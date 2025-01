Efemérides del 23 de enero: Un levantamiento cívico-militar tumba a Pérez Jiménez (1958)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 23 de enero: El 23 de Enero ha sido, declarado "Día de la Democracia" en Venezuela, en conmemoración del levantamiento cívico-militar que en 1958 derribó a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue derrocado por medio de la combinación de un movimiento político, social y militar que, motorizado por el descontento popular y nacional con su gobierno, forzó al dictador a dejar el poder, buscando refugio en la República Dominicana, país al cual se fugó en el avión presidencial, conocido como "La Vaca Sagrada". El 23 de Enero de 1958 fue el día de conjunción culminante de las fuerzas que llevaron a la caída de la dictadura, con el protagonismo del pueblo. Suscitó muchas esperanzas pero los que asumieron el gobierno terminarían defraudando al pueblo con una democracia "chucuta" para ponerse al servicio del capital nacional y extranjero. Es bueno celebrar esta fecha, pero la democracia no es cosa de un día y requiere de la verdadera "participación protagónica y democrática" del pueblo como ejercicio de poder o no pasará de ser una simulación tras la que se ocultará una sempiterna opresión. Ver más abajo en la cronología de las efemérides, la reseña correspondiente a lo sucedido el 23 de enero de 1958. Día Internacional del Comunity Manager. Es una profesión de ámbito del mercado digital y y empresarial. Los community managers son profesionales que gestionan las redes sociales para marcas y empresas entre sus seguidores y clientes. En 1782, nació José Francisco Bermúdez (f. 1831), militar venezolano y prócer de la independencia de Venezuela. Fue General en Jefe del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia. En 1826 en Perú, la resistencia realista se desarticula y deja a los últimos españoles el territorio colonial después de casi tres siglos. Encabeza a los vencedores el general venezolano Bartolomé Salom, que un año antes habían sitiado la plaza del El Callao. En 1893 murió José Zorrilla en Madrid (España). Fue un dramaturgo y poeta español, autor de la obra "Don Juan Tenorio. En 1896, en Alemania, Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. Por su descubrimiento fue galardonado en 1901 con el primer Premio Nobel de Física. El premio se concedió oficialmente en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado con el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre. Röntgen donó la recompensa monetaria a su universidad. En 1903, nació Jorge Eliécer Gaitán (f. 1948). Fue un jurista, escritor, activista, orador y político socialista colombiano. Rector de la Universidad Libre (Colombia) entre 1936 y 1939, de la cual, además, fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte. Se le considera el político más influyente de Colombia a finales de los años 40 y una de las figuras más importantes de la historia de ese país. Su asesinato desencadenaría la violencia en el país por muchos años. En 1922 en Toronto (Canadá), el paciente Leonard Thompson se convierte en la primera persona en recibir una insulina inyectada como tratamiento para la diabetes que padece. El hecho ocurre luego de que meses antes, los canadienses Frederick Banting y Charles Best, consiguieran extraer de animales de laboratorio, la proteína del páncreas cuya insuficiencia causa la diabetes: la insulina, y con ella lograran sanar a animales enfermos, que por su falta no podían metabolizar los azúcares. En 1928, nació Alfonso "Chico" Carrasquel (f.2005). Fue un jugador venezolano de las Grandes Ligas de Béisbol. Trabajó hasta hace poco como representante de comunicación con la comunidad para los Chicago White Sox. Ha sido una de las figuras deportivas más influyentes y en gran medida contribuyó a que el béisbol sea el deporte más practicado en Venezuela. