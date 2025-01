Efemérides 19 de enero: Muere 1er Chimpancé astronauta (1983) – Vandalizan tumba de Víctor Jara (Chile, 2020)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 18 de enero:

Destacadas Natalicio de dos reconocidos artistas (Janis Joplin en 1943 y Ricardo Arjona en 1964).

En 1971 se funda el MAS en Venezuela.

En 1983 muere Ham (n.1957), el primer chimpancé lanzado al espacio exterior.

En 2020 en Chile es vandalizada la tumba del cantautor Víctor Jara.

Movimiento de países No Alineados denuncia genocidio en Gaza cometido por Israel Siguen efemérides... Día de las "Palomitas de Maíz" ("Cotufas" en Venezuela). En el año 1668, Francia y Austria firman el Primer Tratado de Reparto, mediante el cual se repartirían el imperio español en caso de morir su rey Carlos II sin sucesión. El Primer Tratado de Partición de la Monarquía Hispánica, llamado Tratado de Grémonville (19 de enero de 1668) acordaba la partición de la Monarquía Hispánica entre los reyes de Francia y Austria (por conexiones familiares con la monarquía española). El Tratado era por 6 años, aunque se podía convenir su extensión, pero Carlos II vivió aún 32 años más y el contenido del acuerdo expiraría. De haberse aplicado, hubiese cambiado la historia del mundo y del continente americano. En 1736, nació en Greenock, Reino Unido el matemático e ingeniero escocés, James Watt, que contribuirá al desarrollo de la máquina de vapor, haciendo práctico el invento y económicamente viable para la producción de energía. La máquina de vapor significó un salto revolucionario para la industria, los transportes y la economía. En 1759 la corona de Portugal decreta la expulsión de los jesuitas de todas sus posesiones coloniales, en el marco de sus disputas y negociaciones con el imperio español por el dominio y reparto de las tierras del Nuevo Mundo. En 1786, muere Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del Libertador Simón Bolívar. Fue uno de los hombres más ricos de las colonias del Imperio Español. Luchó en la defensa del Puerto de La Guaira del ataque de la flota inglesa. Fue Procurador de Caracas en 1747 por el Cabildo de la ciudad. En 1809 nace Edgar Allan Poe; un periodista y escritor esdstaodunidense. Se destacó en los relatos cortos de estilo gótico y cuentos de terror que siguen impactando en la actualidad. En 1845 publicaría "El cuervo", un poema que lo haría célebre. Otras de las más importantes obras literarias de este autor son "Los crímenes de la calle Morgue" (1841), considerado el primer cuento de detectives de la modernidad, y "La caída de la casa Usher" (1839), un cuento de terror gótico que se ambienta en la ecadencia y la locura. En 1826, nació Juan José Cañas, poeta, escritor, militar, político y diplomático, autor de la letra del Himno Nacional de El Salvador. En 1851, nació Jacobus Kapteyn (f. 1922), un astrónomo neerlandés estudioso de la Vía Láctea, que observó las primeras evidencias de su rotación en el cosmos. En 1878, muere Henri Victor Regnault, un químico y físico francés que efectuó mediciones de las propiedades térmicas de los gases y aportó al conocimiento de la termodinámica. En1881, durante la guerra del Pacífico, el Ejército chileno ocupa la ciudad de Lima en Perú. En 1906, muere el político, militar, historiador, periodista y estadista Bartolomé Mitre, figura significativa de la historia argentina entre 1862 y 1868. Elaboró obras de historia de la Independencia Argentina, y de San Martín y de la Emancipación Sudamericana. Fue por dos veces presidente de Argentina. Venció en la batalla de Pavón durante las Guerras civiles de esa nación. En 1926 se creó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) bajo el nombre de Asociación Nacional de Football (ANF). En 1937, se funda en el Estado Zulia, la población de Ciudad Ojeda, a la que se considera la primera ciudad planificada en Venezuela. En 1942 Japón ocupa Birmania durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En 1943, nació Janis Joplin (f. 1970), cantante estadounidense de rock y blues, una de las referencias musicales del movimiento contracultural y principalmente juvenil hippie de la década de los 60 del siglo XX. Aquí puedes escuchar algunas de sus canciones. En el año 1961, se inauguró en Venezuela, el Parque del Este o Parque Generalísimo Francisco de Miranda ubicado en la capital Caracas. Es el más importante espacio recreativo público de la ciudad, con caminerías que bordean ámplias áreas de cesped y especies botánicas, animales (es un zoológico), una explanada con instalaciones para espectáculos públicos, parques infantiles y un planetario. En 1964, nació Ricardo Arjona, destacado cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical guatemalteco. Su música incluye baladas, pop latino, vertientes del rock, música cubana, afroamericana y latina diversa, con ensambles musicales de estilos. Ha vendido decenas de millones de discos. Muchas de sus piezas poseen un contenido crítico o protestatario. Escucha algunas de sus canciones. En 1971, se funda el Movimiento al Socialismo (MAS), producto de la división del Partido Comunista de Venezuela a finales de los años sesenta. De ideología socialista-democrática o de centro, surgió a partir de diferencias en torno a la Unión Soviética, divergencias con el modelo del "socialismo soviético" y la invasión de