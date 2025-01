Efemérides 31 de enero: Muere José Félix Ribas (1815), Douglas Bravo (2021) – Día del Internacionalista

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 31 de enero: Destacadas: Día del Internacionalista

En 1815, murió José Félix Ribas, independentista de Venezuela

En 2021, murió el comandante guerrillero venezolano Douglas Bravo Desarrollo de las efemérides: Día del Internacionalista. Reconoce la labor de los profesionales que analizan las relaciones internacionales, tomando en cuenta los Estados y también a la sociedad civil con sus organizaciones, en escenarios nacionales, regionales, internacionales y a escala mundial. Estos profesionales caracterizan las coyunturas y situaciones y pueden brindar orientaciones según las perspectivas que vean, ya sea para gobiernos e instituciones como para organizaciones independientes. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) y otros entes, en el sistema internacional imperante a nivel global, es una de las principales instancias para abordar los conflictos entre los países del mundo a través de políticas internacionales, en los planos económico y comercial, jurídico, territorial, conflictos bélicos, situaciones migratorias o de DDHH, y otros aspectos tratados desde la diplomacia, donde juegan unl papel de los Internacionalistas. En Venezuela, la primera Escuela de Estudios Internacionales, se fundó en 1948 como "Departamento de Estudios Internacionales", y actualmente forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), de la Universidad Central de Venezuela (UCV). También se ofrece la carrera en la Universidad Santa María (USM). El Colegio de Internacionalistas de Venezuela (CODEIV) nació el 31 de enero de 1958, después de la caída del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. Hay otra acepción para la palabra "internacionalista", que no se refiere a la profesión, ejercida con frecuencia en cargos diplomáticos, sino que tiene relación con la práctica del "internacionalismo proletario" o "internacionalismo revolucionario" por partidos o dirigentes de orientación de izquierda, socialista o comunista; pero no es a ellos a los que se refiere el día celebrado. Fallecimiento de San Juan Bosco. Es el patrono de estudiantes, jóvenes, niños, adolescentes, muchachos, aprendices, obreros y editores. Fue el fundador de las tres ramas de la Familia Salesiana: Sociedad de San Francisco de Sales (Congregación Salesiana), Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y Asociación de Salesianos Cooperadores. Los centros educativos Don Bosco se han destacado por su labor con los niños y adolescentes en situación de calle. Día Internacional de los Magos. (¡Pero no de los Reyes Magos!) Es una fecha que reivindica la profesión de estos artistas, que sorprenden y divierten al público haciendo trucos increibles.Esta fecha se eligió para conmemorar el fallecimiento del sacerdote italiano San Juan Bosco, fundador de la orden salesiana, porque Bosco dedicó su vida a educar a los niños pobres de Turín, y a través de juegos de magia les predicaba "la palabra de Dios". Por eso, durante un congreso de magia que tuvo lugar en España, fue elegido como el patrono de los ilusionistas y se escogió esa fecha para homenajear a los que practican este arte. En 1797, nació en Austria el compositor y pianista Franz Schubert, de los principios del Romanticismo musical y continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Dejó más de seiscientas obras. Entre otras: Obras vocales, seculares (principalmente , lieder), siete sinfonías completas, música sacra, óperas. Gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Entre sus obras principales: la sinfonía Grande, las tres ultimas sonatas para piano. Sinfonía Inacabada. Sinfonías n° 9 y n° 3. Viaje de invierno. Instrumentos piano y violín. Estudió en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Escuchar música de Schubert. En 1815, murió José Félix Ribas, gran prócer independentista de la patria venezolana. Tuvo alto desempeño en varios cargos militares. Participó de manera destacada en la Campaña Admirable y jugó un rol fundamental en la batalla de La Victoria. Su padre era de origen canario. Ribas contrajo matrimonio con Josefa Palacios, tía de Simón