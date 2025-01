Efemérides 28 de enero: Día de Acción para la Reducción de Emisiones de CO2... Día de la Zulianidad

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 28 de enero: Destacadas: En 1821 fue la Declaración de la Independencia de Maracaibo respecto a España (Día de la Zulianidad) .

Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2 o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre .

En 2014, el Relámpago del Catatumbo entra al Récord Guiness. Desarrollo de las efemérides: Día de la Zulianidad. Enaltece las costumbres, tradiciones, valores e idiosincrasia del gentilicio zuliano, coincidiendo con la fecha en que Maracaibo declaró su independencia de España. Día Nacional del Cine. Se celebra en recuerdo a la proyección de las primeras películas realizadas en Venezuela. Tal acontecimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Baralt de la ciudad de Maracaibo, el 28 de enero de 1897. Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2 o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Creada por la ONU con la idea de crear conciencia y sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que ocasiona. Apunta a la urgencia de tomar medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático, así como para apoyar los esfuerzos de los países para hacer frente a sus efectos. Es un día tomado por los movimientos ambientalistas y ecologistas para movilizarse contra las prácticas responsables del cambio climático o calentamiento global atribuible a las actividades humanas y al sistema de producción o de comercio, así como para exigir la aplicación de medidas correctivas para frenar sus preocupantes efectos y daños al planeta. Día Internacional de la Protección de Datos. Proclamada por la Comisión Europea, el Consejo de Europa y las autoridades de Protección de Datos de los estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de informar y concienciar sobre los derechos y obligaciones como usuarios de Internet. Es un día que promueve el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales en la Unión Europea y en otros países europeos. Día Mundial contra la Lepra: Un día dedicado a concienciar sobre esta enfermedad infecciosa y estigmatizada que afecta a millones de personas en el mundo. Fue un médico venezolano, el Dr. Jacinto Convit García, el creador de la vacuna contra la lepra. En 1624, el explorador sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el mar Caribe, en la isla de San Cristóbal. En 1817, tuvo lugar la Batalla de Mucuritas en Venezuela. Fue un enfrentamiento militar sucedido entre las fuerzas patriotas al mando de José Antonio Páez y las realistas del español Miguel de la Torre. Fue una demostración de fuerza muy importante de los independentistas venezolanos. En 1820, una expedición rusa descubre el continente antártico y se aproxima a sus costas. En 1821 fue la Declaración de la Independencia de Maracaibo respecto a España. El Gobernador de la Provincia de Maracaibo, Francisco Delgado, declaró su independencia de España, acto que se convierte en la primera decisión política tomada autonomamente por el pueblo del Zulia. En 1853, nació José Martí. Fue un escritor y político cubano. Pensador, periodista, filósofo y poeta cubano, fue el creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, para la Independencia de Cuba. Fue uno de los iniciadores del movimiento literario llamado modernismo. En 1855, en Panamá, la primera locomotora, cruza desde la costa del océano Atlántico (mar Caribe) hasta la costa del océano Pacífico, en el Ferrocarril de Panamá. En 1887 se inició la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia. El montaje de la torre es una maravilla de precisión, como reconocieron todos los cronistas de la época. En 1897, se inició el Cine en Venezuela. Manuel Trujillo Durán inauguró el cine venezolano en Maracaibo, donde se proyectan las primeras películas venezolanas de la historia: Célebre Especialista Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachos Bañándose en la Laguna de Maracaibo. En 1918 se funda el Ejército Rojo soviético al mando de Trotski. El Ejército se creó inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917. Con él los bolcheviques enfrentaron a los militares del bando contrarrevolucionario de los Blancos, durante la Guerra Civil Rusa y en el período de asedio que sufrió Rusia por los cuatro costados, por parte de los ejércitos imperialistas. Trotski fue designado «comisario del pueblo para la Guerra» entre 1918 y 1924, e impulsó una fuerza militar de obreros y campesinos a partir de milicianos voluntarios, que salió victoriosa de sus batallas. Trotski lo relata en sus Escritos Militares. En 1958 se crea en Dinamarca, el juego de construcción con bloques de plástico que se interconectan llamado LEGO. En 1978, se funda el Instituto Postal Telegráfico IPOSTEL de Venezuela. En 1985 en EE.UU. el grupo de artistas USA for Africa graban la canción We Are The World (versión en inglés con texto en español), con fines benéficos. Compuesta por Michael Jackson y Lionel Richiea, la cantaron juntos varios de los más destacados y famosos artistas del pop del momento, que entre 21 participantes incluían a Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan y Bruce Springsteen. "Somos el mundo" en la versión cantada por artistas hispanoamericanos comienza con el colombiano Juanes, seguido por el puertorriqueño Ricky Martin, luego José Feliciano y otras estrellas. En 1986, el transbordador espacial estadounidense Challenger explota tras despegar de Cabo Cañaveral y mueren sus siete tripulantes. En 2005 se decreta la Ley Integral contra la Violencia de Género en España que al entrar en vigencia desplegó campañas de sensibilización ciudadana, bajo el lema de "Contra los malos tratos gana la ley". Se dispuso un número de teléfono de atención a las víctimas (016) disponible las 24 horas, con mensajes de "tolerancia cero", dando esperanza y animando a la comunicación y la denuncia con el llamado: "Cuéntalo. Hay salida para la violencia de género", con contenidos para llegar los adolescentes y para concienciar de que acabar con la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad. En 2014, murió Gudō Wafu Nishijima (n. 1919), monje budista y maestro zen japonés. Nishijima afirmaba que "el budismo es simplemente humanismo", y explicaba ciertas enseñanza y prácticas como una manera de equilibrar el sistema nervioso autónomo. En 2014, en Ucrania, tras dos meses de revueltas, el Gobierno cae sacudido por protestas opositoras, y el Parlamento anula las leyes que endurecían las penas por realizar manifestaciones "no autorizadas" y prohibían montar tiendas de campaña de los activistas en la ciudad. En 2014, Récord Guiness le otorga reconocimiento al Relámpago del Catatumbo (Zulia, Venezuela), fenómeno natural con el mayor promedio mundial de relámpagos por kilómetro cuadrado al año (aproximadamente 250). En 2021, en una entrevista para Aporrea, los profesores universitarios Roberto López Sánchez y Lino Meneses afirman que: "Sin dudas está en curso una reforma neoliberal de la educación universitaria en Venezuela" Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n362405.html En 2024, incendios forestales consumían la reserva ecológica en Ecuador. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389924.html En esta fecha en 2024, continuaban ardiendo zonas selváticas, en el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2 o Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.