ésta a Checoeslovaquia, hechos como el fracaso o derrota de la guerrilla en Venezuela, la influencia del "eurocomunismo", las críticas al régimen partidario del "centralismo-democrático" estalinista... entre otras razones. Muchos de los más prominentes dirigentes del PCV rompieron y pasaron a conformar el MAS, liderado por Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Eloy Torres, Freddy Muñoz, Argelia Laya, Fidel Ernesto Vásquez y Luis Manuel Esculpi, entre otros. El 19 de enero de 1971 se realiza la primera Convención Nacional en el Club de los Ciegos de Caracas y se constituye el nuevo partido, que en su inicios logró significativos avances electorales, y suscito grandes expectativas de renovación de la izquierda, aunque finalmente se fue deslizando hacia la socialdemocracia tradicional, el reformismo y el cogobierno con partidos de la burguesía. En los inicios del gobierno de Chávez le brindó apoyo, pero después pasó a la oposición. En 1974, en Venezuela, se inauguró en la Universidad Simón Bolívar la escultura Espejo Solar de Alejandro Otero; una estructura metálica. En 1976, muere Hidetsugu Yagi, ingeniero japonés (n. 1886) que inventó la Antena Yagi (en 1930), y cuyas evoluciones o derivaciones han sido usadas mundialmente por operadores de radio y equipos de comunicación, incluso satélites y radares, pero sobre todo para cubrir múltiples canales de TV (receptores de televisión VHF y UHF TV), y en los últimos años se ha utilizado para radioenlaces punto a punto y sistemas de WiFi. En 1983, en Bolivia, la policía arresta a Klaus Barbie, quien en los años cuarenta y durante la Segunda Guerra Mundial actuó como un criminal de guerra nazi que asesinó a muchos judios y fue conocido por su papel en Francia como «El carnicero de Lyon». En 1983 muere Ham el Chimpancé (n.1957), quien fue el primer chimpancé (de la NASA) lanzado al espacio exterior (31 de enero de 1961) y que luego de cumplir la misión regresó a La Tierra; operativo durante el cual fue capaz de trabajar y recibir órdenes en órbita. Era de Camerún (África) y murió en un zoológico a los veintiséis años de edad. En 1983, aparece en Estados Unidos, el primer computador personal disponible a nivel comercial (de Apple). En 2001, murió Mariano Álvarez (n. 1952), exitoso actor de teatro, cine y televisión venezolano. Interpretó muchos personajes en cine, teatro y televisión: al doctor José Gregorio Hernández en la miniserie El Siervo de Dios (1990), al Libertador Simón Bolívar (varias veces) y la película Manuela Sáenz (2000) de Diego Rísquez. Actuó en telenovelas como La Encantada, Paraíso; Inés Duarte, secretaria (1991); Amor sin fronteras; Por estas calles; Volver a vivir; y Mujer secreta. En 2006, Estados Unidos lanza la sonda New Horizons al lejano planeta enano del sistema solar, Plutón. El ciclista venezolano Jimmy Briceño es proclamado campeón de la Vuelta al Táchira 2019. Ver: www.aporrea.org/regionales/n337155.html En 2019, en Francia el movimiento popular de los llamados "chalecos amarillos" salía a protestar en las calles por décimo fin de semana consecutivo, en continuación de las movilizaciones iniciadas el 17 de noviembre del año anterior (2018). Las protestas de los 'chalecos amarillos' estaban motivadas originalmente por el aumento planificado del impuesto sobre el combustible, pero aún después de su anulación por el presidente Macron, éstas seguían contra el conjunto de las políticas oficiales y sus reformas económicas. Los manifestantes se quejaban tanto de los impuestos exorbitantes como de los bajos salarios y de no poder encontrar un trabajo bien remunerado, mientras acusaban al gobierno de actuar en favor de los más ricos. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n337150.html En 2020 en Chile es profanada y vandalizada la tumba del cantautor, referente de la canción "protesta" y también folcklórica chilena, valiente luchador social Víctor Jara, el día de la conmemoración del natalicio número 89 del artista popular, asesinado por la dictadura militar de Pinochet (1973-1990) en Chile, el 28 de septiembre de 1973. Entre sus canciones imperecederas: Te Recuerdo Amanda, El Arado y El Derecho de Vivir en Paz. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta. Un ícono de la música latinoamericana ligada a contenidos poéticos, campesinos-populares y de las luchas sociales. Musicalizó y cantó algunos poemas de autores como el español Miguel Hernández o del chileno Neruda. El Niño Yuntero. Escucha aquí a Víctor Jara. También en: https://www.youtube.com/watch?v=WSg53srhQyQ Canal oficial de Victor Jara: http://bit.ly/VictorJara Vea Pinochet fue citado para declarar sobre el asesinato del cantor chileno. Justicia para Víctor Jara y su canción – por Lil Rodríguez: https://www.aporrea.org/actualidad/a9515.html En un artículo publicado en Aporrea el 19 de enero de 2021, el escritor Luís Britto García nos explica: Cómo nos arrebataron Guyana. Ver: www.aporrea.org/internacionales/a299175.html En 2024 Japón aterriza con éxito una sonda en la Luna y se convierte en el 5º país en conseguirlo. Ver: www.aporrea.org/tecno/n389686.html En 2024, Líderes del Movimiento de Países No Alineados denuncian el genocidio israelí en Gaza y en contraste, en Ecuador, el derechista presidente Noboa expresa su respaldo y apoyo al genocida Israel. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389689.html y www.aporrea.org/internacionales/n389691.html