y de nuestra privacidad. Hay unos criterios para crear las contraseñas; por ejemplo, se dice que no se deben utilizar palabras del diccionario, ni nombres, ni números o palabras que estén relacionadas con datos de uno, no repetir contraseñas, ni andarlas compartiendo... Se aconseja asociarlas con algo que podamos recordar fácilmente e introducirles combinaciones de números, de mayúsculas y minúsculas, así como de caracteres especiales. ¡Hay que aprendérselas bien! Es "Imboloc", una festividad del calendario celta asociada con el ritual de la fertilidad. Fundación de la población de Calabozo en Guárico, Venezuela. En el año 1724, se fundó la ciudad "Villa de Todos los Santos de Calabozo". Su casco colonial está considerado entre los más grandes del país. Fue la primera capital del Estado Guárico. Y estuvo muy involucrada en la guerra de independencia. En 1723 se establece la localidad predecesora de la actual ciudad de Calabozo, en el estado Guárico de Venezuela, con población indígena, y luego otra de españoles en las cercanías. Misioneros capuchinos andaluces reunieron a más de 500 indios de las riberas del Orinoco, pertenecientes a pueblos guaiquerí, mapoyo, tamanaco, otomaco, abaricoto y güire. Se crearon los poblados llamados "La Santísima Trinidad de Calabozo" y "Nuestra Señora de los Ángeles de Calabozo". Cada grupo indígena formaba un barrio separado y entre ambos pueblos había una legua de distancia. Se permisó también que se erigiese posteriormente una villa de españoles en las cercanías. El 1º de febrero de 1724 se levantó una cruz y se bendijo el sitio de la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Calabozo. En esta época se le llama Villa de Todos los Santos de Calabozo; hoy simplemente Calabozo, que es una ciudad con muchas trazas de su pasado colonial y extendida a zonas urbanas modernas, siendo su casco colonial el más grande del país, al margen del Río Guárico, en el alto llano central guariqueño. Muerte de la autora de Frankenstein, Mary Shelley, en el año 1851. Nacida en 1797, fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por la autoría de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). En el año 1873, muere la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda (n. 1814), considerada como la primera novelista antiesclavista. Novelista, dramaturga y poetisa cubana - española, llamada también como "Tula" o "La Avellaneda, que adquirió renombre con la novela San. Una de las precursoras de la novela hispanoamericana. Figura expresiva del romanticismo literario en hispanoamericana, así como del feminismo. Nacimiento de Ezequiel Zamora, "General del Pueblo Soberano", figura histórica venezolana . En el año 1817 , nació Ezequiel Zamora (f. 1860). Político y militar venezolano, líder sobresaliente de la Guerra Federal, en la que condujo a brillantes victorias como la batalla de Santa Inés. Perteneció al partido Liberal. Encabezó una gran insurrección campesina en 1846, que se extendió a escala nacional, al grito de "¡Tierras y hombres libres!". Ver: www.aporrea.org/cultura/a309595.html En el año 1818, nace Cecilio Acosta (f. 1881), escritor venezolano, además de periodista, abogado, filósofo y humanista. Entre 1908 y 1909 se publicaron cinco volúmenes de obras completas, con sus planteamientos políticos, económicos, sociales y educativos. También hizo poesía. En su honor, llevan su nombre dos instituciones universitarias en Venezuela. En el año 1894, se inauguró el Gran Ferrocarril de Venezuela o Ferrocarril Alemán. Fue el mayor sistema ferroviario construido en Venezuela, cubriendo la ruta Caracas - Valencia. Funcionó entre 1894 y 1966. En1930, en España se instaura la llamada 'dictablanda', mediante la cual el rey (Alfonso XIII) ordenaba el regreso al régimen constitucional anterior a 1923. Tal cambio era el resultado de las intensas revueltas sociales que sacudían a la dictadura de Primo de Rivera y que así cancelaban ese período, aunque la pérdida de apoyo político y social de la Monarquía y el ascenson del republicanismo continuaron sin cesar hasta la caída de la Monarquía y la instauración de la Segunda República española. En el año 1932, muere fusilado, Farabundo Martí (n. 1893), un revolucionario y político comunista salvadoreño. En el año 1925, participó en la fundación del Partido Comunista Centroamericano. Fue delegado del Socorro Rojo Internacional y colaboró en la organización de la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Fue detenido y expulsado del país en varias ocasiones y, desde el exterior, continuó con sus actividades políticas, como delegado de la Internacional Comunista. Fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), fundado en 1930. Años después el Frente Farabundo Martí llevaría su nombre. En 1968, en el desarrollo de la guerra