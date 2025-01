Efemérides 24 de enero: Día Internacional de la Educación - Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 24 de enero: Día Internacional de la Educación. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó hace 5 años este día con la finalidad de celebrar y resaltar la importancia que tiene la educación para la paz y para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El lema de 2025 es: "IA y educación: preservar la autonomía en un mundo automatizado", el Día Internacional de la Educación 2025 inspira reflexiones sobre el poder de la educación para dotar a las personas y a las comunidades de los medios necesarios para navegar (en Internet), comprender e influir en los avances tecnológicos. Las estadísticas sobre la educiación en el mundo revelan la existencia de aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes sin escolarizar; 617 millones de niños y adolescentes que no saben leer y carecen de conocimientos básicos. En los países llamados "en desarrollo" el 91% de los niños se matriculan en centros educativos, pero 57millones de ellos no asisten a la escuela. En continentes como África (en los países al sur del desierto del Sahara) se registran las cifras más altas de niños sin escolarizar, en gran medida a consecuencia de los conflictos armados y guerras civiles (a muchos se les enrola en grupos armados y no continúan asistiendo a la escuela). Los niños refugiados no tienen acceso al sistema educativo formal, alcanzando la cifra de 4 millones de excluídos de éste. Niñas como las afganas en Asia central, se encuentran privadas de la educación por las políticas del fundamentalismo religioso islamista Talibán. Es un día internacional para defender el derecho y progreso de la educación en todos los países, donde a menudo la inversión educativa retrocede frente a otros gastos, como el armamentismo y la guerra. Es un día para seguir discutiendo y luchando para fortalecer la educación como bien público y común, incluyendo la adecuada asimilación de la transformación digital, y apoyar a los docentes con sueldos dignos e insumos educativos, así como educar para salvaguardar el planeta y preservar el bienestar colectivo. Para más información sobre el tema puede consultar: https://es.unesco.org/commemorations/educationday Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Celebra las culturas del continente africano y de las poblaciones de origen africano en el mundo. La efeméride fue fijada por la UNESCO en 2019. Esta fecha se corresponde con la de adopción de la Carta para el Renacimiento Cultural de África en 2006 por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana. Se promueven las culturas africanas "como instrumento eficaz para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz". Son consideradas como una fuente de patrimonio común de la humanidad y un aporte para el desarrollo continental africano, así como para el conjunto de la humanidad. En torno a los temas relacionados se propician en este día eventos y actividades diversas para la difusión y discusión. En Venezuela tenemos núcleos poblacionales que conservan sus raices culturales africanas traidas por los esclavos de la época colonial, las cuales se expresan a través de la música, de danzas, celebraciones de tipo cultural o religioso y de otras maneras. Día de la Doble Nacionalidad (en Ecuador). Con el objeto de reconocer los derechos de los pueblos y de las personas donde quiera que se encuentren. Seamos ciudadanos del mundo, ni sometidos ni dominadores. Hay quienes se oponen a la Doble Nacionalidad con un "nacionalismo" primitivo y mal entendido, sin tomar en cuenta que incluso muchos de nuestros próceres y más ilustres personas, tenían otro origen nacional o se desarrollaron en otros países. Esto es aún más importante para los venezolanos (y muchos latinoamericanos) sometidos a situaciones que los fuerzan a la emigración y aspiran a igualarse en derechos, como humanos, en los países que les reciben. Eso cobra especial relevancia en países de lo que fue la Gran Colombia bolivariana, integrada por Colombia, Venezuela y Ecuador. En el año 41 muere a los 29 años de edad, Calígula, emperador romano, asesinado por sus guardias pretorianos. Su fama era de excéntrico, despótico y muy cruel. En el año 1814, ocurre en El Salvador el llamado Segundo Grito de Independencia. En el año 1848, se produce un atentado al Congreso Nacional de Venezue y mueren varios parlamentarios conservadores (paecistas), hecho que marcó la ruptura definitiva entre conservadores y liberales, quedando el Poder Legislativo y el Judicial sin independencia. Fue en el marco de las confrontaciones entre el gobierno del general José Tadeo Monagas (junto a los liberales) y el sector liderado por el general José Antonio Páez (conservador). Páez tomó el hecho para justificar su alzamiento contra del gobierno de Monagas, mientras éste se apoderaba del Congreso. Páez buscaba controlar el poder del resto de las instituciones al no tener la presidencia. En 1855, el padre José Macario Yépez, ante la propagación de la epidemia del cólera, hace edificar el monumento a la Cruz Salvadora en el sitio de Tierritas Blancas, en las afueras de Barquisimeto (Venezuela), obra dirigida por Mariano J. Raldíriz y José Manuel Otero. En 1896, nació Juan Francisco Franco Quijano (f. 1973). Fue un escritor, abogado y especialista electoral colombo-venezolano. Autor de varias obras literarias y poéticas como: Brisas y nieblas (1917), La filosofía tomística en Venezuela, entre otras, En 