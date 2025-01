Efemérides del 26 de enero: Día de... la Educación Ambiental... la Energía Limpia

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 26 de enero: Día Internacional de la Energía Limpia. La fecha también coincide con la fundación de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), un organismo intergubernamental mundial creado en 2009 para apoyar a los países en sus transiciones energéticas. Día Mundial de la Educación Ambiental. Es para sensibilizar sobre el delicado hilo que hay entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. El medio ambiente ya no puede serguir siendo visto como una fuente inagotable de recursos y si no hay conciencia de l impacto de las actividades humanas, eso puede traer (ya está ocasionando) graves consecuencias para la vida en el planeta. La fecha busca hacer presión sobre los gobiernos en favor de políticas que garanticen la preservación de los entornos y condiciones naturales, y que se adopten verdaderas soluciones medioambientales. Día Mundial del Pescador. Se celebra para honrar a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, así como también a los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos que hacen de la pesca un modo de subsistencia. Va aparejado con la promoción del ejercicio responsable de esta práctica. Día Internacional de la Aduana. Su finalidad es resaltar la importancia de las aduanas en el Comercio Internacional, en la regulación del tráfico migratorio de personas, control de mercancías que entran o salen de un país, recaudación de impuestos y tributos, así como en la generación de estadísticas de importaciones e importaciones. Este día se decretó en la primera sesión del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, Bélgica (1952). Actualmente es la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y entre sus principales objetivos está la creación de normas para el comercio internacional, la ética y legalidad en las aduanas y desarrollar las reglas aduaneras. Día Mundial de la Enfermedad de Kawasaki, una enfermedad infantil catalogada como rara. La fecha es para dar visibilidad a esta enfermedad y apoyar a quienes la padecen y a sus familias. Los niños enfermos presentan inflamación de los vasos sanguíneos (de tamaño medio y pequeño), lo que puede afectar a cualquier órgano o sistema del cuerpo y particularmente a las arterias del corazón. En 1531, en Lisboa (Portugal) sucede un terremoto de magnitud 8,1 en la escala de Richter, causando la muerte de al menos 30.000 personas (casi toda la población de la ciudad). Es incluso de menor magnitud del que ocurrirá el 1 de noviembre de 1755 y magnitud 9,0, en el que morirían unas 100.000 personas. En 1540 en Alemania, Valerius Cordus descubre el éter. En química orgánica y bioquímica, un éter es un grupo funcional del tipo R-O-R', en donde R y R' son grupos alquilo, iguales o distintos, estando el átomo de oxígeno unido a estos. En 1796 nació Policarpa Salavarrieta "La Pola" (f. 1817). Fue una heroína que espió para las fuerzas independentistas criollas durante la Reconquista española. Se le considera una heroína de la independencia colombiana. Fue ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. En 1813, nació Juan Pablo Duarte (f. 1876). Fue un profesor, militar, político y activista liberal dominicano. Es junto a Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, uno de los Padres de la Patria y fundadores de la República Dominicana. Ideó y presidió la lucha de varias organizaciones civiles-político-militares clandestinas como La Dramática, La Filantrópica y La Trinitaria, creadas para luchar contra la invasión haitiana y por la independencia de la República Dominicana. En 1823, muere Edward Jenner (n. 1749). Fue un médico británico que desarrolló la vacuna contra la viruela. En 1825, dentro de las Provincias Unidas de Centroamérica, se constituye la provincia de Costa Rica. Estas provincias fueron los Estados Federados de Centro de América que existieron entre 1823 y 1824, para luego llamarse República Federal de Centro América, antes de que se desintegrara esa federación. En 1901, nació Mariano Picón Salas. Fue un escritor, diplomático y académico venezolano. En su obra destacan los ensayos históricos, de crítica literaria y la historia cultural de América Latina, que lo convierten en uno de los intelectuales venezolanos universales. Educado: Universidad de Chile. Género: Literatura venezolana. Historia cultural de Hispanoamérica. Obras notables, entre otras: De la Conquista a la Independencia. Los días de Cipriano Castro. Distinciones: Premio Nacional de Literatura de Venezuela 1954. En 1919 en Venezuela, se inauguró el Nuevo Circo de Caracas. Es una plaza de toros con un aforo para doce mil espectadores. Fue construida en estilo neo-morisco, utilizando la técnica del concreto armado, la cual era todavía experimental en Venezuela. El día de su apertura los más importantes diarios de la época, El Universal, La Religión y El Nuevo Diario, dedicaron su primera página a este gran acontecimiento que cambió el estilo de vida de los caraqueños. En 1945, las tropas soviéticas ingresan a Auschwitz, Polonia, liberando a 7000 supervivientes de la red de campos de concentración que revelaron al mundo la profundidad de los horrores perpetrados allí. En 1960, nació María Rivas (f. 2019). Fue una cantante y cantautora venezolana de jazz latino y de canciones con raices criollas. Bautizada como La Rubia con Voz de Negra. Cantó en inglés, español, portugués e italiano. También fue artista plástica. Entre sus temas solía incluir algunos con mensajes ambientalistas o de crítica socio-política. Escuchar a María Rivas. Aunque tuvo una dilatada carrera musical como vocalista, falleció prematuramente. En 1961, nace Benjamín Rausseo, conocido por su personaje del "Er Conde del Guácharo". Es un