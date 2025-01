Efemérides del 25 de enero: Muere el dirigente trotskista internacional Nahuel Moreno - 1987) - Fallece Carlos Escarrá (Venezuela, 2012)

Algunas efemérides del 25 de enero: Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo: Declarado desde el 2021 por la Conferencia General de la Unesco, con el objetivo de "reconocer el rol esencial de las mujeres en la promoción de los derechos humanos, paz y desarrollo sostenible dentro del sistema multilateral". El "sistema multilateral", en las relaciones internacionales, se refiere a la actividad conjunta de varios países sobre una cuestión determinada. Las organizaciones internacionales, como la OMS y la ONU, son multilaterales por su naturaleza. El multilateralismo implica la existencia y el fortalecimiento de instituciones internacionales de gobernanza mundial, donde los Estados y las organizaciones internacionales cooperan entre sí y con la sociedad civil para poner en común sus estrategias. Aunque en realidad, ésto está supeditado a la lógica del poder geopolítico, económico y militar mundial, donde dominan las grandes potencias y expresan sus intereses en las dinámicas de los entes multilaterales. No obstante, la presencia de la mujer en este sistema internacional es significativa para favorecer la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. En 1554: Fundación de la hoy gran ciudad brasileña de Sao Paulo. En 1569, se establece en las colonias de la América española el Tribunal de la Inquisición, a raíz de una cédula real firmada por el rey Felipe II. En 1859 se expide el Decreto Legislativo que proclama a El Salvador como República soberana e independiente. En 1882, nació Adeline Virginia Stephen, conocida como Virginia Woolf. Fue una escritora inglesa, destacada por sus obras famosas que incluyen las novelas La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), y su breve ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa sentencia: "Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción". Fue redescubierta durante la década de 1970, gracias a este ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista. En 1890, nació Manuel Cabré (f. 1984). Fue un pintor hispano-venezolano, uno de los paisajistas más destacados de Venezuela. Se conoce como el pintor de "El Ávila". A los catorce años de edad ingresó a la Academia de Bellas Artes de Caracas, donde su padre regentaba la Cátedra de Escultura. En 1912 fundó junto a Leoncio Martínez, Rafael Agüin, Cruz Alvárez García y otros artistas, el Círculo de Bellas Artes, grupo antiacadémico que se reveló contra los métodos de enseñanza de Antonio Herrera Toro. En 1905, Frederick Wells descubre en una mina en Sudáfrica, el diamante más grande del mundo, llamado el Cullinan o Estrella del Sur de 3.024 quilates. En 1917, Estados Unidos compró el territorio de las Indias Occidentales Danesas por 25 millones de dólares, tomando posesión el 31 de marzo. En 1927, Estados Unidos concedió la ciudadanía a todos los habitantes de las islas que son conocidas como las Islas Vírgenes (al noreste del mar Caribe y este de Puerto Rico. En 1924, los primeros juegos de los Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron lugar en los Alpes franceses en este día (JJOO de invierno de Chamonix). Dos de los principales deportes que tuvieron lugar en esta montaña fueron las competiciones de trineo y salto de esquí. En total, se programaron 12 eventos con el juego de seis deportes diferentes. En 1925, muere Juan Vucetich (n.1858). Fue el creador del sistema dactiloscópico argentino de identificación personal mediante las huellas dactilares de los dedos de las maños, sistema que se ha vuelto de casi universal adopción. En 1949, nació Paul Maxime Nurse. Es un bioquímico británico. Ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina del año 2001, conjuntamente con Leland H. Hartwell y R. Timothy Hunt, por sus descubrimientos relativos al papel de las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas en el ciclo celular. En 1960, murió Mercedes Gaibrois de Ballesteros (n. 1891). Fue una historiadora, escritora, erudita e historiadora colombiana nacionalizada española. Especializada en el estudio de personajes de los siglos XIII y XIV, con su obra Historia del reinado de Sancho IV de Castilla (1922-1928, 3 volúmenes) obtuvo el Premio Duque de Alba; y dado que según la tradición académica los autores así laureados eran elegidos miembros de la misma, el 24 de febrero de 1935 se convirtió en la primera mujer en ocupar un sillón en la Real Academia de la Historia. En 1961, científicos de la Universidad nacio nal Autónoma de México (UNAM) y del IPN crean el Colegio de Biólogos de México. El primer título de biólogo fue obtenido por Teófilo Herrera Suárez de la UNAM. La doctora Helia Bravo fue la primera egresada del Instituto de Biología en 1931, una mujer que después sería legendaria y cuya longeva vida la dedicó al estudio de las cactáceas. En 1965, el jugador César Tovar con los Leones del Caracas, se convierte en el primer pelotero en la historia del Béisbol Profesional de Venezuela en batear la escalera, fue contra el equipo Navegantes del Magallanes. En 1971 toma el poder mediante un golpe de Estado y comienza su gobierno dictatorial Idi Amin, en la africana Uganda . Un régimen militar caracterizado por su fuerte represión y crueldad, a la que se le atribuye haber acabado con la vida de la vida de más de 100 mil personas. La guerra con la vecina Tanzania precipitó la caída del dictador que en 1979, quien huyó a Arabia Saudita, donde moriría