de Vietnam, el jefe de la policía survietnamita, general Nguyen Ngoc Loan (1930-1998) asesina a un prisionero norvietnamita ante las cámaras de televisión, lo que agudizó la oposición a la intervención bélica de los Estados Unidos, adversada por los movimientos pacifistas norteamericanos. Las imágenes del asesinato público y a sangre fría estremecieron al mundo. En 1976, muere Werner Heisenberg (n. 1901), físico teórico alemán, conocido por formular el principio de incertidumbre, como contribución al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Heisenberg recibió el Premio Nobel de Física en 1932. En el año 1986, muere Melchor Centeno Vallenilla (n. 1905). Ingeniero electricista, profesor universitario e inventor venezolano. En 1930 se convierte en el primer latinoamericano en recibir el título de Bachelor of Science in Electrical Engineering, otorgado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Está entre los venezolanos con más patentes otorgadas en los Estados Unidos. Obtuvo su primera patente, sobre las celdas fotoeléctricas, en el año de 1927. El Estado venezolano le solicitó participar en la organización de la empresa de energía eléctrica estatal, CADAFE, C.A. En el año 2003 el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra . Mueren sus siete tripulantes . El acontecimiento produjo un frenazo de las misiones tripuladas al espacio, dándose una tregua para revisar los fallos en las naves. En 2003, en la Unión Europea entra en vigor el Tratado de Niza para adaptar sus instituciones a la incorporación de nuevos Estados miembros del este y el sur de Europa, modificado más adelante por el Tratado de Lisboa. En el año 2004 un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el nihonio (Nh, n.º atómico 113), y el moscovio (Mc, n.º atómico 115). En 2012, ocurre una situación en Puerto Saíd, Egipto, por incidentes en un partido de fútbol, que deja 74 muertos y 1000 heridos. En 2014, se inicia la 56º edición de la Serie del Caribe en el Estadio Nueva Esparta, en Venezuela. Diplomáticos norteamericanos rechazan prohibición de entrada a musulmanes en los Estados Unidos. En 2017, unos 1.000 diplomáticos estadounidenses firmaron un documento presentado en el Departamento de Estado para protestar contra el veto temporal del presidente Donald Trump a la entrada de personas de siete naciones de mayoría musulmana al territorio de los Estados Unidos. En el año 2018, muere en Cuba Fidel Castro Díaz-Balart (n. 1949), hijo del comandante Fidel Castro Ruz. Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas que estuvo a cargo del programa de energía nuclear de Cuba. Escribió libros científicos. Fue asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Padecía depresión y a los 68 años se suicidó. El 1 de febrero de 2020, muere en Barquisimeto el músico Adelis Freitez (n. 1943), valor artístico-musical del estado Lara . Fue un reconocido cantautor, músico, cantante y compositor larense del folklor venezolano. Algunas de sus piezas más exitosas han sido Acidito, Estamos de fiesta, La miel de tu corazón, y El espanto. En 1981 fundó la agrupación Caraota, Ñema y Taja (canciones) siendo una de sus principales figuras. Se desarrolla golpe en Birmania (Myanmar) y es detenida su presidenta, en 2021. Entre el 31 de enero y el 1ro de febrero 2021, el Ejército, tras dar un golpe de Estado y deponer a la líder política y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, procede a su detención con buena parte de su gabinete ejecutivo. Suu Kyi pidió a los ciudadanos que "protesten con todo corazón contra el golpe de Estado", pero el Ejército de Birmania lograba mantener el control. En 2022, se declara en la Argentina la inconstitucionalidad del corralito financiero. Una jueza argentina declara inconstitucional la reprogramación de los depósitos bancarios atrapados en el llamado ''corralito'' financiero, así como la conversión a pesos de los ahorros en dólares. En 2023, se da el fallecimiento de Rummie Quintero, activista de nacionalidad venezolana, que destacó por su lucha en pro del respeto a la diversidad sexual LGBTI, los derechos de esta población y la no discriminación. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n380224.html En 2024 el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, aprueba sanciones a cuatro colonos israelíes acusados ​​de atacar a palestinos en la ocupada Cisjordania . Biden firmó una amplia orden ejecutiva, diciendo que la violencia en Cisjordania había alcanzado "niveles intolerables". Las sanciones impiden que los individuos accedan a todas las propiedades y activos estadounidenses y al sistema financiero estadounidense. Sin embargo nunca llegó a considerar “intolerable” el genocidio sionista a la población de Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390050.html