Bolívar. En 1820, nació Concepción Arenal. Fue una escritora y abogada gallega, luchadora por la igualdad de la mujer. Su frase más célebre será: "Odia el delito y compadece al delincuente". En 1836, muere Pedro Carujo. Fue un periodista y militar venezolano. Fue uno de los jefes de la Revolución de las Reformas de 1835. En 1888, murió Juan Bosco. Fue un sacerdote, educador y escritor italiano. Fundador de la Congregación Salesiana. En 1924, murió Rafael Bolívar Coronado. Fue un periodista y escritor venezolano. Autor de la letra del Alma Llanera. En el año 1935, Japón, nace Kenzaburo Oe, un escritor japonés y Premio Nobel de Literatura 1994. El trastorno de su hijo (autista) dará contenido a varias de sus obras. Entre ellas: Una cuestión personal, El grito silencioso, por ejemplo. Hikari Ōe, su hijo, se convirtió en un compositor de éxito tras superar muchas dificultades. Puedes leer "La historia del hijo de Kenzaburo Oe, el niño que aprendió a hablar con el canto de los pájaros" o consultar este otro enlace, entre otras fuentes. En 1958, James Van Allen descubre los cinturones de radiación que llevan su nombre. Son zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, originadas en su mayor parte por el viento solar capturado por el campo magnético del planeta. En 1961, la NASA (Estados Unidos) envía al espacio la cápsula Mercury con un chimpancé llamado Ham, siendo el primer homínido en volar al espacio exterior. La prueba fue exitosa y clave para avanzar hacia que un ser humano pudiese sobrevivir al vuelo espacial y realizar funciones fuera de la atmósfera de la Tierra. En1962: Cuba es expulsada de la OEA (Organización de Estados Americanos). El dirigente de la revolución cubana, "Che" Guevara, caracterizó a la OEA como el "Ministerio de Colonias de los EE.UU". En 1966, la Unión Soviética lanza la sonda espacial "Lunik 9", primera en posarse sobre la Luna, en el "Mar de las Tempestades". Envió fotos e interesantes datos de la Tierra tomadas desde el satélite terrestre. En 1967, muere Oskar Fischinger (n. 1900). Fue un pintor, animador abstracto y director de cine alemán. Creador de animaciones musicales abstractas, combinaba la geometría con la música, anticipándose a la aparición de los gráficos por computadora y los vídeos musicales. En 1971, nació Patricia Velásquez, una actriz y modelo venezolana de origen wayúu, etnia indígena de la región zuliana de Venezuela y también de Colombia. Fundó Wayúu Tayá en 2002 para ayudar a 500.000 guajiros del estado de Zulia. Participó en películas de fama internacional. En 1971 desde cabo Kennedy, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo 14, sexta misión tripulada hacía la Luna y tercera en alunizar. En 1977, se inaugura en París el muy destacado Centro Nacional de Arte y Cultura "Georges Pompidou" de Francia. En 1980, se da la Masacre de la Embajada de España en Guatemala. En ciudad de Guatemala, varios disidentes políticos y campesinos indígenas toman la embajada de España para protestar por el Genocidio maya. Esta acción fue una protesta contra la política de tierra arrasada que se aplicaba contra los pobladores del Quiché, una región habitada por indígenas mayas, durante la Guerra Civil de Guatemala. Al mediodía la policía guatemalteca asalta la sede diplomática y en la arremetida los quema vivos (se dice que con fósforo blanco). Mueren 36 personas en el hecho y posteriormente una más, en lo que se conoce como la Masacre en la Embajada de España. Sobreviven el embajador español Máximo Cajal López (1935-2014) y el campesino Gregorio Iujá-Shoná quien luego de ser secuestrado esa misma noche en el hospital es torturado hasta hasta morir. Entre los fallecidos se encontraban además de los ocupantes de la embajada, diplomáticos españoles y trabajadores. El genocidio maya, también es conocido como genocidio guatemalteco u Holocausto silencioso, que fue la masacre de civiles mayas durante la Guerra Civil de Guatemala (1960-1996) por sucesivos gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos. Durante este período, se produjeron masacres sistemáticas en Guatemala. Ver: https://noticiascomunicarte.blogspot.com/2013/01/quema-embajada-de-espana-hace-33-ano-un.html En 1992, líderes de 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU inauguran en Nueva York la primera reunión "cumbre" de su historia, que