en 2003. En 1982, el equipo de Los Leones del Caracas le gana a Cardenales de Lara, 4 a 3 y obtiene por primera vez, el 3er campeonato consecutivo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En 1987, muere Nahuel Moreno (n. 1924). Fue un dirigente político trotskista argentino con una activa participación en en la izquierda argentina y en el movimiento trotskista internacional . Fundó organizaciones y partidos de izquierda en Latinoamérica, particularmente en su país. A nivel internacional participó siempre en las luchas políticas entre las distintas tendencias del trotskismo, desde el Segundo Congreso de la IV Internacional (en 1948), hasta la fundación de la LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional), en 1982, bajo su dirección. En Venezuela existen varias organizaciones trotskistas que son herederas políticas del trabajo internacional liderado por Nahuel Moreno, que en algunos períodos fueron una sola organización y entros momentos de la lucha de clases constituyeron organizaciones separadas (entre éstas Marea Socialista y el Partido Socialismo y Libertad - PSL). Ver: https://periodismodeizquierda.com/a-36-anos-de-su-muerte-nahuel-moreno-nuestro-homenaje/ En 2001 en Brasil se inauguró el I Foro Social Mundial en Porto Alegre, como espacio de reflexión contra el liberalismo económico. El Foro Social Mundial es uno de los acontecimientos de mayor relevancia política y social de la última década, porque ha conseguido poner en cuestión el pensamiento neoliberal y frenar la expansión de esta nueva fase de la globalización capitalista, además imperialista y patriarcal. En 2004, el vehículo robótico estadounidense Opportunity (MER-B) aterriza en la superficie de Marte. En 2006, el movimiento integrista islámico palestino Hamás, gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas en la Autoridad Nacional Palestina y logra el control político de Gaza. En 2009, la nueva Constitución boliviana, que concibe a Bolivia como un país plurinacional con naciones o pueblos indígenas en su seno, es aprobada en referéndum popular. Esta constitución reconoce a 36 "naciones y pueblos indígenas originarios campesinos", cada uno con su propio territorio, población y lengua. Comienza la Revolución del 25 de enero en Egipto, que es parte de lo que se conoce como las "Primaveras Árabes". En el caso de Egipto, esta revolución comenzó con protestas multitudinarias en la plaza Tahrir de El Cairo y en otras ciudades egipcias. Durante las protestas, unos 840 manifestantes murieron de forma violenta y más de 6.000 resultaron heridos a manos de las fuerzas de seguridad egipcias y grupos parapoliciales violentos que colaboraban con ellas. Las "Primaveras Árabes" fueron un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de reformas que comenzaron en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendieron a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Durante estas protestas, fueron derrocados líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo, como Hosni Mubarak en Egipto. En 2012, murió Carlos Escarrá (n. 1954). Reconocido abogado, magistrado, profesor universitario, político y diputado de Venezuela, vinculado con el proceso bolivariano liderado por Hugo Chávez. En 2015, gana las elecciones generales en Grecia la coalición izquierdista Syriza, liderada por Alexis Tsipras. Ofrecía enfrentar las imposiciones del FMI, BM y Troika europea que implicaban un durísimo ajuste económico a causa de la deuda externa griega e impulsó un referéndum en el que el pueblo apoyó la negativa a pagar la deuda ilegítima y aplicar los planes de ajuste. Pero luego de conseguida la aprobación el gobierno de Tsipras traicionó el compromiso contraido con los votantes y se plegó a las condiciones de los organismos económicos multilaterales del capitalismo global. En 2017, el entonces presidente de los EEUU, Donald Trump, firma una orden ejecutiva para construir un muro con México, destinado a contener a la migración latinoamericana. En 2020, en un juicio a presos de Guantánamo acusados de terroristas, su verdugo con crueles interrogatorios defiende la tortura y dice estar impulsado por un "sentido patriótico" en defensa de EEUU : James E. Mitchell, quien de acuerdo al relato de The New York Times, es un psicólogo que trabajó para la CIA y fue el "arquitecto" de las crueles formas de interrogación, que han sido calificadas como tortura, a las que se sometió a detenidos como sospechosos de los ataques del 11 de septiembre. Ver: https://www.aporrea.org/imprime/n351381.html En 2023, la organización de Derechos Humanos venezolana PROVEA denuncia el "avance de criminalización" en el país de las organizaciones no gubernamentales , tras aprobación en la AN del proyecto de ley sobre las ONG's en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n380070.html En 2024, la población de la Franja de Gaza enfrentaba el riesgo de morir de hambre por el bloqueo y la agresión israelí en curso (además de los criminales bombardeos indiscriminados propiamente dichos), alertóaba el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos. La organización no gubernamental advertía a mundo que la falta de alimento amenazaba la vida de 2,3 millones de personas en ese enclave costero, atacado desde el 7 de octubre de 2024.Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389840.html Entretanto, la Cruz Roja advirtía sobre colapso médico total en Gaza. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n389837.html Pasó un año y las los gobiernos de naciones más poderosas del mundo dejaron que el genocidio se consumase o colaboraron con él (empezando por los EEUU).