Efemérides 30 de enero: Día Escolar de la No Violencia y por la Paz – Muere Gandhi (1948) - Emergencia internacional por COVID (2020)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 30 de enero: Destacadas: Día Escolar de la No Violencia y la Paz Muerte de Gandhi

En 2020, se declara la emergencia de salud internacional por COVID-19. Desarrollo de las efemérides: Día Escolar de la No Violencia y por la Paz. La educación para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz, son los motivos de esta fecha. Los centros educativos asumen un papel de defensores de la paz y promotores del entendimiento entre personas en el marco del respeto por la diversidad del pensamiento y las costumbres en el seno de los pueblos. Coincide con el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Día Mundial de la Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), con la finalidad de concienciar a la población por tratarse de afecciones prevenibles y que pueden ser tratadas. Se estima que unos 1.500 millones de personas las padecen en las comunidades más pobres del mundo. Su incidencia puede ser reducida si se formulan y ejecutan políticas para la mejora del saneamiento y se da mayor acceso a sistemas de salud, especialmente donde abunda la pobreza extrema. Día Internacional del Croissant. Es un producto de bollería, muy común en los desayunos y meriendas. Es un alimento procedente de Viena (Austria), aunque se suele creer que es de Francia. Se elabora con masa de hojaldre, levadura y mantequilla. Día Internacional del Técnico Electrónico. En 1818, en el hato Cañafístola, se encuentran por primera vez el general de brigada José Antonio Páez y el general en jefe Simón Bolívar, suman sus fuerzas e inician las campañas contra Pablo Morillo. Bolívar se trasladó a los Llanos en busca de Páez que era el Jefe indiscutible de los llaneros y triunfador de muchos combates contra el ejército español. Seis días después en presencia del Libertador, Páez con cincuenta lanceros, realizaba la Toma de las Flecheras, en el río Apure, en las afueras de San Fernando. Muere en 1843, en Barquisimeto, el primer alcalde electo en la ciudad, Bernabé Planas (n. 1793) , quien también fuera primer gobernador de la provincia de Barquisimeto. En 1846, nació Juan Antonio Pérez Bonalde, poeta, lingüista, traductor, autor y escritor venezolano, considerado como el máximo exponente de la poesía lírica de Venezuela, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. También fue traductor de libros al español. Recopilación de poemas. Ente sus obras más notables: Vuelta a la Patria. En 1886 nace Daniel Rodríguez Castelao, líder del "Galeguismo", que reivindica a Galicia como nación y sus derechos soberanos frente al Estado español. Fue uno de los redactores del Estatuto de Autonomía de Galicia en el marco de la República española todavía en guerra civil en 1936. Fue conocido simplemente como Castelao, tal como solía ser en la Galicia de aquellos años, por el apellido materno. Nació en 1886 en Rianxo, Galicia y murió durante su exilio en Buenos Aires; Argentina, en 1950, en el seno de la numerosa emigración gallega llegada a esas tierras suramericanas. Se le describe como un creador polifacético: artista plástico, dibujante de viñetas de contenido o humor social y de crítica política, narrador y ensayista, político... Sus dibujos tuvieron una amplia difusión internacional por las estampas de la guerra civil y del drama social de Galicia, destacándose su album "Nos" e os "Álbumes de Guerra". Su obra más reconocida: "Sempre en Galiza" que sienta las bases del Galeguismo. Sus restos reposan en el panteón de Gallegos Ilustres de Santiago de Compostela. La Hermandad Gallega de Venezuela cuenta con una escuela que lleva el nombre de Castelao. En 1895, se creó la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja. En 1899, nació Max Theiler en Pretoria, Sudafrica, médico descubridor de una vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concederá el Nobel en 1951. Fue un virólogo de ascendencia suiza y residente en los Estados Unidos. En 1908, nació Héctor Roberto Chavero (f. 1992), conocido como Atahualpa Yupanqui. Fue un guitarrista, cantautor, compositor, escritor y poeta argentino, autor de las obras Camino del Indio, Los ejes de mi carreta, Luna tucumana y El arriero. Escribió también libros como El payador