actor, comediante, político, profesor, abogado, músico, y empresario venezolano, experto en el "stand up comedy", reconocido nacional e internacionalmente. Tiene una empresa llamada Guacharo´s Enterprise Corporation con la cual se presenta en sus shows. En 1965, el idioma "hindi" se convierte en el idioma oficial de la India. Según la Constitución, en 1965 el idioma inglés deja de ser idioma oficial. Sin embargo, hay habitantes de varios estados que hablan diferentes idiomas propios como Tamil Nadu. El inglés aún es popular e influyente en la comunicación y en los negocios. En1972 , la azafata Vesna Vulovich es la única que sobrevive a la caída libre sin paracaídas desde 10.000 metros, cuando un avión de la compañía JAT Airways explota en pleno vuelo sobre Checoslovaquia, a causa de una bomba. Sufrió ´múltiples fracturas, incluida a de su cráneo y tuvo secuelas posteriores, pero finalmente recuperó su salud. Es un record Guinnes. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Vesna_Vulovi%C4%87 En 1981, nació Gustavo Dudamel, músico, compositor y director de orquesta venezolano. Es el director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. En 2012 ganó el Premio Grammy americano por la dirección de la Sinfonía n.º 4, de Johannes Brahms, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles, convirtiéndose en el segundo venezolano después de Oscar D'León en ganar el cotizado gramófono. En el año 2020 gana el segundo Grammy anglo de su carrera como mejor director de orquesta por la pieza Norman: Sustain. Dudamel en el Teatro Teresa Carreño de Caracas. En 1985, el Papa Juan Pablo II visitó Venezuela en dos oportunidades. Desde la primera visita han pasado 36 años y la segunda 25 años. Los presidentes que gobernaban el país eran Jaime Lusinchi para el momento de la primera visita, mientras que Rafael Caldera durante la segunda. En 1990, Venezuela suscribe la Convención sobre los Derechos del Niño. Venezuela ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 19901. Este tratado internacional establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En Venezuela quedó plasmada en la Ley Organica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA) y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero una cosa son las convenciones, leyes y constituciones y otra puede ser la realidad en el ejercicio y disfrute de los derechos y garantías. Lee la CDN Aquí la puedes leer también en warao y en wayuunaiki En 1990, se inaugura el Estadio Cachamay en Puerto Ordaz, estado Bolívar. En 1992, muere Alberto Cardín (n. 1948). Fue un ensayista y antropólogo asturiano, uno de los activistas homosexuales españoles más importantes de la Transición y un autor destacado de la literatura gay española. Según Alberto Mira, Cardín fue uno de los grandes pensadores heterodoxos españoles de nuestra época. Sus continuas polémicas, tanto intelectuales, como personales, su poco respeto por los convencionalismos y protocolos académicos, le llevaron a escribir sobre una ingente cantidad de temas, entre los que destacan sus reflexiones sobre la cultura contemporánea, antropología, religión y filosofía. La obra lírica de Cardín está recogida en Paciencia del destino (1980), Despojos (1981) e Indículo de sombras (1983). En 2010, muere en Caracas el escritor, guionista y director de cine Julio César Mármol (n. 1937) fue un escritor venezolano de telenovelas, destacado como guionista y director de cine, que también se dedicó al canto lírico (era tenor). Estuvo preso a los 17 años por haber participado en una protesta estudiantil contra el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez. Su estadía en prisión inspiró su famosa telenovela Estefanía. Cantó con figuras como Alfredo Sadel. En 2013 en Tucumán (Argentina), la pianista Myrtha Raia (de 84 años) recibe una golpiza por testificar contra la dictadura cívico-militar (1976-1983). Fallecerá tres días después. En 2021, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y del PSUV pide al partido denunciar con nombres y apellidos a todos los "divisionistas" de la "Izquierda trasnochada". Les acusaba de "arroparse en un supuesto marxismo-leninismo falso", mientras que los sectores de izquierda críticos a sus políticas las calificaban de antiobreras, no socialistas, capitalistas y autoritarias e incluso de derecha. Ver: https://www.aporrea.org/ideologia/n362343.html En 2022, en Francia amanece, una nueva ley que prohíbe las llamadas terapias de conversión y contempla sanciones por intentar "convertir" a la gente LGBTI a la heterosexualidad. Tal ley autoriza penas de prisión y multas para los profesionales que empleen esta práctica desacreditada científicamente para tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de personas LGBTI. Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la nueva ley por una unanimidad; la cual contempla sanciones penales para quienes sean condenados por intentar "convertir" a la gente LGBTI a la heterosexualidad o a las expectativas de género tradicionales. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n371026.html Una noticia reproducida el 26 de enero de 2024 en Aporrea daba cuenta de que más de 64 mil mujeres y niñas habían quedado embarazadas como resultado de violaciones, en estados que implementaron prohibiciones de aborto en los Estados Unidos. Eso después de la decisión de la corte suprema de Justicia de EEUU de derogar el derecho al aborto a nivel federal emitida en junio de 2022. Así lo indicaba una investigación hecha por el directorio médico de Planned Parenthood, organización federal de salud reproductiva. La investigación estimó que casi 520 mil violaciones estuvieron asociadas con 64.565 embarazos en 14 estados, la mayoría de los cuales no tenían excepciones que permitieran la interrupción de embarazos por violación. Ver: EEUU: más de 64000 embarazos por violación en estados que restringieron el aborto

www.aporrea.org/internacionales/n389872.html