1968 publicó su libro Sistemática electoral, que es uno de los estudios más completos sobre la materia electoral en Venezuela, en el cual formula diversas observaciones sobre el sufragio, algunas de las cuales fueron incorporadas a la primera Ley Orgánica del Sufragio en el país (1970). El 14 de enero de 1906 fue fundado el Instituto Oceanográfico por Alberto I, Príncipe de Mónaco y desde hace más de un siglo, reúne a científicos, políticos, economistas, asociaciones y público en general para «conocer, amar y proteger el océano». En el año 1916, nació Rafael Caldera, jurista, educador, académico, estadista y político venezolano. Líder e ideólogo de la Democracia Cristiana, perteneciente a la «segunda gran generación» de esta corriente a nivel mundial. Principal impulsor y firmante del Pacto de Puntofijo que dio inicio al perído democrático en 1958 tras la caída del régimen perezjimenista. Presidente Constitucional en 1969-1974 y 1994-1999. Fue uno de los redactores de la Ley del Trabajo anterior a la que rige actualmente en Venezuela. Sus opositores denunciaron que durante su mandato ocurrieron violaciones a los DDHH de líderes políticos revolucionarios contrarios a su gobierno. En el año 1940, se creó la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela SUDEBAN. El 14 de enero de 1947, nació en Buenos Aires (Argentina) el cantautor Víctor Heredia (Víctor Ramón Cournou Heredia), ganador de un Premio Grammy a la excelencia musical (2017). Sus canciones tienen un alto contenido social y en valores humanos y es un referente de toda Latinoamérica. Aquí varias de sus canciones. En el año 1965, muere Winston Churchill (n. 1874), político, estadista y escritor británico. Churchill recibiría el Premio Nobel de Literatura en 1953. Según la Fundación Nobel, se le concedió por "su maestría en la descripción histórica y biográfica, tanto como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos". En 1971, en Venezuela, ocurre la tragedia aérea del vuelo 359 de Aeropostal en el Páramo del Canario, Mérida, con la pérdida de 17 vidas y con 31 heridos. En el año 1974, se creó la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) en Caracas. En el año 1978, la Quinta de Anauco es declarada Monumento Histórico Nacional de Venezuela. Ubicada en la urbanización San Bernardino, en Caracas. En 1983 muere en Caracas la periodista Carmen Clemente Travieso, fue la primera mujer en graduarse como reportera de la Universidad Central de Venezuela (n. 1900). En el año 1987, el pitcher Urbano Lugo hijo, lanza un no hit no run contra los Tiburones de la Guaira y los Leones del Caracas ganan la gran final del béisbol de Venezuela. En 2002, muere en un atentado en Beirut el exministro libanés Eili Hobeika, líder de las milicias cristianas, considerado uno de los responsables de las matanzas de los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila (1982), bajo la permisividad de Israel. En el año 2006, muere Carlos "Café" Martínez (n. 1964). Fue un beisbolista venezolano, que jugó toda su carrera en la LVBP para los Tiburones de La Guaira y fue uno de los jugadores más emblemáticos del equipo. También para otros equipos como los Leones del Caracas y Águilas del Zulia en la Serie del Caribe. En las grandes ligas jugó en Nueva York para los Medias Blancas de Chicago, Cleveland Indians y California Angels. Su nombre le fue dado al Estadium deportivo de La Guaira. En el año 2011, muere Francisco Antonio Mata «Chico Toño» (n. 1932) Fue un cantante y compositor venezolano. Conocido con el calificativo de «El Cantor de Margarita». La canción "Parranda de Navidad (Son para gozarlas)" es de su autoría, se convirtió en un emblema para las fiestas de fin de año de dos países, Colombia y Venezuela. Dejó muchas composiciones y su Colección de Oro. En el año 2019, se despenaliza la homosexualidad en Angola, en el nuevo código penal. En 2021, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó que comenzaría la producción masiva del antiviral Carvativir, que según dijo era de comprobada efectividad en el tratamiento de pacientes con Covid-19. Anunció entonces que su distribución sería en centros públicos y privados de salud, incluyendo los Centros Diagnóstico Integrales (CDI). Su principio activo es isotimol (5 miligramos por mililitro), una sustancia cristalina incolora que proviene de aceites esenciales de plantas como el tomillo o el orégano. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n362298.html En abril de 2021 cuadrillas del Ministerio de Comercio Nacional se suman a la distribución del antiviral venezolano Carvativir a farmacias públicas y privadas del país (Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n364103.html). Se generó mucha polémica nacional el internacional respecto al fármaco Venezolano y se espera el informe de la evaluación de sus resultados tras la administración del mismo por las instituciones sanitarias, así como la opinión de la OMS. En 2022, el llamado Bloque de la Patria de la AN venezolana (oficial) exige al Ministerio Público celeridad en aplicación de justicia por crímenes cometidos por Guaidó. Pese a las acusaciones constantes hechas por el gobierno, su presidencia paralela, manejo ilegal de activos venezonlanos y actividades golpistas en Venezuela, el dirigente opositor actuaba a sus anchas sin que las autoridades lo tocasen, lo cual era motivo de irritación para sectores del chavismo que no entendía la razón. En 2024, activistas protestaron ante la embajada de Argentina en Venezuela en apoyo al paro nacional del #24Ene contra Milei. Video: www.aporrea.org/trabajadores/n389825.html 