perseguido. Es considerado como el músico argentino más importante de la historia del folklore. En 1986 Francia lo condecoró como Caballero de la Orden de las Artes y letras musicales. Escuchar a Atahualpa Yupanqui. En 1919, finaliza la obra del "Faro del Fin del Mundo": una torre de piedra de once metros de altura denominada situada en Canal Beagle, en Ushuaia, la ciudad de la Patagonia o Tierra del Fuego de la Argentina que queda más al sur antes del océano que separa de la Antártida. En 1925, nació Douglas Engelbart (f. 2013), inventor estadounidense que inventó el "mouse" o ratón para computadoras, quien también hizo otras contribuciones a la interacción humana con los aparatos informáticos, como el hipertexto y las computadoras en red. En 1948, murió "Mahatma" Gandhi, líder independentista, pacifista, político, abogado y jefe espiritual de la India. Fue asesinado a tiros a los 78 años por un fanático. Era el más respetado líder del movimiento de independencia indio y padre de la nación. En 1951, nace en El Tigre, Anzoátegui el velocista olímpico venezolano, Félix Mata (f. 2018). Participó en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y fue uno de los mejores velocistas en la historia del atletismo de Venezuela. Igualmente, participó en los Juegos Universitarios Centroamericanos y del Caribe de San Juan de Puerto Rico, y fue campeón de 100 metros planos y subcampeón de 200 metros en los Juegos Bolivarianos de Panamá (1973). Antes había obtenido el título del Suramericano de Atletismo de Lima (1971). En 1951, nace Phil Collins en Inglaterra, cantante y compositor que fue baterista y vocalista del grupo Génesis. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo (Canciones). En 1968, en el marco de la guerra de Vietnam, comienza la ofensiva del Tet cuando las fuerzas del Viet Cong lanzan una serie de ataques sorpresa en Vietnam del Sur. Aunque la ofensiva no fue exitosa militarmente, daría las primeras protestas que se desataron contra la guerra en la que estaban involucrados los Estados Unidos. En 1972, en Irlanda del Norte, ocurre el Domingo Sangriento, masacre ejecutada por soldados británicos que dispararon a 26 civiles desarmados durante una marcha de protesta. Murieron catorce personas, incluidas víctimas sobre las que dispararon mientras huían o intentaban ayudar a los heridos. La marcha había sido organizada por la Asociación por los derechos civiles de Irlanda del Norte para protestar en favor de los derechos civiles. Irlanda del Norte se encuentra bajo dominio británico (Reino Unido). En 1992, muere el multiatleta Leopoldo Márquez Gutiérrez, fundador de la Federación Venezolana de Atletismo en 1937 (n. 1908). Figura del Salón de la Fama del Atletismo Venezolano, Leopoldo Marquez Gutierrez, fue pionero del Deporte y del Atletismo en Venezuela. Fue campeón nacional en ocho deportes. Impulsó clubes practicantes de Atletismo, Futbol, Volley Ball, Basquet Ball y además se desempeñó como entrenador de atletismo. En 1994, el ajedrecista serbio Péter Lékó (de poco más de 14 años de edad) se convierte en el gran maestro más joven del mundo, fue un verdadero niño prodigio. En ese mismo año, Peter ganó el campeonato mundial Sub16. En 1999, Leko fue uno de los diez mejores ajedrecistas del mundo. En 1996 Yuji Hyakutake descubre el cometa al que se le pondrá su nombre. Fue el más brillante del año, y uno de los que pasó más cerca de la Tierra. En 2003, en Bélgica se reconocen los matrimonios del mismo sexo. En 2006, muere Coretta Scott King (n. 1927). Fue una escritora y activista estadounidense, reconocida líder de la comunidad afroamericana. Esposa del activista y luchador por los derechos civiles Martin Luther King, quien fue asesinado en 1968. En 2017, hallan en China al ancestro prehistórico más antiguo de los humanos y otros seres vivos: el Saccorhytus, una criatura marina microscópica que vivió hace 540 millones de años. En el año 2019, muere Stewart Adams (n. 1923). Fue un químico británico, creador del ibuprofeno. En 2020, es declarada la emergencia de salud internacional debida al brote de coronavirus, por el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario ‎Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2022, se producen en Uruguay masivas marchas contra la cultura de la violación. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n371111.html