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional le rindió honores en 1991, con el bautizo del estadio de béisbol de Puerto La Cruz con el nombre de Estadio Alfonso Chico Carrasquel. En 1985, los Leones del Caracas retiran el número 17 que portaba en su camiseta. En 1949 nació Hilda Blanco de León (f. 1999). Fue una actriz de teatro, cine, televisión y profesora venezolana. Participó en muchas series de televisión. En 1950 Israel impone unilateralmente y contraviniendo los acuerdos internacionales que el sector occidental de Jerusalén se su capital oficial en vez de Tel Aviv, donde se mantienen la mayoría de las embajadas de los países que no han reconocido tal decisión. En 1954 nació el músico y cantante venezolano-italiano Franco de Vita, integrante de una de la destacada generación de músicos pop surgidos en Caracas en los años 1980, de la que forman parte Frank Quintero, Ilan Chester y Yordano. Además de su trabajo particular, De Vita ha compuesto temas para afamados cantantes de proyección internacional. Su trayectoria artística le ha merecido numerosos premios, entre ellos dos Grammy Latino, el Premio Billboard de la música latina, Salón de la Fama 2014. En 1958, ocurrió en Venezuela un levantamiento popular con apoyo militar que precipitó el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El general Marcos Pérez Jiménez fue Presidente de la Venezuela a mediados del siglo XX. El político, militar y dictador venezolano ejerció como presidente de facto de Venezuela desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 1958, cuando se produjo su derrocamiento. Su ascenso al poder provino de un movimiento militar de derecha que derrocó al presidente constitucional electo Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948. A partir de ahí, el poder fue ejercido por una Junta Militar de Gobierno, la cual estaba presidida por Carlos Delgado Chalbaud y conformada por Luis Felipe Llovera Páez y Pérez Jiménez. Tras la muerte de Delgado Chalbaud, asesinado por un grupo opositor que lo secuestró, Pérez Jiménez se convirtió en la figura predominante del gobierno militar. Se caracterizó por políticas represivas y autoritarias, aunque le fue reconocida una "modernización" y obras públicas para el país. El descontento con su gobierno se debió más a la represión y el autoritarismo que a las condiciones socio-económicas y fue lo que más contribuyó a la incubación del movimiento cívico-militar que terminó echando al dictador. La caída del régimen fue el resultado de una conjunción de factores y eventos desarrollados en los años precedentes. En 1957, Pérez Jiménez había convocado un plebiscito para tratar de legitimarse, consolidar y prolongar su mandato; el cual "ganó" de manera muy dudosa, lo que contribuyó a profundizar el malestar popular. Luego ocurriría un alzamiento fallido el 1 de enero de 1958, como primer intento de rebelión militar contra la tiranía. Eso agitó más la crisis del régimen dictarorial y todo ello fue caldo de cultivo para la Huelga General que estallaría el 21 de enero de 1958, convocada por la alianza opositora conocida como la Junta Patriótica, lo que culminó en el golpe de Estado del 23 de enero de 1958, que puso fin al mandato de Pérez Jiménez y le hizo abandonar el país. Tras su caída, se estableció en Venezuela un gobierno de transición (Junta Cívico Militar) con el contraalmirante Wolfgang Larrazábal al frente que inicia la aplicación de planes de emergencia para la retoma de la estabilidad y funcionamiento democráticoburgués del país. Ente los actores clave del 23 de Enero y el derrocamiento de la dictadura perejimenista estuvieron: La Junta Patriótica, compuesta por varios partidos políticos como Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática (URD), que dirigió la resistencia. Sectores de las Fuerzas Armadas. El movimiento estudiantil, muy activo en la movilización. Los sectores populares organizados. Todos ellos convergentes en la acción cívico-militar. A ello se sumó tambien el llamado de sectores de la Iglesia y de la prensa (periodistas).Ver artículos publicados en Aporrea sobre éste y otros temas, con variados enfoques, utilizar el buscador o el archivo de Aporrea: Aporrea - Archivo de noticias y artículos, como se indica al final de estas efemérides. Ver también: Artículo de la autora Maricarmen Gómez sobre el 23 de enero de 1958: www.aporrea.org/actualidad/a137240.html . En 1960 Jacques Picard y Don Walsh, emprenden viaje en el batiscafo Trieste, a la fosa de las Marianas (Océano Pacífico, cerca de Guam) para descender a máximas profundidades en el fondo del mar. Una vez posicionados sobre la fosa, en 5 horas descendieron 11.033 metros en lo que constituye el abismo más profundo del planeta, donde la presión es 1.086 veces superior a la de la superficie. En 1961, entró en vigor la Constitución de Venezuela que fue aprobada el 16 de enero de 1961 por el entonces Congreso de la República (actual Asamblea Nacional) con el voto afirmativo de las principales cuatro fuerzas políticas del país para entonces, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela. En diciembre de 1999 este texto quedaría derogado al ser aprobada por voto popular la Constitución de 1999. En 1977 la banda británica de rock Pink Floid lanza Animals, su décimo álbum, con una crítica sociopolítica a la Inglaterra de los años ‘70. En sus materiales aborda temas del capitalismo industrial y el imperio del dinero. Otros de sus títulos más exitosos fueron El lado Oscuro de la Luna y Wish You Were Here, también dotados de contenidos críticos, inspirándose en elementos de Rebelión en la Granja de George Orwell. En 1978 Suecia prohíbe los aerosoles con clorofluorocarbonos (CFC) como propulsor, a los que se atribuye un efecto perjudicial para la capa de ozono de la Tierra. Con esa decisión es el primer país en dar ese paso para la preservación de la atmósfera y del clima. En 1989, murió Salvador Dalí (n.1904). Fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Cconocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. En 2002 murió Pierre Bourdieu a los 71 años en París. Fue uno de los más destacados sociólogos de fines del siglo XX. Sus grandes aportes fueron en el campo de la sociología de la cultura. Entre sus obras se pueden nombrar: La reproducción, El sentido social del gusto, La miseria del mundo, El sentido práctico, Sobre la televisión, Meditaciones pascalianas y La dominación masculina. En 2017 los restos mortales de Fabricio Ojeda son incorporados al Panteón Nacional. Fue un político, periodista, diputado y un importante activista venezolano en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Hoy se cumplen 64 años de la caída del Gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que supuso el fin de la dictadura. En 2017, justamente el 23 de enero, muere el actor Luis Rivas que como curiosa coincidencia, interpretó al gobernante derrocado ese día en Venezuela, pero en 1958; el general Marcos Pérez Jimenez. Fue en la famosa telenovela Estefanía, en 1979). Había nacido en 1944. En 2018, murió Nicanor Parra (n.1914). Fue un poeta, matemático, físico e intelectual chileno, cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Considerado el creador de la antipoesía. Recibió el Premio Nacional de Literatura (1969) y el Premio Miguel de Cervantes (2011), entre otras distinciones. El 23 de enero de 2019, es juramentado por la Asamblea Nacional (en su versión opositora al gobierno de Venezuela), el diputado Juan Guaidó como "presidente iterino", a pesar de no haber sido electo en elecciones presidenciales, reconocido sin embargo por gobiernos de varios países hostiles al de Nicolás Maduro. Guaidó fue finalmente cesado por sus propios aliados, luego del fracaso de su plan, por decisión del mismo organismo paralelo que lo designó y la gran mayoría de la coalición política opositora que lo apoyaba, pasando del desconocimiento del gobierno de Maduro a una táctica de negociación, aunque otros mantienen una línea pro intervencionista o golpista. Ver: www.aporrea.org/oposicion/n379301.html En 2023, miles de docentes, trabajadores y jubilados salieron a las calles en reclamo de mejores salarialos y condiciones de vida, así como en defensa de las libertades democráticas, en actitud de protesta frente a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Ésto sucedió coincidiendo con la conmemoración del "23 de Enero de 1958" en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n380022.html En 2024, expulsan y degradan a 18 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n389791.html Coincidentemente en esa fecha fue destituido comandante y 18 funcionarios de la PNB en Barinas por izar la bandera al revés⁣. Ver: www.aporrea.org/regionales/n389772.html