las potencias interesadas justificaban con el argumento de "potenciar las funciones pacificadoras" del organismo y que implicaba el abandono de la doctrina de No Injerencia. La "pacificación" a menudo ha sido una manera de enmascarar las conveniencias imperialistas y violentar la soberanía de los países, agravando incluso los problemas de los pueblos en lugar de solucionarlos. En 1999 en la Universidad de Alabama (Estados Unidos) descubren en los restos de un chimpacé muerto en 1985 (llamado Marylin) el virus VIH-1 causante del SIDA y procedente de este animal. En 2001, doce años después de que una bomba hiciera estallar un avión de la Pan Am sobre Escocia, con la muerte de 270 personas, un tribunal escocés condena a un agente libio como responsable del atentado. En 2005, la Unión Europea aprueba la "suspensión temporal" de todas las sanciones diplomáticas vigentes contra Cuba desde junio de 2003. El 31 de enero de 2007, la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba poderes legislativos especiales para el presidente Chávez, mediante la llamada Ley Habilitante, como mecanismo constitucional que le permitiría legislar sin el concurso del parlamento durante año y medio. El Ejecutivo venezolano comenzaría a emitir decretos con fuerza de ley sobre aquellas materias contempladas en la Habilitante. En 2020, el Reino Unido se convierte en el primer país en abandonar oficialmente la Unión Europea, tras una decisióno conocida como el Brexit. En 2021, murió Douglas Bravo (n. 1932) a los 88 años de edad. Fue un político venezolano y líder guerrillero considerado el máximo jefe de las FALN en las décadas de los 60 y 70. Inició su militancia a los 14 años en las filas del Partido Comunista de Venezuela (PCV), desde donde fue expulsado en 1956. Luego, fundó el frente guerrillero José Leonardo Chirinos en 1962, en la Sierra de Falcón, en contra del gobierno de Rómulo Betancourt. Dirigió el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) tras dividirse del PCV en 1.966. Fue líder del movimiento Tercer Camino, derivación del PRV-FALN una vez disuelto. Fue un intelectual, ensayista y combatiente de izquierda. Desde la asunción del poder en 1999 del chavismo, mostró críticas al Gobiernos de Hugo Chávez, pero sobre todo frene a Nicolás Maduro, como a la oposición política a ambos. Algunas de sus obras son: Documento de la Montaña, Carta al Comité Central, Insurrección Combinada, Amplio Teatro de Operaciones, Nueva Etapa Operativa, La Cuestión Continental, El Viraje Táctico, Una Nueva Experiencia, Problemas Militares, La otra crisis, la otra vía, Tercer Camino. Aquí una entrevista que le hizo Aporrea Tvi en 2016 al comandante Douglas Bravo. Dos grandes cadenas de TV, Televisa y Univision, culminan un acuerdo de fusión y se convierten en un medio internacional gigantesco en español que abarca a una teleaudidiencia estimada en unos 100 millones de telespectadores hispanohablantes. Televisa es una empresa de medios de comunicación originaria de México. Por otro lado, Univision es una cadena de televisión en español originaria de los Estados Unidos. La fusión se concretó en abril de 2021como Televisa-Univision con el propósito de crecer en el mercado del streaming para 600 millones de personas, 190 millones en Norteamérica. En 2023, el equipo Leones del Caracas, se proclama campeón y obtiene su título número 21 de la Liga Venezolana de Beisbol. Ver: www.aporrea.org/deportes/n380200.html En 2024, Sudáfrica, que había denunciado a Israel por el genocidio en Gaza, insta a dejar de financiar las acciones militares israelitas en la franja, tras la aclaración de la CIJ de que dichas acciones pueden ser consideradas genocidas. Gobiernos de otros países que se llenan la boca hablando de "Derechos Humanos" y "justicia internacional" seguían comerciando armamento con Israel de manera coómplice pese a las atrocidades que se cometían. Sudáfrica comparaba a Israel con el régimen de "apartheid" que vivió su propio país. Ver: Sudáfrica: el mundo debe dejar de financiar al ejército de Israel En 2024, por estas fechas, polvo del Sahara llegaba a Venezuela, cubriendo de calima el territorio con una extensa capa. Una demostración de las interconexiones atmosféricas y climáticas entre distintos continentes del mundo. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n390019.html