Efemérides del 29 de enero: Día del Trabajador Social en Venezuela - Varios próceres son llevados al Panteón

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 29 de enero : Destacadas: Día del Trabajador Social en Venezuela.

Ingresados al Panteón Nacional los restos de los próceres de la independencia Juan Bautista Arismendi y Santiago Mariño (1877).

Último programa de Aló Presidente en 2012 (su web oficial no abre en la actualidad). Desarrollo de las efemérides: Día del Trabajador Social en Venezuela. En 1942, durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, se graduó la primera promoción de trabajadores sociales de Venezuela, en el famoso Teatro Municipal; a partir de ese momento, se estipuló el Día del Trabajador Social. En el año 1595, en Londres, William Shakespeare estrena la obra Romeo y Julieta. Trata la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos; sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. En 1750: nace en Carora, estado Lara, el abogado, Juan Agustín de la Torre, rector de la Real y Pontificia Universidad de Caracas entre 1790 y 1791 (f. 1804) En el año 1815, tuvo lugar la Batalla de Guasdualito. Fue un enfrentamiento militar sucedido entre las fuerzas patriotas al mando del Coronel Francisco Olmedilla en compañía del entonces capitán José Antonio Páez, con la finalidad de luchar a favor de la Independencia de Venezuela, obteniendo la victoria ante el ejército Español comandado por el General Pacheco Briceño. En1828, es hallado al aparecer en el pueblo de Averyón (Francia) un niño ferino, criado totalmente en el bosque con animales y con una vida silvestre . Ya había sido avistado anteriormente y capturado, pero logró escapar y no se conseguía su adaptación a las relaciones humanas y la vida social. El caso fue muy estudiado por ser revelador sobre el papel de la sociedad en el desarrollo psicológico de una persona humana. En 1862, muere en Angostura, actual Ciudad Bolívar, el prócer independentista venezolano José Tomás Machado (n. 1788). En el año 1877, son ingresados al Panteón Nacional venezolano, los restos mortales de Juan Bautista Arismendi. En el año 1877, los restos mortales de Santiago Mariño son ingresados al Panteón Nacional de Venezuela. En el año 1886, Karl Benz obtiene en Alemania la patente del primer auto con motor a gasolina. En el año 1926, nació Abdus Salam (f. 1996). Fue un físico teórico pakistaní que recibió el Premio Nobel de Física en 1979 por su trabajo en el modelo electrodébil, una síntesis matemática y conceptual del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil, hasta ahora el último paso que se ha dado para llegar a la unificación de todas las fuerzas de la naturaleza. En el año 1931 nació Manuel "El Loco" Valdés (f. 2020), actor cómico mexicano. En el año 1934, muere Fritz Haber (n. 1868). Fue un químico alemán, galardonado con el Premio Nobel de Química de 1918 por desarrollar la síntesis del amoniaco, importante para fertilizantes y química. El 29 de enero de 1942, se firma el Protocolo de Río de Janeiro, por el que se da por finalizada una guerra entre Perú y Ecuador. En el año 1945, nació Tom Selleck. Fue un actor, guionista y productor estadounidense. En el año 1947, nació Linda Buck, bióloga, médica y profesora estadounidense. Conocida por sus trabajos sobre sistema olfativo. Obtuvo junto a Richard Axel el Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 2004 por sus trabajos sobre los receptores olfativos. En el año 1962, nació Olga Tokarczuk, una escritora y ensayista polaca, autora de adaptaciones escénicas, poeta y psicóloga. Ganadora del Premio Literario Nike de literatura polaca y del Premio Nobel de Literatura de 2018 anunciado el 10 de octubre de 2019. En el año 1972, en Venezuela, se emitió el primer programa de Sábado Sensacional, luego Súper Sábado Sensacional. En el año 1996 en Francia, el presidente Jacques Chirac anuncia un fin definitivo de las pruebas nucleares de ese país. El 29 de enero de 2000, muere en Caracas la actriz hispanoamericana María Luisa Lamata (n. 1925), de cine, teatro y televisión venezolana (de origen español). A los 18 años de edad llegó a Venezuela en 1953, desarrollando en el país su carrera artística. En el año 2012, se transmite el último Aló Presidente, programa de radio y luego de televisión moderado por el presidente venezolano Hugo Chávez . La página web del programa Aló Presidente ya no abre: http://www.alopresidente.gob.ve/ Alguna información se puede conseguir aquí: http://todochavez.gob.ve/ En el año 2012, muere Camilla Williams (n. 1919). Fue una soprano estadounidense y la primera afroamericana en recibir un contrato con una casa de ópera. Escuchar a la soprano. En 2015, Malasia declara oficialmente la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines MH370 en un accidente en el que se presume la muerte de todos sus pasajeros . En el año 2019, muere Fernando Gaitán (n. 1960). Fue un guionista y productor colombiano, creador de la novela Yo soy Betty, la Fea, considerada por el libro Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia, al ser emitida en más de 180 países, contar con doblaje a veinticinco idiomas y veintiocho adaptaciones alrededor del mundo. En 2020, Trump arremete contra su ex asesor de seguridad Jhon Bolton y dice que: "Si le hubiera escuchado, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial ahora" . Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n351547.html En 2021 en Portugal, el Parlamento aprueba la despenalización de la eutanasia , siendo el séptimo país del mundo que lo hacía (aunque la ley todavía debía ser sancionada por el presidente de la República). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n362430.html En 2023, Gustavo Petro pronuncia un comentado discurso en la CELAC (en Argentina) , sobre su “apuesta por convertir a Colombia y Latinoamérica en potencias mundiales de la vida, de producción de energías limpias para el resto del planeta, transición energética para salvar a la humanidad, protección de la selva amazónica, el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y la paz”, según lo recoge la noticia. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380164.html